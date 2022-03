Dr. Joseph Mercola: "Dictatura digitală se apropie - o putem opri?" (analiză The Defender)

Istoricul și profesorul Yuval Noah Harari avertizează că, dacă vom permite instaurarea unei dictaturi digitale, în care sistemul, fie că este vorba de o corporație sau de un guvern, cunoaște cele mai intime detalii despre fiecare persoană, va fi imposibil să o desființăm.

Potrivit lui Klaus Schwab, fondator și președinte executiv al Forumului Economic Mondial (WEF), obiectivul celei de-a patra revoluții industriale este de a schimba ceea ce înseamnă să fii om prin fuziunea dintre om și mașină. Oamenii sunt acum "hackerabili", în sensul că există acum o tehnologie prin care o companie sau un guvern te poate cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți, iar acest lucru poate fi foarte periculos dacă este folosit în mod abuziv.

Profesorul Yuval Noah Harari prezice că algoritmii vor fi utilizați din ce în ce mai mult pentru a lua decizii care, în mod istoric, au fost luate de oameni, fie de tine însuți, fie de altcineva, inclusiv dacă vei fi sau nu angajat pentru un anumit loc de muncă, dacă ți se va acorda un împrumut, ce program școlar vei urma și chiar cu cine te vei căsători. Harari avertizează că, dacă vom permite instaurarea unei dictaturi digitale, în care sistemul, fie că este vorba de o corporație sau de un guvern, cunoaște cele mai intime detalii despre fiecare persoană, va fi imposibil să o desființăm. Controlul său va fi total și ireversibil.

Dacă credeți că gândurile și comportamentul dvs. sunt și vor rămâne întotdeauna sub propriul control, mai gândiți-vă o dată. Dispunem deja de tehnologia necesară pentru a modifica direct gândurile, emoțiile și comportamentul. Potrivit lui Klaus Schwab, fondator și președinte executiv al Forumului Economic Mondial (WEF), obiectivul celei de-a patra revoluții industriale este de a schimba ceea ce înseamnă să fii om prin fuziunea dintre om și mașină. Pe scurt, deși nu se folosește termenul "transumanism", exact acolo intenționează să ne ducă cabala globală, cu sau fără voia ei.

Într-un interviu acordat în noiembrie 2019 pentru CNN, profesorul de istorie și autorul de bestselleruri Yuval Noah Harari, un discipol al lui Klaus Schwab, a avertizat că "oamenii sunt acum animale hackabile", ceea ce înseamnă că există acum tehnologia prin care o companie sau un guvern te poate cunoaște mai bine decât te cunoști tu însuți, iar acest lucru poate fi foarte periculos dacă este folosit în mod abuziv.

El a prezis că algoritmii vor fi utilizați din ce în ce mai mult pentru a lua decizii care, din punct de vedere istoric, au fost luate de oameni, fie de tine însuți, fie de altcineva, inclusiv dacă vei fi sau nu angajat pentru un anumit loc de muncă, dacă ți se va acorda un împrumut, ce program școlar vei urma și chiar cu cine te vei căsători.

Pericole profunde care ne așteaptă

Există, de asemenea, un risc din ce în ce mai mare de a fi manipulat de aceste forțe exterioare de care nici măcar nu ești pe deplin conștient. Privind retrospectiv la ultimii doi ani, este destul de ușor de confirmat că manipularea în masă are loc la o scară uluitoare și că este fenomenal de eficientă. După cum a remarcat Harari în 2019, capacitățile disponibile depășesc deja cu mult viziunea autoritară din "1984" a lui Orwell, iar de aici încolo va deveni doar mai puternică. El este sigur că, în scurt timp, va exista posibilitatea de a-ți monitoriza starea emoțională prin ceva la fel de simplu ca o brățară purtabilă.

Este posibil să zâmbiți și să aplaudați în mod conștiincios atunci când ascultați un discurs al unui oficial guvernamental, dar acesta va ști că sunteți supărat sau că nu sunteți de acord cu ceea ce se spune și, prin urmare, ar putea lua măsuri împotriva dvs. pe baza emoțiilor dvs. cele mai personale, interne, mai degrabă decât pe baza a ceea ce exprimați în exterior. În mod important, Harari a avertizat că, dacă vom permite instaurarea acestui tip de dictatură digitală, în care sistemul, fie că este vorba de o corporație sau de un guvern, cunoaște cele mai intime detalii despre fiecare persoană, va fi imposibil să o desființăm. Controlul său va fi total și ireversibil. Iar Harari crede că am putea avea la dispoziție doar un deceniu, cel mult două, pentru a împiedica această dictatură digitală să preia controlul.

