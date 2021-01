Mai multi specialisti in epidemiologie si imunologie au participat la o emisiune televizata in SUA in care au explicat de ce noua tehnologie cu ARN Mesager, adica aceea folosita de Pfizer/Biontech si de Moderna, nu este de fapt un vaccin, ci a primit aceasta denumire datorita starii de urgenta cu care se cauta o solutie pe plan mondial la pandemia de SARS-COV2. Specialistii explica si care ar putea fi pericolele in viitor ale insectarii cu mARN. Redam mai jos un rezumat al afirmatiilor Dr. David E. Martin, PhD si Judy A. Mikovits, PhD:

"Acesta nu este un vaccin in intelesul propriu zis, in definitia medicala a vaccinului. Este folosit termenul de vaccin pentru a strecura acest produs intre exceptiile prevazute de actele legale referitoare la sanatatea publica, atat in SUA cat si in Europa si, de aici, in toata lumea. Acesta este un mARN (ARN Mesager), o secventa din coronavirusul Covid-19, impachetată intr-un invelis de grasime - ca si virusul real, numai ca nu e integral - care este livrată unei celule. Este un dispozitiv medical menit sa stimuleze celula umana sa creeze agenti patogeni, care determină apariția unui proces patologic in organism.

Deci, un dispozitiv medical care provoca o secventa din boala in sine. Partea cea mai periculoasa cea in care virusul se leaga de celulele umane. Provoaca un precursor al Covid-19. Practic, face celula umana pe care o infecteaza ca si virusul SARS-COV2 sa produca, sa multiplice, proteina Spike (acei 'tepi' ai coronavirusului). Iar sistemul imunitar, daca e sanatos, va ataca aceste proteine si mai apoi le va recunoaste cand apare adevaratul virus si va infecta celulele. Dar nu este un vaccin, asa cum vaccinul este definit de medicina si definit legal in cercetarea medicala.", afirma Dr. David E. Martin.

"Tehnologia mARN a fost denumita fortat vaccin pentru a trece rapid legislatia internationala, conform standardelor CDC (Center for Desease Control) si FDA (Food and Drug Administration) si pentru a fi distribuit cu sutele de milioane in populatia planetei. Un vaccin trebuie atat sa stimuleze imunitatea persoanei, cat si sa opreasca transmiterea la alte persoane. Asta e definitia medicala a vaccinului. Daca tehnologia mARN ar putea sa stimuleze imunitatea, atunci nu opreste transmiterea, dupa cum spun chiar producatorii. Au spus asta: ca 'tulpina' mARN (ca de fapt e tot un fel de tulpina a virusului) care va penetra celula nu e menita sa opreasca transmiterea, e doar un tratament, care daca e reusit in organism, produce anticorpi si astfel nu inseamna ca te protejeaza de infectia cu SARS-COV2, ci ca sistemul imunitar va raspunde mai rapid, de la inceput, luptand cu virusul si determinand forme mai usoare de Covid-19.

Dar daca este de fapt un tratament, atunci, sub denumirea de tratament nu ar fi primit avizul Autoritatii de Sanatate Publica, asa ca a fost bagat ca vaccin si, mai mult, in faza experimentala, pentru ca etapa a IV-a se deruleaza acum prin vaccinarea in masa, prin procedura de urgenta acceptata in Europa si in SUA. Deci, ca sa recapitulam, avem de a face cu un pachet minuscul, un dispozitiv tehnologic medical, care este introdus in corpul omului cu scopul de a activa celulele lui pentru a deveni platforme de productie de agenti patogeni.", mai spune Dr. David E. Martin.

"In realitate, este un dispozitiv chimic patogen si nu este nici vaccin, nici medicament. In mod normal el ar necesita inregistrare la CDRH (Centrul de Omologare a Dispozitivelor Medicale). Omul este injectat cu un produs in scopul de a provoca mecanismul prin care se declanseaza boala Covid-19, nu in scopul de a provoca un raspuns transmisibil de la sistemul imunitar. Este un agent patogen sintetic, chimic. Se injecteaza partea patogena sintetica a virusului. Adica acea secventa care e menita sa imbolnaveasca organismul. Este conceput sa imbolnaveasca!", spune Judy A. Mikovits.

"Sa amintim ca 80% din cei care sunt expusi la SARS-COV2 sunt asimptomatici, nu au simptome si sunt purtatori de virus si transmitatori. Daca acestia sunt tratati, injectati cu mARN atunci asta nu va preveni transmiterea bolilor, va fi ca si pana acum. Restul de la 80%, care nu au niciun simptom, pana la 95% care au forme usoare sau maximum medii erau si pana acum asa in statistici. Se spune ca aceia care vor fi injectati cu mARN vor fi fie asimptomatici, fie vor avea forme foarte usoare sau medii, pana la 95%, cat e acuratetea acestui tratament mARN. pai si pana acum tot 95% din cei infectati erau asimptomatici, adica 80%, sau cu forme foarte usoare sau medii, restul pana la 95%. Atunci, despre ce eficienta vorbim, mai ales ca transmiterea nu se opreste prin aceasta tehnica.", mai adauga Mikovitz.

"Rezum acum si explic si pericolul. Este vorba despre imbolnavirea voluntara a celui injectat. Determinarea propriilor celule ale celui injectat ca sa-l imbolnaveasca. Asta poate declansa boli autoimune, asta poate declansa Alzheimer, boala Lou Gehrig, scleroza multipla, cancer galopant, asta este in expresia acelei bucati de virus. Se stie despre aceste lucruri de zeci de ani, ca tehnologia nu este asa de noua cat se prezinta, are mai mult de douazeci de ani si tocmai de aia nu a primit aprobari. Acum, coincidenta, cu aceasta pandemie a primit imediat aprobari si s-a trecut peste etape de testare. De ce nu s-au facut aceste etape pana acum de zece ani, de pilda, de cand e tot adusa in discutie aceasta tehnica a dispozitivului medical molecular?", incheie Judy A. Mikovits.