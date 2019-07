Doua fete din Caracal au disparut din acelasi loc! Ipoteza unui psiholog criminalist este sumbra

Doua fete au disparut din acelasi loc. O descoperire socanta a fost facuta de anchetatori. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a spus ca, daca se confirma, e varianta cea mai groaznica.

Doua fete care locuiesc in localitati diferite, dar in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la trei luni distanta. Cele doua au fost vazute ultima oara in timp ce erau luate la ocazie. Fetele seamana ca infatisare si au si varste apropiate. Prima fata, Mihaela, a disparut in 14 aprilie, cand a plecat de acasa, din comuna Diosti, spre Caracal, pentru a scoate bani de la bancomat. La intoarcere, a luat o masina la ocazie si de atunci nu a mai vazut-o nimeni. La trei luni diferenta, in 24 iulie, a disparut si o a doua tanara, Alexandra, din comuna Dobrosloveni. Se intorcea spre casa, din Caracal, de la liceul la care invata. S-a urcat intr-o masina la ocazie si a disparut. Potrivit celor prezentate la Antena 3, anchetatorii au folosit GPS-ul de pe telefonul ultimei fete disparute, Alexandra, si au ajuns in curtea unui mecanic, unde au fost gasite ramasite umane.

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a remarcat: "Exista acelasi mod de operare, fetele seamana intre ele, au disparut in aceleasi conditii. Politistii au ajuns, din aproape in aproape, la un suspect. Se va face o analiza de ADN, e treaba medicilor legisti sa verifice daca exista o legatura intre ramasite si fetele disparute. Nu exista nicio crima perfecta, in cele din urma se descopera autorul. Acum, sa speram ca nu sunt ele. (...) Sunt criminali in serie in cazuistica noastra. Pare acelasi mod de operare, acelasi tip de femeie. Un criminal in serie se perfectioneaza de la caz la caz, lasa mai putine urme, dar ei sunt niste animale bolnave si se dau de gol, sunt oameni singuri, cu probleme psihice, actioneaza intr-o maniera ciudata, dar e posibil sa fie si oameni sociabili, cu personalitate dubla. La acest banuit, s-a ajuns cu metode de monitorizare."