Regândirea vieții însăși

Harari a mai discutat despre transumanismul care se apropie la reuniunea anuală a WEF 2020 de la Davos (mai sus), iar în acest discurs a mers și mai departe. Nu numai că elita globală are capacitatea tehnologică de a crea o dictatură digitală globală, dar "elitele ar putea obține puterea de a retehnologiza viitorul vieții însăși", a spus el. Harari a continuat: "Timp de patru miliarde de ani, nimic fundamental nu s-a schimbat în regulile de bază ale jocului vieții. Toată viața a fost supusă legilor selecției naturale și legilor biochimiei organice. Dar acest lucru este acum pe cale să se schimbe. Știința înlocuiește evoluția prin selecție naturală cu evoluția prin design inteligent, nu designul inteligent al vreunui zeu din nori, [ci] designul NOSTRU inteligent și designul "norilor" noștri, al norului IBM, al norului Microsoft. Acestea sunt noile forțe motrice ale evoluției."

Este greu de stabilit dacă Harari este pro sau contra transumanismului. El vorbește despre acesta ca despre o inevitabilitate și ceva ce poate fi folosit pentru un bine imens. Dar el recunoaște, de asemenea, pericolele sale profunde și pare să creadă că trebuie să discutăm cum pot fi folosite aceste capacități tehnologice și dacă ar trebui să o facă. În discursul prezentat la Davos, pare că este un susținător al acestei aventuri de proiectare inteligentă a omului, dar în interviul acordat în 2019 pentru CNN, el a declarat, de asemenea, că "nu trebuie să subestimăm niciodată prostia oamenilor".

Faptul că dispunem de tehnologia necesară pentru a proiecta noi forme de viață, inclusiv noi tipuri de oameni, nu înseamnă neapărat că suntem suficient de inteligenți pentru a proiecta ceva mai bun decât ceea ce evoluția naturală a creat până acum. În discursul său de la Davos, Harari a subliniat, de asemenea, că știința ne permite acum să creăm viață nu doar în domeniul organic, ci și în cel anorganic. Este vorba despre roboți "vii" și altele asemenea. El ridică, de asemenea, întrebarea cu privire la cine "deține" ADN-ul tău, dacă acesta poate fi cartografiat și piratat. Îți aparține ție, unei corporații sau guvernului?

"Zilele liberului arbitru s-au încheiat!"

Oricare ar fi adevăratele sentimente ale lui Harari cu privire la transumanism, el afirmă cu emfază că ideea că avem un suflet și liberul arbitru, acele zile "s-au terminat". În alte clipuri care au fost inserate în videoclipul prezentat, Harari prezice că, în viitor, oamenii vor putea să privească înapoi și să vadă că pandemia COVID a fost punctul de cotitură în care supravegherea biologică a preluat controlul și a devenit norma. Explicația pentru modul în care acest lucru s-a putut întâmpla este dată de Schwab, care a recunoscut public (a se vedea videoclipul prezentat) că participanții la programul Young Global Leaders al WEF au "pătruns în cabinetele" multor guverne ale lumii.

În Canada, de exemplu, aproximativ jumătate dintre politicieni, inclusiv premierul Justin Trudeau, au urmat cursurile de formare ale lui Schwab. Schwab are ca scop introducerea transumanismului și schimbarea a ceea ce înseamnă să fii om, iar slugile sale de lideri globali fac cu siguranță tot ce le stă în putință pentru ca aceste vise să devină realitate. Acesta este un viitor distopic pe care WEF și aliații săi globali încearcă în mod activ să îl pună în aplicare, indiferent dacă omenirea în general este de acord cu el sau nu.

