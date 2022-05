Dranga și Gheorghiu un fel de ranga și burghiu ai diplomației de tip mitocănesc!

Un alt episod care amintește de faptul că în unele țări din Asia țara noastră trimite

Ambasada României în Japonia plătește de ceva vreme, o chirie de peste 50 de

mii de USD/lună pentru o locuință destinată a fi reședința ambasadorului Ovidiu

Dranga, însă acesta nu a locuit nici măcar o zi în ea. Încă de la sosirea sa în Țara

Soarelui Răsare în luna septembrie 2021, a avut la dispoziție o altă reședință de

lux, în Tokyo, separat de restul angajaților care locuiesc în interiorul ambasadei.

În același timp nimeni nu poate înțelege de ce a insistat marele ambasador

Dranga să schimbe reședința în care a locuit predecesorul său, în condițiile în

care de aproape un an nu locuiește mimeni acolo, iar banii statului român au mers

pe chirii de care nu a beneficiat nimeni. Poate doar statul japonez.

Conform legilor și normelor și convențiilor internaționale diplomatice, dar și

conform atribuțiilor postului și normelor de protocol, ambasadorii și diplomații în

general, trebuie să respecte regulile și legile țării în care sunt acreditați. În aceste

condiții ambasadorul Dranga nu s-a deranjat să respecte aceste regului nici

măcar în condiții de pandemie. Astfel din respect pentru autoritățile japoneze dar

și pentru a respecta regulile impuse de OMS pe timp de pandemie, după

întoarcerea sa din concediul de sărbători din România, Dranga trebuia să rămână

în carantină timp de 14 zile. Numai că ambasadorul s-a întors la Tokyo în 2

ianuarie 2022 iar pe 6 ianuarie 2022, colegii săi aveau să-l vadă pe acesta la

shopping în cel mai aglomerat Mall la 30 de km de capitală. Și nu singur ci însoțit

de tovarășul său de pahar consulul general Dragoș Gheorghiu, care ca și șeful

său trebuia să se afle tot în carantină, deoarece ajunsese în Japonia pe 31

ianuarie 2022.

Mai mult, consulul general Gheroghiu a trecut și la next level și a făcut la sediul

Secției Consulare a ambasadei programări între 3 și 6 ianuarie cu publicul, fără să

țină deloc cont de restricțiile impuse de către statul japonez. Dealtfel cei doi sunt

frați de pahar și de chiolhanuri încă din Polonia, unde au mai petrecut un post

împreună.

Dealtfel ambasadorul Dranga se distrează copios pe seama comportamentului

mizerabil al consulului vis-a-vis de comunitatea românească din Japonia. În

special față de femeile românce care intră în contact cu consulul Gheorghiu. Un

exemplu elocvent în acest sens este cel înregistrat și relatat de un membru al

ambasadei la o sărbătoare derulată la sediul ambasadei la finele anului 2021.

După câteva pahare bune de sake, plus whiskey japonez, cei doi, ambasador și

consul, au început să categorisească femeile românce din comunitate ca fiind

unele "broaște" sau "curve" iar altele "panarame" sau "balerine de consum".

Discuțiile de mare respirație artistică și diplomatică au avut loc în prezența

angajaților ambasadei și a familiilor acestora.

Același consul Gheorghiu ca și ambasadorul Constantinescu Vasilică din Beijing,

a provocat un accident rutier fără victime, dar având ca rezultat avarierea gravă a

autoturismului ambasadei. Mai mult a și părăsit locul accidentului fiind puțin

parfumat cu sake. Accidentul nu a fost raportat în Centrala MAE iar autoturistul

zace sub o prelată într-o zonă obscură a ambasadei.

Un alt episod care amintește de faptul că în unele țări din Asia țara noastră trimite

numai repetenți într-ale diplomației este și faptul că nemulțumit de prestația unui

membru din echipa de protecție l-a expediat în România pe acesta sub motivația

că nu avea cămașa călcată.... mai jos de intrarea acesteia, a cămășii, în

pantaloni. În fapt pica pe acest angajat venea din faptul că E. Sa dl ambasador a

așteptat într-o dimineață mai mult de 20 de secunde să se deschidă poarta

ambasadei! Mai mult de atât, referentul pe protecție a refuzat să-i țină umbrela E.

Sale dlui ambasador pe când acesta ieșise dintr-un hotel și tocmai își aprinsese

un trabuc în timp ce sorbea cu nesaț, dintr-un pahar de wiskey cu gheață.

Din cauza comportamentului execrabil a cuplului ambasador- consul general de la

ambasada din Tokyo, mai toți angajații, diplomați sau nu, au cerut revenirea în

țară sătui până peste cap de hachițele unor pseudo "diplomați de carieră".