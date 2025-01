Omenirea se afla intr-un declin fără precedent, iar in urmatorii 50 pana la 80 de ani populatia umana a planetei va ajunge la cateva zeci de mii de supravietuitori, conform ultimelor statistici oferite de Census USA. Intrebarea pe care si-o pun specialistii este daca nu cumva este prea tarziu ca rasa umana sa se mai poata salva si sa nu fie inlocuita de roboti si masinarii coordonate de inteligenta artificială. Si iata de ce:

Criza razboaielor: in momentul de fata exista pe planeta 56 de razboaie active, care implica peste 100 de state sau provincii pe toate continentele, ceea ce este mai mult in principiu decat populatiile implicate in Al Doilea Razboi Mondial. In plus, numarul razboaielor in care mor oameni este in crestere, dublat si de razboaiele cibernetice si alte tipuri de conflicte neconventionale, care saracesc si infometeaza populatiile aducandu-le la limita subzistentei.

Criza sanatatii: Tot mai multi experti estimeaza ca in urmatorii 50 de ani, omenirea se va confrunta cu cel putin doua pandemii uriase, cu consecinte devastatoare, virusi care vor trece de la animale la om, in vreme ce terapiile genice de tipul vaccinurilor ARNm nu vor evolua suficient pentru a le combate, efectele secundare amplificandu-se, decimand omenirea. In acelasi timp, bolile cronice cu consecinte galopant-letale vor creste de cel putin zece ori ca numar, implicand cel putin 2 miliarde de oameni de toate varstele in urmatorii 20-25 de ani. Terapiile eficiente vor fi din ce in ce mai costisitoare, la fel ca si asigurarile medicale. Actul medical va fi, de asemenea, in declin.

Criza alimentara: In urmatorii 30 de ani va exista o criza alimentara cumplita, oamenii nemaiavand suficiente resurse alimentare, dar si o criza a apei potabile fara precedent. Hrana va fi extrem de scumpa si putini isi vor permite hrana naturala. In schimb, o mare parte din omenire se va hrani cu proteine provenite din fermele de insecte. Deja in acest moment cel putin 2 miliarde oameni, mai ales in zonele considerate sarace se hraneste in cea mai mare parte cu proteine provenite de la insecte.

Criza financiară: In urmatorii 30-40 de ani vor fi cel putin 3 cize financiare majore care vor remodela sistemele economice globale, in cele din urma monedele si banii cash fiind eliminati total, locul lor fiind luat de un sistem global de credite, coordonate de block-chains, intr-o economie definita ca una "cuantica". Populatiile vor saracii ingrozitor, depozitele bancare fiind inexistente, banii (creditele) vor fi unitati reproramabile cu termen de expirare.

Criza energetica: Indiferent ce ceea ce doresc "stapanii planetei" in privinta energiei verzi si a schimbarilor climatice, energia bazata pe combustibili fosili nu va putea fi inlocuita intrucat nevoia de electricitate a industriilor, a mijloacelor de transport, dar mai ales a puterii de calcul si a roboticii nu va putea fi asigurata deocamdata nici de panourile fotovoltaice, nici de centralele eoliene sau cele hidroelectrice, ori cele mai putin conventionale precum centrale bazate pe maree sau pe puterea valurilor. Combustibilii vor fi din ce in ce mai scumpi, la fel si producerea de energie electrica.

Criza inmultirii biologice: Numărul spermatozoizilor a scăzut cu mai mult de 50% din 1973. Dacă această tendință continuă, în curând nu vom mai putea produce suficienți urmași viabili, iar populația umană a acestei planete va scădea dramatic. mai mult, noile generatii care stau mult pe retelele sociale, vor "locui" in lumi virtuale, ca avataruri, intrucat in lumea reala se vor simti tot mai stingheri si tot mai inutili. Sexul va deveni robotic sau virtual, astfel incat procrearea fizica aproape va disparea.

Criza microplasticului: Creierul nostru se umple încet, dar sigur, cu plastic. O echipă de oameni de știință a descoperit că probele de creier uman din 2024 aveau concentrații de microplastice cu 50 % mai mari decât probele de creier uman din 2016. Dacă cantitatea de plastic din creierul nostru continuă să crească cu o rată de 50 la sută la fiecare 8 ani, 28 la sută din creierul nostru va fi din plastic peste 80 de ani și toată lumea va fi moartă.

Criza climatica: Fie ca e din pricina omului, fie ca e dintr-o evolutie ciclica natural terestra, clima va fi tot mai aspra conditiilor de trai. Cu discrepante foarte mari intre vara si iarna (doar doua anotimpuri vor fi pe intreaga planeta). Industriile se vor prabusi, agricultura, transporturile, turismul etc. vor fi in declin major conducand la falimente masive, la oprirea liberei circulatii. Catastrofele climatice vor fi din ce in ce mai dese in urmatorii ani, iar peste 100 de ani, daca trendul se mentine, clima Terrei va fi ostila vietii omului aproape in totalitate, o solutie ar fi retragerea pentru cateva zeci de mii sub scoarta terestra.

Criza inteligentei artificiale: Din pricina AI, joburile cu operator uman vor fi aproape inexistente, de asemenea cele legate de IT, de servicii si de creatie nu vor mai avea factori umani. La fel in constructii, in transporturi, pana si cele din administratie vor fi inlocuite de inteligenta artificiala. Oamenii vor trai peste 50 de ani exclusiv din venitul minim garantat, care va asigura doar o subzistenta precara. In acelasi timp, tot mai putini vor intelege activitatea inteligentei artificiale care va fi de cel putin 1000 de ori mai "inteligenta" decat omul cu cel mai mare IQ al planetei. Practic, nimeni nu va mai intelege algoritmii masinilor inteligente care vor fi "populatia" dominanta a planetei, cea mai inteligenta "specie" care se va putea autoreplica si autprograma eventual gasind omul ca si competitor pe care va trebui sa-l eimine. Eventual, omul ar mai putea exista doar in forma transumanista (cyborg/om-masina).

Criza spirituală si migratională: Nenumaratele curente religioase vor dezvolta conflicte care vor fi din ce in ce mai mari. Principalele 3 religii - crestină, islamică, mozaică - se vor confrunta fizic, in cadrul unor razboaie sangerase, pe fondul migratiei care va cuprinde intreaga planeta. Populatiile nu se vor "dilua" intr-o singura rasa umana, ci, dimpotriva, doctrinele religioase vor crea o multitudine de conflicte locale in marile capitale ale lumii. Populatiile migratoare vor sosi in continuare in occident, populatiile neaose vor fi absorbite, iar religiile dominante vor fi cele islamice, cele asiatice.