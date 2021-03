Dezvăluiri halucinante din dosarul incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț: haos și candele aprinse la ATI

Avocatul Adrian Cuculis a studiat dosarul deschis în urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț și arată că în respectiva unitate medicală s-au încălcat foarte multe reguli. La secția de ATI erau aprinse candele pentru cei care decedau, nu exista sistem de ventilație, iar paturile erau mult prea multe pentru spațiul destinat.

„Este un dosar pe care dacă-l vezi, din punct de vedere al imaginilor, al planșelor, rămâi marcat pe viață. Este greu de urmărit", a menționat avocatul. În primul rând protecția împotriva incendiilor era doar o formalitate, doar pe hârtie, în realitate neavând loc un adevărat instructaj, medicii nu erau instruiți, a declarat avocatul Adrian Cuculis. „Astăzi dimineață (joi, 18 martie - n.red.) au început audierile și acum o oră s-au terminat (ora 22.00 - n.red.). Au fost audiate 17 cadre medicale. Vă spun niște chestiuni pe care puțină lume le cunoștea și desigur cei ce știau erau tot cei din sistem, pentru că erau cei care făceau lucrurile astea.

În spitalul din Piatra Neamț, pentru ei, protecția la incendiu, lupta împotriva incendiului era doar ceva de PSI, o fișă pe care o semnai la finalul anului, retroactiv, ca să spui că ți-ai făcut treaba și că ai fost încunoștiințat cum să combați un incendiu efectiv într-o unitate spitalicească. Oamenii ăștia habar nu aveau cum să țină în mână un stingător, darămite să se lupte cu flăcările de acolo. Totul a fost făcut în așa fel încât să se acopere de acte, dar, în realitate, nimeni nu știa ce are de făcut în situația în care izbucnea un incendiu", a declarat Adrian Cuculis, la „Jocuri de putere". Avocatul a mai dezvăluit procedurile „primitive" prin care are loc aerisirea secțiilor de ATI, prin deschiderea geamurilor, nu cu ajutorul unor ventilatoare performante, obligatorii în asemenea secții.

„Noi funcționăm în România după niște reguli din 1970. Am rămas șocat astăzi, de ce am aflat, pentru că majoritatea unităților de ATI aerisesc acele zone unde ar trebui să intre în permanență aer curat prin deschiderea geamurilor..., asta e procedura din 2021. O procedură pe care am început să o avem elaborată din punct de vedere legal din 1970, îmbunătățită în 1997, în sensul că trebuie să deschidem încă un geam, nu unul, trebuie să avem două deschise și nu avem în niciun caz acele ventilatoare atât de necesare în secțiile de ATI", a mai declarat avocatul Cuculis.

În plus, acesta a relatat despre aglomerația din secțiile de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, pe lângă modificările, improvizațiile făcute fără niciun aviz din partea Direcției de Sănătate Publică: „Ce s-a întâmplat la audieri demască incompetența sistemului: paturi peste paturi în secția de ATI. De asta s-a și întâmplat să nu-i poată scoate la timp pe toți oamenii de acolo, și de aceea au și murit, pentru că erau suprapopulate secțiile de ATI. Au fost mutate, reorganizate, fără să existe un aviz din partea DSP".

Avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit că în secțiile ATI erau candele aprinse pentru cei morți, lucru pe care cei audiați l-au ascuns la tribunal: „Au mințit la audiere astăzi, pentru că eu am văzut dosarul de la Parchet. În secția ATI se aprindeau candele pentru cei care treceau în neființă. Un lucru care la prima vedere pare normal. Și eu sunt creștin ortodox și mi se pare normal ca atunci când un om moare să-i aprinzi o lumânare. Dar nu în secția de ATI. Au spus că nu exista asemenea procedură. Eu vă spun, și procurorii au constatat lucrul acesta: erau candele aprinse în secțiile de ATI".

Avocatul Adrian Cuculis spune că cei care au mințit la audierile de joi în dosarul incendiului de la Piatra Neamț sunt „toți cei care au fost întrebați de aceste candele. Au spus că nu exista o asmenea procedură, deși în scripte din dosarul electronic, în planșele fotografice făcute de experții criminaliști, lucrurile acestea sunt relevate. Erau candele aprinse acolo. Există aceste imagini". Au crezut că vor scăpa mințind, a mai spus avocatul: „În momentul când spui da, aprind o candelă într-o secție ATI unde am un circuit care poate exploda oricând, sigur că în secunda următoare procurorul te întreabă de ce ai făcut lucrul acesta".