Cui i-e frică de vaccin? FDA vrea să amâne până în 2076 desecretizarea datelor despre serul anti-Covid de la Pfizer!

FDA - Administrația americană pentru Alimente și Medicamente a SUA vrea să amâne publicarea datelor complete ale Pfizer privind serul COVID-19 cu ARN mesager până în anul 2076, la o distanță de aproximativ 55 de ani după ce agenția federală a dat undă verde pentru distribuirea serurilor experimentale la milioane de oameni din țară, potrivit unui document judiciar publicat ca răspuns la o acțiune în justiție care cere transparență.

Solicitarea FDA de a tergiversa publicarea informațiilor ridică semne de întrebare cu privire la legitimitatea și siguranța vaccinurilor COVID-19, pe care multe persoane sunt practic obligate să le facă pentru a-și putea păstra locul de muncă sau pentru a participa la viața socială, din cauza ordinelor guvernamentale, a ordonanțelor locale și a cerințelor angajatorilor privați. „FDA i-a cerut unui judecător federal să oblige populația să aștepte până în anul 2076 pentru a face publice toate datele și informațiile pe care s-a bazat pentru a autoriza vaccinul COVID-19 al Pfizer", a scris avocatul Aaron Siri într-o postare din 17 noiembrie pe Substack.

„Nu este o greșeală de redactare", a spus Siri. „[FDA] vrea un total de 55 de ani pentru a pune la dispoziția publicului aceste informații." Solicitarea FDA a fost făcută după ce firma de avocatură a lui Siri, Siri Glimstad, a petrecut luni de zile încercând să obțină documentele în numele a peste 30 de oameni de știință, profesori și alți academicieni îngrijorați.

În luna august, imediat după ce FDA a acordat aprobare deplină „vaccinului" Pfizer destinat persoanelor cu vârsta mai mare de 16 ani, un grup de academicieni și oameni de știință renumiți din cadrul organizației Public Health and Medical Professionals for Transparency, reprezentați de Siri Glimstad, au depus fără succes o solicitare la FDA în baza Freedom of Information Act (FOIA), cerând ca aceasta să facă publice informațiile pe care le-a folosit pentru a aproba vaccinul Pfizer cu două doze.

Organizația non-profit numită reclamant în proces se mândrește cu profesioniști eminenți din domeniul sănătății publice, precum Dr. Aaron Kheriaty - profesor de epidemiologie la Yale, Dr. Harvey Risch, Dr. Peter McCullough, Dr. Joseph Ladapo - chirurg general al statului Florida, Dr. Paul E. Alexander, fost consilier al OMS și al Departamentului Sănătății și Serviciilor Umane din SUA (HHS), și Dr. Byram W. Bridle, printre alții.

În septembrie, după ce a văzut că FDA nu a publicat datele așa cum i s-a cerut, grupul a intentat un proces împotriva agenției federale la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Nord din Texas. Reclamanții au cerut ca FDA să publice integral datele până cel târziu la 3 martie 2022.

Acum, potrivit dosarului depus în instanță, FDA solicită să i se permită publicarea datelor atât de importante rând pe rând, pe o perioadă de peste cinci decenii, invocând un „risc semnificativ de divulgare involuntară a unor informații care nu intră sub incidența Legii privind libertatea de informare," dacă ar trebui să publice documentele mai repede.

„În urmă cu două zile, FDA i-a cerut unui judecător federal să îi acorde timp până în 2076 pentru a furniza integral aceste informații", a explicat Siri. „FDA i-a cerut judecătorului să o lase să publice cele peste 329.000 de pagini de documente pe care Pfizer le-a trimis FDA pentru a-și autoriza vaccinul într-un ritm de 500 de pagini pe lună, ceea ce înseamnă că publicarea integrală a acestora nu va fi finalizată mai devreme de 2076".

Disputa juridică privind publicarea completă a informațiilor despre „vaccinul" COVID-19 de la Pfizer are loc după ce FDA a promis în mod repetat că va oferi „transparență totală" cu privire la autorizarea injecțiilor COVID-19. Siri a subliniat că FDA și-a reafirmat „angajamentul pentru transparență" în timpul autorizării serului Pfizer și a acuzat agenția federală că și-a încălcat acest angajament prin refuzul de a face publice documentele pe care s-a bazat atunci când a autorizat „vaccinul".

„Guvernul federal protejează Pfizer de răspundere", a spus el. „Îi dă miliarde de dolari. Îi obligă pe americani să accepte produsul său. Dar nu vă lasă să vedeți datele care susțin siguranța și eficacitatea produsului său." „Promisiunea de transparență a FDA este, ca să spunem așa, o sumă de iluzii", a spus Siri. „Pentru cine lucrează guvernul?"