Big Pharma nu mai ține pasul cu variantele Covid iar CDC și Comisia Europeană nu știu cum să mai mintă!

Citiți vă rog următoarea succesiune de evenimente și afirmații. Pentru mine este din ce în ce mai clar că minciuna covid se prăbușește. Este important să nu ne pierdem atenția și să ajutăm ca acest lucru să se întâmple mai repede.

Pe 23 august 2023 CDC -ul american (Center for Disease Control) anunță apariția unei noi variante de virus SARS CoV2 - BA.2.86 care are mutații semnificative față de varianta XBB.1.5. https://www.cdc.gov/respiratory-viruses/whats-new/covid-19-variant.html.

"BA.2.86 este o variantă nou desemnată a SARS-CoV-2 care are o serie de mutații suplimentare în comparație cu variantele Omicron detectate anterior. Mai exact, secvența genetică a BA.2.86 are peste 30 de aminoacizi modificați față de varianta BA.2, care a fost varianta dominantă Omicron la începutul anului 2022.BA.2.86 are, de asemenea, > 35 de modificări de aminoacizi în comparație cu cea mai recentă variantă. XBB.1.5, care a fost dominant în cea mai mare parte a anului 2023. Acest număr de diferențe genetice este aproximativ de aceeași amploare ca cea observată între varianta inițială Omicron (BA.1) și variantele anterioare, cum ar fi Delta (B.1.617.2)."

"BA.2.86poate provoca infecție mai ales la persoanele care au avut anterior COVID-19 sau care au primit vaccinuri COVID-19. Oamenii de știință evaluează eficacitatea viitorului vaccin COVID-19 actualizat. Evaluarea actuală a CDC este că acest vaccin actualizat va fi eficient în reducerea bolilor severe și a spitalizării.

În acest moment, nu există dovezi că această variantă cauzează boli mai severe. Această evaluare se poate modifica pe măsură ce sunt dezvoltate date științifice suplimentare. CDC va distribui mai multe pe măsură ce știm mai multe."

„Impactul imun : numărul mare de mutații în această variantă ridică îngrijorări cu privire la evitarea imunității obținute prin vaccinare și infecții anterioare, în comparație cu alte variante recente. De exemplu, o analiză a mutațiilor sugerează că diferența poate fi la fel de mare sau mai mare decât cea dintre BA.2 și XBB.1.5, care au circulat la aproape un an. Cu toate acestea, mostrele de virus nu sunt încă disponibile pe scară largă pentru teste de laborator mai fiabile ale anticorpilor și este prea devreme pentru a cunoaște impactul real asupra imunității. Aproape toată populația SUA are anticorpi împotriva SARS-CoV-2 din vaccinare, infecție anterioară sau ambele și este probabil ca acești anticorpi să continue să ofere o anumită protecție împotriva bolilor severe din această variantă. Acesta este un domeniu de investigație științifică în curs de desfășurare."

In plus, CDC-ul ne mai transmite,fără să aibă dovezi, că vechile teste de depistare și medicamentele autorizate în viteză (PF-07321332 și ritonavir-Paxlovid, remdesivir-Veklury, and molnupiravir-Lagevrio) sunt utile, deși această nouă variantă diferă atât de mult de alte variante SARS-Cov-2:

„Medicație : Examinarea profilului de mutație al BA.2.86 sugerează că tratamentele disponibile în prezent precum Paxlovid, Veklury și Lagevrio vor fi eficiente împotriva acestei variante. Monitorizarea este în curs de desfășurare și CDC va actualiza acest document pe măsură ce devin disponibile date umane privind impactul acestei variante asupra terapiei. "

„Diagnostic (teste) : Având în vedere profilului mutației BA.2.86, impactul anticipat asupra testării moleculare și bazate pe antigen este scăzut."

Pe 1 septembrie 2023 Comisia Europeana a emis următorul comunicat halucinant prin care a anunțat că a aprobat în regim accelerat, după o evaluare strictă (!?)vaccinul anti-variantă XBB.1.5, după ce CDC deja anunțase noua varianta BA.2.86 cu mutații semnificative față de varianta XBB.1.5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4301:

„Comisia a autorizat vaccinul COVID-19 adaptat Comirnaty XBB.1.5, dezvoltat de BioNTech-Pfizer. Acest vaccin marchează o altă piatră de hotar importantă în lupta împotriva bolii. Este a treia adaptare a acestui vaccin care răspunde la noile variante de COVID-19.

Vaccinul este autorizat pentru adulți, copii și sugari peste 6 luni. În conformitate cu recomandările anterioare ale EMA și ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) , adulții și copiii cu vârsta peste 5 ani care necesită vaccinare ar trebui să primească o singură doză, indiferent de istoricul lor de vaccinare împotriva COVID-19.

Autorizația vine în urma unei evaluări strictede către Agenția Europeană a Medicamentului , în cadrul mecanismului de evaluare accelerată. Comisia a autorizat acest vaccin adaptat conform unei proceduri accelerate pentru a permite statelor membre să se pregătească la timp pentru campaniile de vaccinare de toamnă-iarnă.

Prin Strategia UE privind vaccinurile, Comisia continuă să se asigure că statele membre au acces la cele mai recente vaccinuri autorizate împotriva COVID-19 în cantitățile necesare pentru a proteja părțile vulnerabile ale populației lor și pentru a face față evoluției epidemiologice a virusului.

În conformitate cu declarația ECDC-EMA privind actualizarea compoziției vaccinurilor COVID-19 pentru noile variante de virus SARS-CoV-2, BioNTech-Pfizer și-a adaptat vaccinul COVID-19 pentru a viza tulpina SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. Se așteaptă, de asemenea, că vaccinul adaptat va crește amploarea imunității împotriva variantelor dominante și emergente actuale.

Modificarea contractului cu BioNTech-Pfizer semnat în mai 2023 asigură că statele membre continuă să aibă acces la vaccinuri adaptate noilor variante de COVID-19 în următorii ani."

Dr. Geanina Hagimă