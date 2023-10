Dr. Geanina Hagimă: Ce conțin vaccinurile Moderna și Comirnaty? Apel către medicii de familie și de laborator

Chiar și tardivă, această întrebare este de actualitate. Conținutul produselor experimentale "sigure și eficiente" aduse din UE, fără a fi analizate de către Agenția Națională a Medicamentului din România și administrate sub supraveghere strictă unei mari părți din populația globului, este încă un mister.

Chiar și în grupul celor care luptă pentru aflarea adevărului nu există un consens: unii afirmă că ele conțin nanoparticule lipidice cu ARNm, alții susțin că nu ar conține ARNm ci doar nanotehnologie, alții consideră că ar fi și nanotehnologie și ARNm... Urmărind activitatea doamnei doctor Ana Mihalcea, dar și a altor medici, am decis să mă implic și eu în aflarea adevărului prin cercetare directă. Am achiziționat un microscop trinocular cu ocular de 10X și obiective de 4X, 10X, 20X, 40X, 100X, ceea ce înseamnă posibilitatea de mărire a imaginii de până la 1000X; pentru a putea transmite și altora cele văzute de mine am achiziționat odată cu microscopul o camera conectată la o tableta cu rolul de redare și de înregistrare a imaginilor microscopului. Primul pe care l-am studiat a fost vaccinul antigripal pentru anii 2023 -2024, intens recomandat de autorități, din al cărui prospect rezultând a fi fabricat după metodele clasice. Am studiat evoluția imaginilor microscopice ale unei picături de vaccin atât între lama si lamelă cât și fără lamelă deasupra. Am constatat că între lama și lamelă se formează după cca 10 ore imagini geometrice foarte asemănătoare cu cele observate de alți cercetători, vizibile de la obiectiv 4x, precum și niște imagini arborescente constituite dintr-un fir in zig-zag atașate imaginilor geometrice, vizualizate cu obiectivele de 20x și 40x https://www.activenews.ro/.../Dr.-Geanina-Hagima-Vaccinul... . De asemenea, am constatat că aceste imagini geometrice se află într-un lichid (video 1) care nu se usucă nici după 5 zile, fiind un hidrogel, despre care vorbește și doctorița Ana Mihalcea în studiile ei. Surprinzătoare și spectaculoase au fost și imaginile picăturii fără lamela deasupra. Din picătura de vaccin s-au constituit cristale piramidale și o rețea de structuri lanceolate în jur (video 2), organizate într-o rețea, mai bine vizualizate în câmp întunecat, cu iluminare laterală. Această modalitate de vizualizare , în câmp întunecat este utilizate de mai mulți cercetători printre care si doctorița Ana Mihalcea, deoarece permite vizualizarea mai facilă a unor structuri luminiscente. Microscopul meu neavând aceasta opțiune, am realizat acest mod de vizualizare prin închiderea sursei de lumina a microscopului, iluminând lateral cu o lanterna.Deoarece am primit de curând de la niște frați români curajoși și responsabili câte o mostră din serurile magice - un Moderna și un Comirnaty - Omicron BA 4-5, am decis să le analizez. Am făcut asta având sentimente contradictorii atât de curiozitate, dar și de teama de a descoperi lucruri care nu vor fi liniștitoare nici pentru cei înțepați și nici pentru noi, rudele, prietenii lor . Am considerat însă că ADEVĂRUL TREBUIE CUNOSCUT, mai ales în condițiile în care mascarada continuă, nimeni nu răspunde pentru reacțiile adverse, se produc noi și noi produse zise vaccinale, în condițiile in care cele anterioare au fost "un eșec științific și de sănătate publică" https://www.activenews.ro/.../Dr.-Geanina-Hagima... . Este clar că se continua planul de reducere a populațieie "în mod pașnic" (Dennis Meadows) în ciuda dovezilor accumulate. Începi să te îndoiești de tot, chiar și de lupta "sinceră" a unora împotriva minciunii. Am analizat o picătură de Moderna între lamă și lamelă și alte două picături fără lamelă deasupra. Începând de la aplicarea și până la 15 ore , între lamă si lamelă, am constatat cu obiectivele 20-40X (mărire 200-400x) numeroase particule mici circulare mobile , cu aspect "în țintă" ce se deplasau unele aparent haotic, altele mai coordonat (video 2-11) , amintindu-mi de spermogramele cu spermatozoizi cu mobilitate neprogresivă. În cazul Comirnaty-Omicron B4-5 am observat același aspect timp de peste o oră de la aplicarea intre lama și lamelă (video 12-20) . CARE ESTE EXPLICAȚIA "SPECIALIȘTILOR" PENTRU PARTICULELE MIȘCĂTOARE? Așa se mișcă nanoparticulelor lipidice? NU AR TREBUI SĂ FIE INERTE? Vreau explicații din partea celor care ne-au ignorat întrebările în acești 3 ani. CE AȚI INJECTAT ÎN OAMENI "CU ACORDUL LOR"? Particulele mici si mobile pot fi vizualizate mai bine în camp întunecat cu iluminare laterală. Se constată că particulele sunt luminiscente. Sunt voci ca Ana Mihalcea care afirmă că aceste produse experimentale conțin nanotehnologie, particule de tipul puncte cuantice sau "quantum dots", precum si particule de grafen. "Punctele cuantice ( QDs ), numite și nanocristale semiconductoare , sunt particule semiconductoare de câțiva nanometri , având proprietăți optice și