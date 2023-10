Dr. McCullough despre tehnologia ARNm: "Nu putem forța organismul uman să accepte un cod genetic străin!"

Cardiologul Dr. Peter McCullough a avertizat că vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) injectează "cod genetic străin" în ființele umane, pe care organismul nu reușește să îl descompună sau să îl expulzeze pentru o perioadă prelungită de timp.

Cercetările privind ARNm "se desfășoară de zeci de ani", a declarat Dr. McCullough în timpul unui interviu din 5 octombrie. Premiul Nobel pentru medicină din 2023 a fost atribuit la doi oameni de știință pentru că au făcut ca "ARN-ul mesager să dureze mult timp în corpul uman", a spus el. "Adică, a fost testat în multiple aplicații ... Este un eșec absolut. A fost pur și simplu cea mai proastă idee din toate timpurile să instalezi codul genetic pentru o proteină letală fără a putea să o oprești. Nu a fost vorba de faptul că a fost grăbită, ci pur și simplu este prost concepută de la bun început".

"Nu putem forța corpul uman să accepte un cod genetic străin și să producă o proteină străină ... ARN-ul mesager pentru vaccinuri este un concept complet ratat. Este un concept periculos, iar guvernul american nu a fost onest. Ar fi trebuit să fie cinstit. Trump ar fi trebuit să iasă și să spună: "Ascultați, este pe site-ul nostru; armata noastră lucrează la asta din 2012"."

În timpul unei mărturii la Parlamentul European luna trecută, Dr. McCullough a declarat: "Nu există niciun studiu care să arate că ARN-ul mesager este descompus" în corpul uman odată ce este injectat. "Nu există niciun studiu care să arate că părăsește organismul". Deoarece vaccinurile sunt "făcute sintetic, nu pot fi descompuse". El a adăugat că s-a constatat că proteina letală din vaccinurile [COVID-19] găsită în corpul uman după vaccinare circulă "cel puțin șase luni, dacă nu mai mult".

În cazul vaccinurilor sezoniere, adică administrarea unei injecții sau a unui rapel la sfârșitul celor șase luni, așa cum recomandă autoritățile, "există o altă instalare în mai multă proteină potențial letală circulantă".

Omul de știință Drew Weissman, care a primit Premiul Nobel pentru Medicină în 2023 pentru rolul său în dezvoltarea tehnologiei ARNm, a avertizat într-o lucrare din 2018 că nu numai că testele clinice ale vaccinurilor cu ARNm au produs "rezultate mai modeste [la om] decât era de așteptat pe baza modelelor animale", dar că "efectele secundare nu au fost banale".

Comentariile doctorului Mccullough vin în contextul în care Fundația Gates cheltuiește 40 de milioane de dolari pentru ca țările din Africa și alte națiuni înapoiate din punct de vedere economic să producă noi vaccinuri cu ARNm în eforturile de a preveni boli precum tuberculoza și malaria.

În interviul acordat lui Steve Deace, Dr. McCullough a declarat că ineficiența tehnologiei nu este necunoscută guvernului, deoarece o testează de aproape 40 de ani. El a făcut referire la un articol publicat în februarie 2023 în British Medical Journal (BMJ), care a citat faptul că guvernul american a investit miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiei ARN mesager încă din 1985.

Agenția pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării (DARPA) a început să investească în tehnologia ARNm în 2011. DARPA a lansat apoi programul Pandemic Prevention Platform (P3) în 2016, care urmărea să producă "un număr relevant de doze" împotriva infecțiilor în termen de 60 de zile de la identificarea acestora.

ADEPT P3 a fost un program al armatei americane "pentru a pune capăt pandemiilor în 60 de zile". Nu există nicio altă tehnologie "în care guvernul nostru să fi investit mai mult", a declarat Dr. McCullough.

Dr. McCullough a citat o altă lucrare în care se afirmă că există "peste 9.000 de brevete privind ARN-ul mesager". Și toți cesionarii de brevete sunt entități mari. În top se află Sanofi, apoi Cervavac, BioNTech, Moderna și guvernul SUA. Nu o singură persoană a inventat ARN-ul mesager. Cineva care vine în 2021 și spune: "Știți că eu l-am inventat". Asta este imposibil. Acest lucru se întâmplă de zeci de ani".

Dr. McCullough a precizat că Statele Unite și China "colaborează de ani de zile" în cercetările lor privind coronavirusul infecțios și letal. Cu toate acestea, oficiali precum Anthony Fauci, fostul șef al National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Francis Collins, fostul șef al National Institutes of Health (NIH), și "un întreg cadru de oameni de știință, au colaborat pentru a ascunde această amenințare la adresa securității globale".

"De fapt, au mințit intenționat lumea și au spus că virusul a apărut din natură. Ei știau că a ieșit din laboratorul Wuhan", a spus el, citând o lucrare de cercetare a lui Ralph Baric și a doctorului Zhengli-Li Shi, publicată în revista Nature în 2015. Dr. Zhengli-Li Shi este afiliat la Institutul de Virologie din Wuhan, în timp ce dl Baric este de la Departamentul de Epidemiologie al Universității din Carolina de Nord la Chapel Hill.

"Au spus că au creat virusul SARS-CoV-2. L-au numit virusul Wuhan Institute of Virology 1. Acesta a fost prototipul SARS-CoV-2. Deci, asta se întâmpla în 2015. În loc să îl aduceți pe Ralph Baric [și să întrebați] "Dr. Baric, cum ieșim din acest dezastru", ați pus la cale acest virus finanțat de SUA."