Schimbarea a ceea ce înseamnă să fii om

Schwab visează la o lume în care oamenii sunt conectați la cloud, capabili să acceseze internetul prin propriul creier. Desigur, acest lucru înseamnă, de asemenea, că creierul tău ar fi accesibil persoanelor care ar dori să îți modifice gândurile, emoțiile, credințele și comportamentul, fie că este vorba de elita tehnocrată sau de hackeri aleatori. Dacă credeți că gândurile și comportamentul dvs. sunt și vor rămâne întotdeauna sub propriul control, mai gândiți-vă o dată. Avem deja tehnologia necesară pentru a modifica direct gândurile, emoțiile și comportamentul. Unele dintre aceste capacități sunt descrise într-un raport de proiect din 2021 al Ministerului britanic al Apărării, creat în parteneriat cu Biroul german Bundeswehr pentru planificarea apărării.

În raport se spune că: "În acest moment, nu există niciun fel de proiect de apărare: "Augmentarea umană poate "îmbunătăți în mod direct comportamentul". Și dacă poți schimba comportamentul unei persoane într-un mod pozitiv, îl poți controla și în detrimentul persoanei respective". Raportul, "Human Augmentation - The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project", trece în revistă obiectivele științifice ale ministerelor apărării din Marea Britanie și Germania, iar acestea sunt exact ceea ce sugerează titlul. Augmentarea umană este subliniată ca fiind un domeniu cheie asupra căruia trebuie să se concentreze pentru a câștiga viitoarele războaie:

"Augmentarea umană va deveni din ce în ce mai relevantă, pe de o parte pentru că poate îmbunătăți în mod direct capacitatea și comportamentul uman și, pe de altă parte, pentru că este agentul de legătură între oameni și mașini". Cuvintele-cheie asupra cărora aș dori să vă atrag atenția sunt afirmația că augmentarea umană poate "îmbunătăți în mod direct comportamentul". Dacă poți îmbunătăți comportamentul, înseamnă că poți schimba comportamentul cuiva. Și dacă poți schimba comportamentul unei persoane într-un mod pozitiv, poți, de asemenea, să îl controlezi în detrimentul persoanei respective.

Teoretic, absolut oricine, orice civil oarecare cu o conexiune creier-cu-nou și cu augmentarea biologică necesară (cum ar fi forța sau viteza) ar putea primi instrucțiuni fără fir pentru a efectua un asasinat, de exemplu, și ar putea reuși fără probleme, chiar și fără o pregătire prealabilă. Alternativ, corpul lor fizic ar putea fi preluat temporar de un operator de la distanță cu abilitățile necesare. Dovada conceptului există deja și este analizată de Dr. Charles Morgan, profesor în cadrul departamentului de securitate națională de la Universitatea din New Haven, în conferința de mai jos. Cu ajutorul internetului și al implanturilor cerebrale, gândurile pot fi transferate de la o persoană la alta. De asemenea, expeditorul poate influența direct mișcările fizice ale receptorului.

Proiectul de nemurire

Din punct de vedere istoric, lupta pentru nemurire a fost un proiect bazat pe credință, bazat pe ideea că sufletul este nemuritor în timp ce corpul piere, concept cu care mă aliniez în totalitate. Transhumaniștii inversează mai mult sau mai puțin această idee. Aceștia renunță complet la noțiunea de suflet și urmăresc conservarea personalității percepute, mai întâi prin prelungirea radicală a vieții corpului fizic și, mai târziu, prin transferul datelor cerebrale într-o formă de înlocuire. Potrivit lui Dmitri Itskov, fondatorul rus al proiectului "Nemurirea 2045", doar 2% dintre oameni sunt pregătiți să accepte moartea - o statistică pe care o folosește pentru a justifica căutarea nemuririi prin lucruri precum organe artificiale, construcții corporale artificiale, simularea proceselor mentale și, în cele din urmă, transferul minții proprii într-un suport artificial.

Obiectivele acestui proiect includ nu numai crearea tehnologiilor cibernetice necesare pentru a obține un corp nemuritor, ci și crearea "unei noi paradigme filosofice pentru umanitate". Schwab a vorbit despre același lucru, folosind mai degrabă termenul de "contract social" decât cel de "paradigmă filosofică". Viziunea din Immortality 2045, publicată în 2011, începe cu crearea primei copii robotizate a unui corp uman care poate fi controlat de la distanță până în 2020. Până în 2025, ei doresc un avatar în care să poată fi transplantat creierul uman la sfârșitul vieții. Până în 2035, ei doresc un avatar cu un creier sintetic, în care să poată fi transferată personalitatea umană, iar până în 2045, își imaginează un avatar de tip holografic.