electronice care diferă de cele ale particulelor mai mari, ca urmare a efectelor mecanice cuantice. Proprietățile lor optoelectronice se modifică atât în funcție de dimensiune, cât și de formă. QD-urile mai mari cu diametrul de 5-6 nm emit lungimi de undă mai mari , cu culori precum portocaliu sau roșu. QD-urile mai mici (2-3 nm) emit lungimi de undă mai scurte, dând culori precum albastru și verde" - https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot. Aceasta tehnologie a fost inventata cu cca 40 de ani în urmă, însă abia anul acesta a fost acordat inventatorilor premiul Nobel pentru chimie https://www.nature.com/articles/d41586-023-03048-9 . Nimic nu este întâmplator și deci nici acest eveniment... Dacă ținem cont de dorința întunecaților de a ne controla inclusiv parametrii biologici, de a crea interfață creier-computer prin metode neinvazive, de dezvoltarea tehnicilor de optogenetică, combinate cu proprietațile luminiscente ale particulelor în câmp intunecat iluminat lateral, toate acestea pledează pentru PREZENȚA TEHNOLOGIEI PUNCTELOR CUANTICE în produsele experimentale. Un alt fapt intrigant și recunosc ...spectaculos este constatarea APARIȚIEI UNOR CRISTALE în picăturile puse pe lama fară lamelă deasupra. Pentru produsul Moderna am constatat prezența cristalului la 16-40 ore de la aplicarea picăturii (foto si video 21-23), iar pentru Comirnaty-omicron B4-5 la 23 de ore (video 24, 25). Aceste cristale ce au dimensiuni de cca 0,5-3 mm au o structură regulate, spectaculoasă, sunt luminiscente în câmp întunecat cu iluminare laterală. Foarte probabil ele s-au constituit printr-o activitate inteligentă, preprogramată a punctelor cuantice. Iată ce scrie Wikipedia - "Prin cuplarea a două sau mai multe astfel de puncte cuantice, se poate realiza o moleculă artificială, prezentând hibridizare chiar și la temperatura camerei. Asamblarea precisă a punctelor cuantice poate forma superrețele care acționează ca materiale artificiale în stare solidă, care prezintă proprietăți optice și electronice unice." https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_dot . Dacă mergem mai departe cu raționamentul înțelegem ce PLAN DEMONIC au avut cei care au conceput aceste produse: -injectezi în oameni niște produse lichide care ajung în mai toate organele, inclusiv în creier, prin traversarea barierelor naturale ale organismului https://phmpt.org/document/125742_s1_m4_4223_185350-pdf/ , -în organe aceste produse formează în câteva ore superrețele care pot fi acționate prin semnale optice și electromagnetice Pentru realizarea controlului total al ființei umane, pentru construirea biologiei sintetice în corpul uman este necesară injectarea repetată a acestor produse. Scăderea imunității celor injectați este menită să creeze o compatibilitate, o acceptarea organismului uman pentru aceste produse non-self. Scăderea imunității are însă drept consecințe infecțiile repetate, apariția cancerelor, lucruri deja vizibile. Se produce astfel o selecție a celor injectați, iar cele 1-2 miliarde (unii zic chiar 500 de milioane) ce vor rămâne la finalul operațiunii nu vor mai fi oameni, ci ființe total controlate, sintetice. Acest scop explică probabil preocuparea intensă a OMS și a autorităților naționale obediente pentru administrarea de noi produse covid, dar și a altor produse vaccinale zise clasice, "pe parcursul întregii vieți", recomandări total deraiate, FĂRĂ NICIO JUSTIFICARE MEDICALĂ (vezi Agenda 2030 de vaccinare a OMS https://www.who.int/.../str.../ia2030/ia2030-document-en.pdf și Strategia Națională de vaccinare 2021-2030 a Guvernului României https://www.ms.ro/.../hot%C4%83r%C3%A2re-a-guvernului.../). Prin urmare, ESTE NECESARĂ VERIFICAREA TUTUROR PRODUSELOR VACCINALE dar și a altor produse injectabile. Doctorița Ana Mihalcea a constatat prezența nanotehnologiei în majoritatea produselor vaccinale recomandate în prezent copiilor, dar și în unele produse terapeutice injectabile (https://anamihalceamdphd.substack.com/.../measles-mumps..., https://anamihalceamdphd.substack.com/.../human-papilloma... , https://anamihalceamdphd.substack.com/.../dr-david-nixon... ) . Prin urmare oameni buni, atât cei neinjectați cât și cei injectați treziți, care vrem să mai rămânem oameni, avem toate motivele să acționăm! Informați-vă aproapele!FAC UN APEL CĂTRE TOȚI MEDICII DE FAMILIE, MEDICII DE LABORATOR CARE POSEDĂ MICROSCOAPE (DE PREFERAT SI CU EXAMINARE ÎN CÂMP ÎNTUNECAT) SĂ STUDIEZE EI ÎNȘIȘI TOATE PRODUSELE PE CARE LE ADMNISTREAZĂ/LE RECOMANDĂ PACIENȚILOR LOR!!! Mi-aș dori să avem și susținerea unor specialiști in nanotehnologie și a unor cercetători cu metode de investigație mai avansate. și voi, domnilor cercetători si specialiști în nanotehnologie aveți copii! De ce nu vorbiți?Lansez și o rugăminte de a intra în posesia unui produs AstraZeneca și Johnson pentru a le examina. Nu avem de ce să ne temem! Avem motive să ne temem de ce va urma , dacă nu ne mobilizăm! Autoritățile trebuie să răspundă pentru acțiunile împotriva propriului popor! Doamne ajută!

Dr. Geanina Hagimă

