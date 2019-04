Festivalul banului public de la Eforie. Un megaproiect, un megamatrapazlâc!

Primarul Robert Serban e pe cale sa dea tunul financiar al vietii sale, pe langa care matrapazlacurile de pana acum, in mare parte deturnate din bugetul local si din afaceri "la botul calului" ar parea simple scamatorii ale unui diletant. Edilul vrea sa preia halca cu halcă dintr-un ditamai ospatul. Numai pentru o asemenea finantare si merita sa tot iesi primar al localitatii, inca vreo trei mandate de acum inainte. Asta in conditiile in care Robert Serban e deja antrenat sa dreneze investitii si achizitii in folos personal.

Un alt primar poate ca ar fi intocmit un asemenea proiect pentru atargerea de fonduri cu ganduri bune fata de locuitorii de care are grija. Nu este insa cazul liberalului R. Serban, cel care a dublat taxele din Eforie, care a instituit taxe noi, care si-a marit leafa de 12 ori si care patroneaza un veritabil clan cu apucaturi mafiote. Sigur, va fi destul de greu sa obtina o finantare de o asemenea anvergura, dar tinand cont ca sunt fonduri locale, judetene, nationale si europene in joc, exista pericolul unei adevarate hemoragii financiare in numele acestui proiect. Un veritabil festival al banului. Iar asta in situatia in care atat Eforie Nord, cat si Eforie Sud, doua statiuni care au fost adevarate perle ale litoralului de odinioara acum se afla in paragina, cu strazi neasfaltate, cu parcuri sufocate de balarii, cu maghernite si hoteluri abandonate. Cum ar putea un primar care nu e in stare sa repare o faleza surpata si sa aiba grija de o plaja sa se ocupe la nivel "di granda" cu o mega finantare de un intreg oras. Sigur ar fi o imensa oportunitate de noi escrocherii fiananciare pe banii fraierilor de la centru, sau pe bani europeni. Despre ce ar fi vorba.

Consiliul Local Eforie a pregătit un mini-proiect (aprobat deja la ora asta) prin care să cheltuiască aproximativ 4 milioane euro (17.782.638 lei), intr-o prima etapa (2017-2019), pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement din stațiunile Eforie Sud și Eforie Nord. Acțiunea face parte dintr-un proiect-cadru cu mult mai vast denumit pompos: "Strategia integrată de dezvoltare urbană a polului național de creștere - zona metropolitană Constanța", care prevede cheltuirea unei sume de-a dreptul uriașe: 92.550.659 milioane euro, in total, în perioada 2017-2023, pentru dezvoltarea orașului Eforie și a celor două stațiuni aferente. Anunțul de licitație 29127 din 25 aprilie 2018, prin intermediul căruia Consiliul își detaliază intențiile edilitare. Prezentam alaturat proiectul initial al primariei, precum si proiectul-mamut, cel ce prevede o suma uriasa pentru dezvoltarea zonala. (vezi documente)

"Obiectul contractului îl reprezintă proiectare și execuție lucrări de construcții de clădiri, constând în Servicii de realizare PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și Lucrări de construcții utilaje și echipamente pentru obiectivul de investiții 'Dezvoltarea infrastructurii de agrement în stațiunea Eforie Sud/ Eforie Nord' urmând a fi realizate următoarele activități: - întocmirea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, elaborarea proiectului tehnic (PT) și a detaliilor de execuție (DDE), asistență tehnică proiectant pe perioada executării lucrărilor; - lucrări de construcții clădiri, restaurare și reparații curente; - lucrări de amenajare peisagistică, amenajare locuri de joacă/ recreere și trotuare, realizare fântâni arteziene, realizare iluminat ambiental/ stradal; - lucrări auxiliare conducte de apă, realizare de tuburi de protecție pentru cabluri, realizare infrastructură și transmisie date". Valoarea estimată totală a lucrărilor se ridică la o sumă considerabilă: 17.782.638 lei, echivalentul a 3.813.561 euro.

