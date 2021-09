De ce şi-a cumpărat Piedone dronă la primărie. Firma de unde a cumpărat-o e abonată la contracte cu statul

Primăria Sectorului 5 și-a cumpărat de curând, prin încredințare directă, o dronă. Vrea să o folosească, în principal, ca să filmeze de sus lucrările pe care le face pentru a le arăta cetățenilor.

N-a dat mulți bani pe ea. A cumpărat-o, însă, de la o firmă căreia îi dă sume consistente, prin încredințare directă. Și care e deținută de doi întreprinzători care au succes, cu mai multe firme, în afacerile cu primării din București și din Ilfov. Pe 12 august, Primăria Sectorului 5 și-a cumpărat, prin încredințare directă, drona în valoare de 3.025 de lei. Este un dispozitiv DJI, model Mini 2 Fly More Combo, de culoare gri.

Spotmedia.ro a întrebat Primăria Sectorului 5 de ce avea nevoie de această dronă. De asemenea, jurnalistii au vrut să afle care dintre angajații primăriei o va pilota, dar și dacă respectivii au nevoie de vreo pregătire specială. Nu în ultimul rând, au încercat să afle dacă primăria de sector are nevoie de documente speciale pentru a folosi drona în oraș. Și când va fi aceasta utilizată pentru prima oară.

Iată ce a răspuns Primăria Sectorului 5: „Scopul achiziționării dronei este de a monitoriza etapele desfășurării lucrărilor finanțate de la bugetul local, de a identifica viitoarele obiective de investiții și de a prezenta spre informarea cetățenilor lucrările efectuate (parcări, parcuri, blocuri reabilitate etc). Angajații care folosesc această dronă fac parte atât din cadrul departamentului mass-media, cât și din alte departamente, iar pentru utilizarea acestui model de dronă nu este necesară o specializare prealabilă, drona având o greutate sub 250 de grame.

Acest tip de dronă trebuie înregistrat pe site-ul Autorității Aeronautice Civile. În acest moment, se fac demersurile necesare pentru înregistrarea acesteia. Drona va fi utilizată pentru prima oară, în zona Verigei, unde vor fi amenajate parcări, locuri de joacă și de relaxare", se arată în răspunsul formulat de Primăria Sectorului 5,.

Primăria a cumpărat drona, prin încredințare directă, de la o societate numită Dynamic Codes SRL. E o firmă căreia instituția i-a mai încredințat, în acest an, alte 8 contracte în valoare totală de peste 96.500 de lei. Cel mai mare contract e unul în valoare de 40.994 de lei (puțin peste 8.300 de euro). Banii s-au dat - potrivit informațiilor din Sicap - pe 6 calculatoare de tip all in one de la Lenovo, cu tastatură, cu mouse și cu licență pentru sisteme de operare Windows

Pe lângă contractele care i-au fost încredințate direct de Primăria Sectorului 5, Dynamic Codes SRL a primit, în acest an, 31 de contracte prin încredințare directă, de la primării, școli, grădinițe și instituții diverse din București și Ilfov. Printre ele: primăria comunei Găneasa, primăria Dobroești, orașul Otopeni etc. Vorbim despre contracte care au avut ca obiect o gamă largă de bunuri și servicii.

Spre exemplu, Direcția Generală de Impozite și Taxe și Locale din Sectorul 4 i-a încredințat direct companiei două contracte în valoare totală 40.000 de lei pentru întreținere a serverelor și echipamentelor periferice. Dintre cele două contracte care i-a fost atribuite de Primăria Dobroești societății Dynamic Codes SRL, unul era pentru redactare, printare, punere în plic și experiere a 6.210 decizii de imunere (la prețul de 7,9 lei per decizie).

Iar Grădinița nr. 1 din Bragadiru i-a încredințat companiei Dynamic Codes SRL de 25.723 de lei pentru cumpărare de echipamente, de la videoproiector și camera 4k, la cabluri și canale pentru cabluri. În 2017 - potrivit mențiunilor din Registrul Comerțului consultate de Spotmedia.ro pe portalul cu informații de business listafirme.ro - printre asociații societății se număra Ioan Daniel Onofrei. Acest a fost, tot începând cu anul 2017, administrator și la Compania Municipală Parking SA, una dintre cele 22 înființate de administrația Firea.

De altfel, Onofrei menționa într-o declarație de avere din 2018 o sumă mică de bani pe care o obținuse, în anul precedent, în calitate de administrator al Dynamics Codes SRL. Acum, tot potrivit listăfirme.ro, compania este deținută de doi asociați: Nelu Stanciu și Vladimir Andrei Andronescu. Aceștia mai sunt asociați în alte două societăți numite: Neo Trading Invest SRL (care are sediul social la aceeași adresă ca Dynamics Codes SRL) și Nevva Software SRL.

Nevva Sofware a primit, în acest an, contracte prin încredințate directă de la unele dintre primăriile care au dat încredințări directe și către Dynamics Codes SRL.

Spre exemplu, Primăria Sectorului 5 și-a cumpărat de la această companie, prin încredințare directă, un abonament pentru zoom. Două direcții din subordintea Primăriei Sectorului 4 - adică Taxe și Impozite și cea de Asistență Socială - i-au dat, prin încredințare directă, 4 contracte de peste 200.000 de lei. rimăria din Dobroești a contractat firma, printre altele, pentru a-i face o platformă electronică de 50.000 de lei, pentru depunere de documente electronice. Dar i-a mai încredințat și alte două contracte în valoare de 78.000 de lei.

Iar Primăria Găneasa i-a încredințat direct companiei 5 contracte în valoare totală de 310.000 de lei, pentru serivicii diverse, de la execuție de audit informatic, până la furnizarea de studii de fezabilitate. Și Neo Tranding Ivest SRL a primit, în acest an, 10 încredințări directe de la primării și instituții din zona București - Ilfov. Cel mai mare contract a venit de la Direcția de Asistență Socială din subordinea Primăriei Sectorului 4, care a cerut câteva sute de cartușe de tonner, în valoare totală de peste 53.000 de lei.