În interviul său, Dr. McCullough a făcut trei recomandări. "Spun că, în primul rând, am cerut în Senatul SUA [și] acum în Parlamentul European [să] retragă toate vaccinurile COVID-19 de pe piață înainte ca altcineva să fie rănit. Numărul doi, SUA, UE și toate națiunile occidentalizate [ar trebui] să se retragă din OMS. Nu sunt de încredere. Și, numărul trei, urmăresc Consiliul Mondial pentru Sănătate. Recomand oprirea tuturor vaccinurilor pentru copii, a întregului program de vaccinare până când acest lucru va fi clarificat, deoarece ARN-ul mesager este acum în program fără nicio preocupare pentru siguranță."

În timp ce unele studii legate de siguranța vaccinurilor COVID-19 au arătat că injecțiile sunt sigure, altele au ridicat îngrijorări cu privire la siguranța injecțiilor. Un studiu din decembrie 2022 a analizat studiile care au comparat beneficiarii de vaccinuri cu persoanele care nu au primit un vaccin sau cărora li s-a administrat un placebo. Acesta a concluzionat că "în comparație cu placebo, majoritatea vaccinurilor reduc, sau probabil reduc, proporția de participanți cu COVID-19 simptomatic confirmat, iar pentru unele dintre ele, există dovezi cu grad ridicat de certitudine că reduc boala severă sau critică".

Cu toate acestea, un studiu din iunie 2022 care a analizat vaccinurile cu ARNm a constatat că "vaccinurile COVID-19 cu ARNm de la Pfizer și Moderna au fost asociate cu un risc crescut de evenimente adverse grave de interes special (AESI)". "Riscul în exces de evenimente adverse grave de interes special a depășit reducerea riscului de spitalizare COVID-19 în raport cu grupul placebo în ambele studii Pfizer și Moderna".

În timpul interviului, Deace a întrebat despre problemele de auz de care au suferit el și colegul său și dacă au avut vreo legătură cu vaccinurile. În timp ce el nu a făcut injecția COVID-19, colegul a fost vaccinat. Dl Deace a întrebat dacă aceasta a fost "o dovadă în plus că, practic, în ultimii ani, Peter, toată lumea a fost un șoarece de laborator, indiferent dacă ai luat sau nu vaccinul". "Este adevărat, aproape toți am fost expuși la proteina Wuhan spike", a răspuns Dr. McCullough. "Când văd pacienții la cabinet, verificăm anticorpii împotriva proteinei spike. Invariabil, aceștia sunt crescuți. Rareori, voi găsi pe cineva care să nu fi fost expus".

Dr. McCullough a precizat că există "lucrări clare" care arată că există persoane care suferă de pierderea auzului după administrarea injecțiilor COVID-19. "Totul este legat de proteina spike", a spus el. Vaccinurile cu ARNm funcționează prin instruirea celulelor din organism pentru a produce proteina spike care se găsește pe suprafața virusului COVID-19.

Odată vaccinate, celulele musculare ale unui individ încep să producă bucăți de proteină spike, afișându-le pe suprafețele celulare, care sfârșesc prin a declanșa sistemul imunitar pentru a crea anticorpi. Atunci când un astfel de individ este infectat cu virusul COVID-19, acești anticorpi vor lupta apoi împotriva virusului. Dr. McCullough a avertizat că și persoanele care nu au primit vaccinuri COVID-19 cu ARNm pot fi afectate în cele din urmă de ARN mesager prin intermediul unui individ vaccinat, prin "vărsare".

"Shedding" înseamnă că o persoană a fost expusă la proteina spike sau la ARN-ul mesager în urma unui contact strâns cu un alt individ. Știm că ambele pot călători prin intermediul exosomilor, care sunt mici pachete de fosfolipide care pot fi expirate [prin] respirație, prin transpirație [și] prin diverse forme de fluide corporale, de obicei, știți, prin contact foarte strâns."

"A existat un mare proiect numit proiectul Eva din Marea Britanie care arată că 78% dintre femeile care iau un vaccin - ele au de fapt anomalii menstruale. Iar cele care chiar nu au luat un vaccin, ajung să aibă anomalii menstruale. Au existat o mulțime de astfel de rapoarte care au avut loc." Dr. McCullough a citat un interviu pe care l-a luat cu omul de știință Helene Banoun, expert în vărsare, care crede că astfel de lucruri "se întâmplă în mod clar, cu siguranță, la persoanele care au luat vaccinul în termen de 30 de zile, în contact strâns".

"Acum, două studii - unul în Statele Unite, unul în Japonia - [arată] că ARN-ul mesager vine prin laptele matern. Proteina spike poate fi eliminată potențial pentru o durată de timp mult mai lungă. S-a demonstrat acum în corpul uman timp de luni, poate chiar ani de zile după aceea. Și aceasta este rațiunea pentru care propunerea noastră recentă de a trece efectiv prin detoxifierea proteinei spike". Cardiologul a subliniat că "toate semnalele" legate de bolile cardiovasculare, bolile neurologice, cheagurile de sânge, bolile imunitare și cancerul "sunt în creștere".

"Pot exista dezbateri cu privire la motivul pentru care toate aceste boli cronice sunt în creștere, mortalitatea din toate cauzele este în creștere în fiecare zonă a lumii", a spus el. "Cele două mari expuneri pe care le-am avut sunt infecția COVID-19 și acum vaccinurile COVID-19, și cred că ambele mecanisme au dus la acest val de boli." "Cred că mai puternic cu vaccinurile, deoarece vaccinurile sunt în mare parte genetice, sunt administrate la fiecare șase luni și instalează codul genetic pentru proteina Wuhan spike, care promovează boala și este letală."