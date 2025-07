Lupta pentru primăria București se întețește în plină vară! Care sunt mizele extinse și ce situații politice se pot genera?

Anul trecut, în primăvară, am acceptat propunerea lui George Simion de a candida, eu, Cozmin Gușă, ca independent susținut de către AUR la Primăria București. Dar, dacă vă mai amintiți, am condiționat acceptul meu de anunțul concomitent al candidaturii lui Simion la prezidențiale. Scopul declarat pentru București era victoria, dar cel pragmatic era legat de blocarea realegerii lui Nicușor Dan ca primar, care era posibilă în urma câtorva mișcări subtile pe care le aveam în minte atunci, în 2024. În final, George Simion n-a vrut să accepte condiția mea minimală de a-și anunța candidatura la prezidențiale, securiștii din spatele lui Marius Lulea s-au activat împotriva proiectului. Eu am renunțat, după cum vă amintiți. Nicușor Dan a fost reales primar, apoi l-a bătut pe același George Simion în finala prezidențială din 2025. Cum s-ar zice, „Dumnezeu nu bate cu bota!". Am făcut această introducere, deoarece și la următoarele alegeri din București, din următoarele luni potențial, e vorba tot despre blocarea lui Nicușor Dan și a cercului său de influență de a recâștiga Bucureștiul. Desigur că acum condițiile sunt net diferite, deoarece se știe cum se procedează în România atunci când președintele în funcție are un interes electoral. Aveți exemplele din 2008 și 2020, atunci când Băsescu l-a vrut primar pe Sorin Oprescu, în 2008, respectiv în anul 2020, când Iohannis l-a împins la primărie pe Nicușor Dan. Știți bine, toate serviciile secrete și instituțiile statului au fost mobilizate ca să deservească dorința prezidențială.

Această dorință prezidențială, în 2025, a fost exprimată ieri, iar alesul lui Nicușor Dan este Cătălin Drulă, fostul șef al USR. Primii puși în off-side au fost, astfel, Bolojan și liberalii, ce-l pregătesc de zor pe Ciprian Ciucu, primarul de la Sectorul 6, pentru Primăria Generală, care Ciucu va fi obligat, probabil, să înghită în sec și atât. A fost pus în dificultate și PSD-ul, care e limpede că nu este dorit în susținerea lui Drulă, iar această aruncare în irelevanță bucureșteană a pesediștilor consemnează, de fapt, potențialul lor electoral scăzut în capitală și mult diminuat oricum, mai ales după sabotarea Gabrielei Firea, în alegerile de anul trecut. De jucat electoral, însă, pesediștii vor trebui să joace, iar acum nu își mai pot permite să repete rolul de susținător neasumat al intereselor taberei Nicușor Dan, așa cum au făcut în mod fatal sub conducerea lui Ciolacu, în 2024. Deci, să așteptăm mișcarea lor. Partea suveranistă nu a contat în 2024 la București. Candidaturile AUR și SOS au fost doar de formă și, în final, s-au decontat tot în folosul lui Nicușor Dan. Acum, însă, mizele sunt cu totul altele, mai ales după finala prezidențială pierdută de Simion în fața lui Dan. E limpede, însă, că fără unirea forțelor lui Georgescu, Simion, Soșoacă și alții, nu există șanse realiste pentru vreun candidat suveranist de a câștiga primăria în fața potențialului lui Drulă. La SOS a fost anunțată celebritatea Makaveli, care și-a început deja campania de câteva luni. Dinspre AUR am auzit varianta cu Mohammad Murad, antreprenorul de la Phoenicia, mai bine cunoscut publicului inclusiv datorită emisiunii de mare audiență „Imperiul Leilor". Iar asta cu Murad apare ca o variantă serioasă și de luat în calcul. În fine, ieri, Anca Alexandrescu a anunțat, la rândul ei, că ia în calcul să candideze ca independentă la Primăria București, iar aici, în afara potențialului ei electoral personal, plus cel mediatic, reprezentat de Realitatea Plus, se poate adăuga și sprijinul lui Călin Georgescu. Deci și Anca Alexandrescu este încă o variantă ce poate fi luată în calcul, cu șanse serioase, având în vedere cel puțin revolta publică împotriva actualei guvernări, o revoltă care va crește în mod accelerat în următoarele luni.

Dar, așa cum ziceam mai devreme, o viitoare variantă de primar suveranist al Bucureștiului poate avea succes doar dacă forțele se reunesc. Altfel e doar joc de scenă și agitație inutilă pe melodia impusă de către „pădurile" României, deoarece mecanismul ce se va pune la muncă în favoarea candidatului președintelui Nicușor Dan va fi unul infernal. Mai în glumă, mai în serios, ziceam, aseară, la emisiunea lui Dan Diaconescu, că viitorul primar al Bucureștiului trebuie să beneficieze de cel puțin 3 suporturi asigurate:

Al unui serviciu secret intern, de preferat DGIPI, fostul „doi și-un sfert", care are potențialul cel mai mare în București.

De aprobarea unui serviciu secret străin relevant, de preferat MOSSAD sau DGSE, că așa e jocul acum.

De suportul Laurei Codruța Kovesi, care acum este, după cum v-am tot explicat, cel mai potent jucător de putere din România. Nu detaliez acum pe această temă, dar o voi face în viitor.

Mizele aflate în joc și situațiile consecutive generate: Dacă Nicușor Dan pierde competiția la București prin Drulă, autoritatea sa prezidențială se va topi brusc. Dacă PSD nu contează la București nici în 2025, se scufundă și mai tare în irelevanță. Dacă AUR-ul nu vine cu un proiect electoral și o candidatură solide, își diminuează mult potențialul politic. Respectiv, dacă Georgescu Călin nu joacă electoral și se mulțumește cu giumbușlucuri, după cum văd că face în prezent, devine și el irelevant pentru susținătorii săi. Ăsta e tabloul de debut al luptei pentru București, tablou prefațat oricum de priponirea lui Piedone, ce ajunsese, în urma activității de la ANPC, la un scor consolidat de circa 20% în București. Dar episodul Piedone ne-a arătat, într-adevăr, cum anume se va juca în această campanie electorală de București. Deci, aviz amatorilor doar de aventuri, ce cred că se pot arunca în luptă, fără asigurările pe care le-am expus mai sus, deoarece se va trage din toate pozițiile și, mai ales, se va trage fără avertisment.

Cozmin Gușă