CDC refuză să publice informații actualizate despre inflamația cardiacă post-vaccinare anti-COVID

Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) din SUA refuză să publice informații actualizate privind cazurile raportate de miocardită și pericardită după vaccinarea COVID-19.

Vaccinurile COVID-19 pot provoca aceste afecțiuni inflamatorii, a confirmat anterior CDC. Agenția a transmis în mod regulat numărul de cazuri de miocardită și pericardită post-vaccinare către Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), pe care contribuie la gestionarea acestuia, deoarece s-a consultat cu consilierii săi cu privire la actualizările vaccinurilor.

Dar în timpul unei reuniuni din 12 septembrie, CDC nu a menționat datele VAERS. Solicitat pentru aceste informații, un purtător de cuvânt al CDC a indicat un studiu al CDC care acoperă datele doar până la 23 octombrie 2022. Acel studiu a identificat nouă rapoarte de miocardită sau pericardită în urma vaccinării cu unul dintre vaccinurile bivalente COVID-19, care au fost introduse în septembrie 2022. Șapte dintre rapoarte au fost verificate prin analiză medicală.

Întrebat despre date mai actuale, purtătorul de cuvânt a recunoscut că agenția le are, dar nu le face publice. "Când va fi cazul, datele actualizate privind siguranța vor fi publicate", a declarat purtătorul de cuvânt pentru The Epoch Times într-un e-mail. El nu a răspuns atunci când a fost întrebat de ce reuniunea nu a fost un moment potrivit.

"CDC a recunoscut că inflamația inimii este o complicație a injecțiilor cu mRNA COVID-19 și, totuși, singurele date publicate de oficialii CDC despre această complicație sunt un studiu de șapte săptămâni care s-a încheiat la 23 octombrie 2022. Unde sunt date mai specifice privind miocardita/pericardită legate de injecțiile COVID bivalente din ultimele 10 luni?". a declarat Barbara Loe Fisher, co-fondator și președinte al Centrului Național de Informare despre Vaccinuri, pentru The Epoch Times prin e-mail.

Injecțiile cu ARNm sunt fabricate de Pfizer și Moderna. Injecția actualizată de Novavax, care folosește o tehnologie diferită, nu a fost încă autorizată de către Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA).

"M-am săturat ca CDC și FDA să decidă de ce informații are nevoie și de ce nu are nevoie publicul. Aceasta este exact informația pe care părinții trebuie să o aibă, mai ales când există încă școli și activități care impun aceste vaccinuri. Acesta este răul care se desfășoară chiar sub ochii noștri", a declarat Kim Witczak, un avocat pentru siguranța medicamentelor care conduce organizația non-profit Woodymatters, într-un e-mail pentru The Epoch Times.

Ea a adăugat: "Răspunsul CDC de "când va fi cazul, datele actualizate privind siguranța vor fi publicate" este inacceptabil și se întreabă de ce există ezitare în privința vaccinurilor și lipsă de încredere în oficialii din domeniul sănătății publice"."

În timpul recentei întâlniri, oficialii CDC și partenerii lor au prezentat date despre vaccinurile bivalente grupului lor consultativ, Comitetul consultativ privind practicile de imunizare. Consilierii analizau ce grupuri ar trebui să li se recomande să primească unul dintre noile vaccinuri COVID-19, care au fost aprobate de autoritățile de reglementare cu puține date de studii clinice.

Dr. Nicola Klein, un medic de la Kaiser Permanente care lucrează îndeaproape cu CDC, a făcut o prezentare (pdf) privind siguranța vaccinului COVID-19. Ea a prezentat date din Vaccine Safety Datalink, un sistem de monitorizare care acoperă o populație mult mai mică decât VAERS.

Dr. Klein a spus că două cazuri de miocardită după vaccinarea bivalentă au fost detectate în Vaccine Safety Datalink (VSD) până la 11 martie. Nu este clar de ce nu au fost prezentate date mai actuale. Dr. Klein nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Cazurile nu au declanșat un semnal de siguranță în rândul adulților, a spus Dr. Klein.

Datele prezentate au fost citate pe larg de medici citați de agențiile de știri, inclusiv de Dr. Andrew Pavia, care a declarat la o ședință de informare că nu pare să existe un "risc detectabil" ca injecțiile bivalente să provoace miocardită.

"Ceea ce am transmis este că, în era vaccinului bivalent, numărul de cazuri a scăzut până la punctul în care nu mai dă un semnal detectabil", a declarat Dr. Pavia, șeful Diviziei de boli infecțioase pediatrice a Universității din Utah, pentru The Epoch Times într-un e-mail. Răspunzând la întrebarea cum a putut spune acest lucru având în vedere că lipsesc datele VAERS, el a spus că "cele mai puternice date provin din studiile controlate, cum ar fi VSD, în care aveți controale încorporate".

Până la 8 septembrie, 98 de cazuri de miocardită, pericardită sau miopericardită au fost raportate la VAERS în urma vaccinării bivalente, potrivit unei căutări în sistem de către The Epoch Times. Deși oricine poate depune un raport la VAERS, cercetările au arătat că majoritatea rapoartelor sunt introduse de către furnizorii de servicii medicale. Persoanele care transmit informații false pot fi urmărite penal. Cinci rapoarte au fost pentru persoane cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, în timp ce alte 13 au fost pentru persoane cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani.

Când a prezentat în fața comisiei, Megan Wallace, oficialul CDC, a declarat: "Există date limitate pentru a informa riscul de miocardită în urma unei doze actualizate de ARNm". Ea nu a menționat cazurile raportate la VAERS, dar a susținut că beneficiile vaccinurilor depășesc riscurile, chiar și în cazul bărbaților tineri și sănătoși. Vaccine Safety Datalink, a recunoscut ea, a avut o "dimensiune relativ mai mică a eșantionului" de destinatari.

Membrii panelului au fost cuceriți de aceste date. Dr. Oliver Brooks a spus că "se simt bine cu privire la faptul că în cazul vaccinului bivalent nu am văzut niciun semnal de miocardită", a spus el după prezentare. "Foarte important". Dr. Brooks, director medical la Watts Healthcare Corporation, nu a răspuns la o solicitare.

Dr. Pablo Sanchez, singurul membru care a recomandat împotriva unei recomandări generalizate, a spus că riscul de miocardită a fost un motiv. "Cred că trebuie să fim cu adevărat la nivel cu pacienții noștri și să spunem ce se știe și ce nu se știe, mai degrabă decât să facem o recomandare completă", a spus el, "în special pentru unele grupuri pentru care există date limitate". Etichetele pentru noile vaccinuri spun că acestea pot provoca miocardită.

"Datele ulterioare comercializării cu vaccinurile COVID-19 cu ARNm autorizate sau aprobate demonstrează riscuri crescute de miocardită și pericardită, în special în prima săptămână după vaccinare", se arată pe etichete. În timp ce unele persoane și-au revenit, altele nu. De asemenea, etichetele precizează: "Nu sunt încă disponibile informații despre eventualele sechele pe termen lung".