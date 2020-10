Cei 9 "locotenenți" din filiera Firea-Pandele. Averi colosale stranse din cumul de functii

Din investigatii de presa s-a aflat cine sunt si cat castiga oamenii controversati, apropiati de Gabriela Firea si sotul sau, primarul din Voluntari, Florentin Pandele. Numele acestora au fost furnizate de angajati din primarie, deranjati de legaturile "pe baza de rudenie si nu pe baza de profesionalism".

1. Marius Coaje este unul dintre numele trecute pe lista respectiva. Coaje este consilier pentru infrastructura al primarului Firea si director adjunct al Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic. El a fost condamnat cu suspendare pentru furt. Marius Coaje nu si-a publicat CV-ul, dar detine trei apartamente, un autoturism din anul 1987, iar in conturi are 267.000 de lei. In plus, are datorii in valoare de 268.000 de lei. In declaratia de avere completata in vara acestui an, el a raportat ca a incasat 52.017 lei din functia de consilier al primarului general si 24.000 de lei din chirii.

2. Directoarea Directiei de relatii publice si registratura din primarie, Mirela Ercuta, fosta Caragata, a fost condamnata pentru evaziune fiscala. In decembrie 2019, soții Ercuta au fost retinuti de procurorii anticoruptie, fiind cercetati pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro. Mirela Ercuta nu a fost adusa de Gabriela Firea in Primarie, ci a fost angajata in mandatul lui Sorin Oprescu. In anul 2019, Agentia Nationala pentru Functionari Publici a inaintat o adresa catre Primaria Capitalei, in care ar fi spus ca Ercuta nu mai poate sa ocupe functia de director in Primarie.

3. Mirela Caragata nu are un CV public, dar a trecut in declaratia de avere doar venitul anual incasat, de 127.404 lei, adica 10.617 lei pe luna. Ea nu are un teren, un apartament sau o masina pe numele sau, economii sau datorii catre banci sau persoane.

4. Arhitectul sef al Capitalei, Stefan Dumitrascu, a fost gasit de DNA cu "un folos necuvenit" de 600.000 de euro, obtinut in urma unor autorizatii ilegale pentru imobilul din Calea Dudesti, nr 94. Imediat ce a fost numit in functie la Primaria Capitalei, Dumitrascu a realizat un PUZ al Sectorului 3, prin care introducea in legalitate o parte din constructiile ilegale, pentru care daduse el autorizatii ilegale, cand era arhitect sef al Sectorului 3. Nici Dumitrascu nu are un CV publicat, dar potrivit unei declaratii de avere din anul 2019, acesta are o casa, un apartament si un autoturism Toyota. In banci are 3.500 de euro, 1.000 de dolari si 35.000 de lei.

5. Dumitru Catana conduce corpul de control al primarului general al Municipiului Bucuresti din anul 2017. El ar fi facut raportul prin care a fost demisa Dorina Lazar de la conducerea teatrului Odeon. Dorina Lazar a castigat procesul cu Primaria Capitalei, dupa ce instanta a constatat ca raportul de control facut de Catana a fost unul abuziv si concedierea sa a fost una abuziva. In 2015, Catana era membru in Consiliul de Administratie al Green City Voluntari, care se ocupa de administrarea si intretinerea spatiilor verzi si a parcurilor, parcari, intretinerea lacurilor, montarea si intretinerea mobilierului stradal si a aparatelor de joaca. Potrivit declaratiei de avere din anul 2015, Catana are un autoturism Skoda din anul 2011, iar in banci are 130.000 de lei, 4.300 de dolari si 124.500 de euro. Sotia sa, Gabriela Catana, are doua terenuri intravilane, o casa de locuit si o casa de vacanta.

