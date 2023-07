Banca Rothschild s-a ocupat de listarea Hidroelectrica la Bursă. ZF: Nu a făcut decât să umple buzunarele băncilor occidentale!

Rusia s-ar putea folosi de lovitura de stat din Niger pentru a amenința securitatea energetică a Europei, în contextul în care țara este al patrulea producător de uraniu din lume și principalul furnizor al Franței, scriu analiștii de la The Telegraph.

OMV Petrom, compania "de casă" a lui Klaus Iohannis - cu ai carei lideri se intalnea si negocia chiar la Cotroceni in preziua cererii de aderare a României la spatiul Schengen in decembrie 2022 - a înregistrat o scădere semnificativă a profitului net pentru prima jumătate a acestui an, cu o reducere de 80%, ajungând la 944 milioane de lei, exact cand se anunta obligativitatea taxei de solidaritate.