Itskov a declarat: "Scopul primului proiect, cunoscut sub numele de "Avatar", este crearea unei copii robotizate a unei ființe umane controlabile prin intermediul unei interfețe "creier-computer". Când sunt rugat să dau esența acestui proiect, le spun oamenilor să își amintească de filmul 'Surrogates', care descrie o lume în care fiecare persoană are un corp artificial pe care îl controlează de la distanță. "Realizatorii acelui blockbuster au pus accentul pe partea negativă a unui astfel de scenariu. Cu toate acestea, demonstrația extrem de grafică a ideii din film permite cuiva să aibă o idee imediată despre ce este vorba."

Ți se pare că a trăi prin intermediul unui avatar pare o viață lipsită de spiritualitate? Nu este așa, spune Itskov, pentru că, punând capăt dependenței noastre de corpurile fizice, "multe lucruri se vor deschide din punct de vedere spiritual". Am îndoieli în această privință, deoarece majoritatea adepților spirituali vă vor spune că dependența de tehnologie tinde să împiedice mai degrabă decât să înalțe căutările spirituale, care sunt cel mai ușor de realizat trăind simplu, în contact strâns cu lumea naturală. Pur și simplu, nu cred că mă pot ridica spiritual când un număr de persoane din exterior pot avea acces la creierul tău și îți pot dicta ceea ce gândești, simți și crezi.

Transhumaniștii precum Itskov tind să se concentreze doar pe beneficiile percepute ale vieții sintetice. De exemplu, el promite că avatarele sale vor fi accesibile tuturor celor care le doresc, indiferent de nivelul de venit. Cu toate acestea, WEF a anunțat în mod clar că, până în 2030, nimeni nu va mai deține nimic și, deși nu este clar precizat, probabil că acest lucru va include chiar și propriul corp. Așadar, să crezi că avatarul tău va fi "al tău" este probabil nerealist. Privit prin prisma celei de-a patra revoluții industriale a WEF, se pare că planul este ca elita să dețină literalmente întreaga umanitate, care va fi remodelată după bunul lor plac. Și, dacă oamenii pot fi piratați și controlați de la distanță, atunci putem fi siguri că așa va fi. Acest lucru este valabil în special pentru avatarurile sintetice sau mecanice care nu pot "trăi" sau rămâne "conștiente" fără o conexiune la cloud.

Resurse pentru a înțelege agenda transumană - blockchained

Corey Lynn este un jurnalist de investigație de top care acoperă subiecte pe care mainstream-ul nu le atinge, inclusiv agenda transumanistă. Pe site-ul ei, Corey's Digs, puteți găsi anumite capitole din cartea ei, "Global Landscape on Vaccine ID Passports". Capitolul 4 al cărții se intitulează "Blockchained", care explică despre ce este vorba în cazul identității digitale. Identitatea digitală nu este doar o piesă de identificare, cu care poți dovedi cine ești. Ea va colecta și va monitoriza TOATE datele tale, de la finanțele personale, educația, istoricul muncii, locația GPS 24/7, tot ce ai scris vreodată pe computer, istoricul căutărilor, prezența în social media, starea emoțională și biometria fizică, până la ADN-ul tău.

Voi acoperi aici doar o mică parte din acest capitol, cea referitoare la augmentarea umană și inteligența artificială (AI), așa că, pentru mai mult, nu uitați să navigați pe site-ul ei sau, mai bine, citiți cartea ei, care poate fi achiziționată de pe site-ul ei.

Date mari, schimbul de date și AI

Nu faceți nicio greșeală, transumanismul este scopul final al elitei tehnocrate, iar atât "big data", cât și IA sunt componente integrale ale acestuia. Fără una dintre ele sau ambele, visul transumanist este mort în apă. Scopul transumanismului este, fără îndoială, motivul pentru care s-a pus atât de mult accent pe aceste două domenii, în primul rând. Așadar, nu uitați, colectarea de date, schimbul de date și IA nu au ca scop să vă facă viața mai comodă. Ele au ca scop să te facă să devii învechit. Intenția este de a te înlocui cu o copie sintetică a ta, care poate fi controlată de la distanță.