6. Tania Haritonivici, directoarea adjuncta a Companiei Termoenergetica, se afla si ea pe lista. Tania Haritonivici a fost consilier juridic, mediator autorizat si a avut propriul cabinet de insolventa. In anul 2017 a devenit sefa Serviciului de Resurse Umane din cadrul RADET Bucuresti, apoi directoarea generala adjuncta a regiei falimentare. A fost numita in functie in Termoenergetica in decembrie 2019, iar in prezent mai face parte si din Consiliul de Administrare al Termoenergetica. Haritonivici a absolvit Facultatea de Chimie Industriala de la Institutul Politehnic Iasi si Facultatea de Drept de la Universitatea Ecologica din Bucuresti, potrivit CV-ului publicat. Tania Haritonivici are doua terenuri intravilane, doua case de locuit si o datorie de 70.000 de euro. In declaratia de avere publicata in anul 2020, aceasta raporta un venit anual de 124.000 de lei de la RADET si peste 32.000 de lei de la Termoenergetica.

7. Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, a absolvit Facultatea de Drept de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" si s-a specializat la Colegiul National de Aparare. Burghiu a fost ofiter special al Ministerului Afacerilor Interne in perioda 2008-2014. Din 2016, respectiv 2017 este consilier pentru relatii externe al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si administrator neexecutiv al Metrorex si al Companiei Nationale Parcuri si Gradini. Timp de cateva luni, din noiembrie 2017 pana in martie 2018 a fost director general al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti, de unde a plecat pentru a ocupa functia de administrator special al RADET, ajungand, in final, la conducerea Termoenergetica. Burghiu a trecut multe proprietati in declaratia de avere, care fie ii apartin doar lui, fie sunt ale sotiei, fie le detin impreuna. Astfel, familia Burghiu are un teren agricol si cinci terenuri intravilane, patru spatii comerciale, doua apartamente si doua case de locuit, trei masini si bijuterii in valaore de 300.000 de euro. In conturi, acesta are circa 15.500 de lei si 77 de euro. Directorul Termoenergetica a acordat imprumuturi in valoare de peste 70.000 de lei, iar datoriile sale se ridica la 97.000 de euro si 477.000 de lei. Cumulat, Burghiu a incasat de la RADET, Termoenergetica, Metrorex, Compania de Parcuri si Gradini si Comisia pentru aplicarea legii 550/2002 un venit anual de peste 347.000 de lei.

8. Adrian Corbu, directorul Companiei de Iluminat Public , este licentiat in relatii internationale la Academia de Studii Economice din Bucuresti, a lucrat in mediul privat, apoi a ajuns consilier al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si membru in Consiliul de Conducere al Autoritatii Navale Romane, in Consiliul de Administrare al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti si in Adunarea Generala a Actionarilor Aeroportului din Timisoara. A mai fost sef de departament la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov si director de cabinet la Ministerul Dezvoltarii. Din 2015 este director general adjunct al Societatii pentru servicii de mentenanta a retelei electrice de transport "SMART". In declaratia de avere completata in vara acestui an, Corbu nota ca are trei terenuri intravilane, doua in Voluntari si unul in Predeal, doua case de locuit si un spatiu comercial, o motocicleta, bijuterii in valoare de 10.000 de euro si tablouri care valoreaza 4.000 de euro. In conturi are 83.200 de euro, 23.300 de dolari si peste 138.000 de lei. Corbu are datorii de 32.000 de euro si peste 997.000 de lei. Corbu si-a botezat recent copilul, iar cu aceasta ocazie a primit 23.300 de dolari, 41.800 de euro si aproape 70.000 de lei. Venitul sau anual se ridica la aproape 240.000 de lei, bani stransi de la mai multe companii, potrivit declaratiei de avere.

9. Mihaela Oana Barbu, directoarea Companiei Municipale Imobiliare Bucuresti in perioada februarie - iunie 2018. Barbu a lucrat la Compania Green City Voluntari, precum Dumitru Catana. Ea a mai fost angajata in companii din Voluntari, unde primar este sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele. Si aceasta are o avere insemnata, conform bunurilor pe care le etaleaza: case, autoturisme, bijuterii etc. In ultima sa declaratie de avere insa, pana in 2018, sunt trecute doar cateva dintre acestea, iar in ceea ce priveste banii apar doar salarii modice.