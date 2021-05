Ce cauta Dumitru Dumbrava la Tribunalul Bucuresti?

Dumitru Dumbrava nu se astampara. Desi nu se mai afla in prim-plan de ceva timp si unii chiar ii numarau zilele, aflam ca fostul sef al Directiei juridice din SRI, generalul (r) Dumitru Dumbrava este inca foarte activ prin instanta.

Ne-a soptit o pasarica despre o vizita intempestiva a coordonatorului campului tactic din justitie care ar fi avut loc in dimineata zilei de luni, 5 aprilie 2021, pe la orele 11.00, la Tribunalul Bucuresti. Nici vorba ca s-ar fi dus sa se uite pe la avizier sa vada daca are vreun dosar, ci s-a dus in vizite de curtoazie. Auzim astfel ca Dumitru Dumbrava ar fi urcat la etajele la care se afla birourile judecatorilor din Tribunalul Bucuresti. A petrecut ceva timp pe acolo, probabil la cafele si discutii, scrie luju.ro

Ce s-a discutat nu stim, insa... ne intrebam: ce cauta generalul (r) SRI Dumitru Dumbrava la Tribunalul Bucuresti? Sa presupunem ca il leaga o stransa prietenie cu niste judecatori de la TMB. Nicio problema, dar pentru prietenii, cafele si intrebari despre familie se poate sta si la o terasa sau chiar la domiciliului unuia dintre acestia. Nu de alta, dar in felul asta ar fi eliminate orice dubii cu privire la intentiile lui Dumbrava in legatura cu vizita sa! Descinderea de la Tribunalul Bucuresti a lui Dumbrava ne face altfel sa ne gandim la posibilitatea ca ar putea avea legatura cu unul dintre dosarele aflate pe rolul instantei, la Sectia penala, ca nu credem ca Dumbrava e preocupat de litigii de munca.