În 2021, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), o organizație interguvernamentală formată din 38 de țări care colaborează cu diverse grupuri de lucru și factori de decizie politică, a publicat un raport privind "Stadiul implementării principiilor OCDE privind IA". Până în prezent, 46 de țări au adoptat aceste principii AI. Strategia este de a dezvolta depozite centralizate de seturi de date publice în fiecare țară, iar apoi de a permite schimbul de date între sectorul public și cel privat pentru a construi o rețea vastă în care fiecare set de date este conectat cu toate celelalte.

Biosecuritatea va fi folosită pentru a justifica tirania supravegherii

Un alt raport, realizat de Comisia de Securitate Națională pentru Inteligență Artificială, înființată "pentru a avansa dezvoltarea inteligenței artificiale" și "pentru a aborda în mod cuprinzător nevoile de securitate națională și de apărare ale Statelor Unite", subliniază necesitatea de a combate dezinformarea digitală și de a acorda prioritate biosecurității. Pentru a ajuta în acest sens, un supercomputer finanțat de guvernul american este în curs de înființare la Oak Ridge National Laboratory, sub conducerea Departamentului pentru Energie. Acest supercalculator de inteligență artificială poate efectua peste 1 quintilion de calcule pe secundă.

O parte din acest schimb de date are deja loc. După cum a menționat Corey, NATO a lansat un sistem biometric intern pentru schimbul de date între națiuni în noiembrie 2020, iar în mai 2021, armata americană a fuzionat lista sa de supraveghere bazată pe date biometrice cu sistemul de identificare biometrică automată al Departamentului Apărării.

"Ei lucrează la potrivirea prin fuziune multimodală și la îmbunătățirea capacității de potrivire biometrică a fețelor prin AI și învățare automată și și-au îmbunătățit deja camerele cu infraroșu cu rază lungă de acțiune", scrie Corey. "Privind spre viitorul apropiat, ei se concentrează, de asemenea, pe biometria amprentelor palmei, pe fețele din mulțimi, pe integrarea pentru identificarea amenințărilor online și pe colectarea ADN-ului latent netradițional."

Avem nevoie de legi privind confidențialitatea biometrică ACUM

În timp ce știința supravegherii se mișcă cu viteza fulgerului, reglementările și legile privind confidențialitatea merg în pas de melc. Un proiect de lege federală privind confidențialitatea datelor biometrice, National Biometric Information Privacy Act, a fost introdus în 2020, dar nu a ajuns nicăieri. După cum a remarcat Corey, ar putea fi resuscitat dacă suficient de mulți oameni vorbesc. În SUA, o mână de state au legi privind confidențialitatea datelor biometrice, cea din Illinois fiind una dintre cele mai stricte, dar marea majoritate nu au astfel de protecții în vigoare. După cum a raportat Corey:

"Legea din Illinois privind confidențialitatea informațiilor biometrice (BIPA) impune entităților private să informeze în scris persoanele că informațiile lor sunt colectate și stocate, care este scopul și termenul de colectare și stocare și trebuie să obțină o declarație scrisă de eliberare din partea persoanei. "Aceleași entități private nu au voie să vândă, să închirieze, să comercializeze sau să profite de pe urma informațiilor biometrice ale unei persoane. O persoană poate intenta un proces la 1.000 de dolari pentru fiecare încălcare din neglijență sau 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare intenționată sau imprudentă, plus onorariile și costurile avocaților. Prejudiciul real nu este necesar pentru a stabili calitatea procesuală."

În mod clar, avem nevoie de acest tip de protecție peste tot, în toate statele și în toate țările, deoarece, în forma actuală, cabala globală a tehnocraților transhumaniști construiește un sistem de partajare a datelor care este destinat să devină global. Lipsa de protecții juridice împotriva colectării, analizei și partajării datelor este ceea ce permite această expansiune nesăbuită a supravegherii.

După cum a remarcat Corey: "Dacă nu este limpede până acum, globaliștii și eugeniștii (uneori unul în același timp) conduc spectacolul și lucrează din greu la realizarea dorințelor lor finale de a avea o rasă umană controlată, o evoluție a transumanismului cu o inteligență artificială puternică care să ia locul multor oameni, în timp ce ei zboară pe Marte în timpul anilor lor de nemurire și observă omenirea prin intermediul unor sisteme de supraveghere fără sfârșit. Dar visul lor devine realitate doar dacă oamenii îi permit acest lucru."

Dr. Joseph Mercola