Documente secrete Pfizer au fost publicate: Vaccinul a ucis 1 din 35 oameni in primele 3 luni de la administrarea tratamentului genetic!

Ferită de ochii lumii, care sunt îndreptați către conflictul din Ucraina, firma Pfizer a fost nevoită să publice pe 1 Martie 2022 peste 10 mii de pagini din raportul de siguranță legat de vaccinul Covid-19.

Potrivit acestor documente, prezentate si de Ziuanews AICI, în decursul a 3 luni după injectare - in faza de studiu pentru autorizare FDA -, 1 persoană vaccinată din 35 a decedat ca urmare a tratamentului genetic, dupa cum a fost catalogat de specialistul firmei Bayer. Inițial, Pfizer plănuise ca datele de siguranță să fie făcute publice abia peste 75 de ani. Însă, că urmare a unui verdict venit din partea unui judecător al statului american Texas, aceste date trebuie făcute publice.

Documente publicate integral AICI:

Just want to point out that in the safety data Pfizer was FORCED to release (they tried to have this info delayed 75 years), there are 9 (NINE!) pages of recorded adverse vaccine events. In a 3 month period, 1223 out of 42k died after getting injected, or roughly 1 in 35 people. pic.twitter.com/Dao79lmAZl