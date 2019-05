Davidoiu abandoneaza pista Rovana. Vrea sa preia TAROM pe firul Firea-Dancila, miza fiind 10 aeronave la suprapret!

Scriam recent ca dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea, relatia dintre Viorica Dancila, actualul lider al PSD si premier al Romaniei, si Gabriela Firea, primar general al Capitalei si viitor lider al social democratilor, cel putin pe Bucuresti, se intareste de la o zi la alta. Sursele noastre ne informau ca Dancila este gata sa modifice Codul Administrativ prin Ordonanta de Urgenta pentru a o scapa pe Firea de dosare penale.

Firea la randul ei are o "rugaminte" pentru Dancila. Aceea de a-l propulasa pe Eugen Davidoiu, acum director de Achizitii in Primaria Capitalei, pe functia de director al TAROM, pozitie pe care acesta a mai ocupat-o, dar de unde a fost dat afara de Mihai Tudose, odata cu scandalul achizitionarii de aeronave, dar si pentru managementul defectuos al companiei. Davidoiu a mai incearcat si pe o alta cale, prin Rovana Plumb, cand a fost ministru interimar la Transporturi, pe filiera lui Robert Dintoi (pupilul ministresei), numai ca atunci Ziuanews a dezvaluit lucrarea si treburile s-a blocat. Davidoiu miza pe relatia foarte buna de amicitie intre Rovana Plumb si Dancila. Pista aceasta a cazut, Rovana Plumb urmand sa plece la Bruxelles ca europarlamentar.

Asa ca Davidoiu a apelat la Gabriela Firea, la sefa lui de la Primarie. Adevarul e ca Davidoiu o cam incurca pe Firea intrucat omul nu e "de actiune". Este un personaj care pe unde a fost s-a dovedit a fi incompetent. Inainte ca Davidoiu sa vina la Primarie, Firea a demis tot departamentul de achizitii pentru ca nu a izbutit sa liciteze pentru 100 de tramvaie si 100 de autobuze. Nici Davidoiu n-a reusit. Autobuzele au venit pe alta filiera, celebrele Otokar, iar licitatia pe tramvaie zace si acum pe SEAP. Pana la urma, Firea a apelat la Ministerul Dezvoltarii si pe un proiect de fonduri europene in valoare de 325 de milioane de euro va aduce 80 de autobuze electrice si 100 de tramvaie, ceea ce dupa un calcul relativ ne arata ca per bucata se va plati in jur de 1,7 milioane de euro, adica vor fi luate la pret de avion privat de reactie! Asa ca ne intrebam pe unde se scurg comisioanele acestei "lucrari". In aceasta circumstanta Firea vrea sa scape de Davidoiu si sa-l plaseze inapoi la TAROM. Miza este achizitionarea a 10 aeronave care sa intre in flota TAROM la pret supradimensionat.

După ce a plecat obligat-forțat din fruntea companiei Tarom, Eugen Davidoiu, supranumit "colecționarul de sinecuri" urmare a funcțiilor sus-puse în care a promovat în ultimii ani, din care a plecat cu trâmbițe, a aterizat iar într-o poziție de primă mână, la stat. Inițial s-a reangajat în aprilie 2018 pe o funcție de expert superior la una dintre instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean din capitală ca apoi să urce, în doar o lună, în poziția de director general al Direcției Generale de Achiziții Publice a Primăriei Municipiului București.

Începând din mai 2018, Eugen Davidoiu, cu ani în urmă fost director al SNLO, apoi director în Senat, ajuns consilier în Ministerul Energiei și pion important la Transelectrica a tot urcat pe scara profesională din motive greu de înțeles, deoarece din fiecare loc aproape, a plecat, din aceste funcții sus-puse, cu "zurgălai". Cu toate acestea, pe aceeași rețetă, Davidoiu ajunge director de operaţiuni la SC Electrocentrale Grup din capital ca apoi să fie promovat director al Electrica Serv SA, și apoi la Tarom, fiind, în prezent, cel care se ocupă de achizițiile inițiate de Primăria capitalei, conduse de social-democrata Gabriela Firea. Acelasi Davidoiu a primit bani si de la Minsisterul Educatiei si de la Ministerul Tineretului si Sportului in calitate de consilier, cu toate ca nimeni nu stie pe cine a conseiat si pentru ce, insa aceste venituri sunt cuprinse in declaratia de avere a sotiei sale din 2018,Maria Davidoiu, la Transgaz, acolo unde aceasta ocupa in continuare o pozitie de conducere. Tot de aici rezulta si proprietatile familiei, Davidoiu vanzand si cumparand terenuri si imobile mai ceva ca un agent imobiliar.

În tot acest timp și-a aranjat și consoarta, Davidoiu Maria, pe care o promovase la Electrica Serv, pe vremea când conducea societatea, mutând-o cu serviciul la Transgaz. De altfel, Eugen Davidoiu a fost dat afară de la SC. Electrica Serv pe motiv de conflict de interese, după ce își angajase soția și alte rude în această societate. Fireste ca se pune intrebarea ca a fost dat afara pentru conflict de interese de la o alta institutie, de ce Primaria l-a angajat, intrucat era interzis acest lucru conform Legii Functionarilor Publici? Bineinteles ca raspunsul e ca Gabriela Firea n-are nicio treaba cu incalcarea legii, ea face acest lucru cum respira!