Potrivit documentului prezentat, criteriul de atribuire nu este "cel mai scăzut preț", ci "cel mai bun raport calitate-preț", care se calculează în funcție de trei criterii: prețul (90%), experiența profesională a arhitectului (5%) și experiența profesională a managerului (5%). Ca atare, modul în care se statuează "cel mai bun raport calitate-preț" prezintă o serie de neclarități evidente, iar documentul nu este destul de explicit în acest sens: "Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Experiența deținută de managerul/ coordonatorul de proiect în funcții similare privind contractele care au avut ca obiect proiectare și execuție lucrări construcții civile". Pe de altă parte, documentul nu oferă nicio informație privitoare la durata contractului.

Prezentam (in linkurile de mai sus) o lista detaliată a celor 38 de proiecte subsumate "Strategiei integrate de dezvoltare urbană a polului național de creștere - zona metropolitană Constanța", proiecte care vizează, în integralitate, orașul Eforie și cele două stațiuni adiacente. Prețul total estimat al acestor acțiuni programate pentru perioada 2017-2023 - construcții, reabilitări și dezvoltări ale infrastructurii, înlesnirea și încurajarea turismului, achiziții de sisteme video de supraveghere, creșterea eficienței energetice etc. - se ridică la suma de 430.999.168,21 lei, echivalentul a 92.550.659 milioane euro. Conform documentului pe care-l prezentăm alaturat, banii vor proveni din "fonduri europene/ buget local/ buget de stat/ alte fonduri".

Cum aminteam inca de la inceput, din 2016, primarul orașului Eforie este liberalul Robert Nicolae Şerban. PNL deține frâiele majorității în Consiliul Local, în condițiile în care beneficiază de voturile a 9 consilieri, în timp ce PSD are 4, iar PMP doar 2. Interesant este că viceprimarul Dănuț Chiparu e membru PRM. Robert Nicolae Șerban l-a învins, în 2016, pe fostul primar al orașului, pesedistul Ovidiu Brăiloiu, care, în vara lui 2017, avea să fie găsit mort în camerea unui hotel bucureștean. Ovidiu Brăilou era fratele senatorului PSD Liviu-Tit Brăiloiu, fost prefect în 2009.

In contrapartida, ca sa se vada la ce nivel mic gandea infrumusetarea orasului Eforie, publicam (vezi document) si o hotarare a consiliului local in aceasta directie, din data de 5.05.2017, prin care primarul doreste ca in mare parte curatenia si pavoazarea orasului sa fie facuta de locuitori, in caz contrar existand o serie de amenzi. In consecinta, localnicii si asa sufocati de taxe si impozite sa mai tremure si de frica amenzilor primarului daca nu uda florile din fata casei, daca nu matura trotuarele si daca nu-si spoiesc fatadele. Este vorba despre "Regulamentul pentru imbunatatirea activitatilor de gospodarire si infrumusetare a orasului Eforie", semnat chiar de mâna primarului cu o gandire total anti-liberala, cu toate ca este membru al PNL.

Un alt plan de dezvoltare al orasului Eforie pe care il prezentam este si cel al mobilitatii urbane, care prevede mai multe etape de dezvoltare a transportului local (vezi document), un plan care ar fi admirabil, dar care lipseste cu desavarsire, fiind facut doar pentru palmaresul primarului Robert Serban, care altfel este un fan al studiilor si proiectelor fara finalitate care pot prosti doar fraierii care mai cred ca edilul lucreaza pentru bunastarea orasului, pentru prosperitatea cetatenilor. La fel este si Planul de mobilitate urbana durabila (PMUD) un fel de praf in ochii cetatenilor.

Cat despre Planul Urbanistic General (document atasat), din 2018, acesta a fost atribuit firmei Synergetics Corporation, una din firmele de casa ale lui Sorin Oprescu, de pe vremea cand era primar general al Capitalei si inca nu fusese arestat. Firma, detinuta de Adrian Ilie, este abonata la astfel de lucrari, desi actualmente a raportat pierderi insemnate, nu mai are niciun angajat, de altfel de cand a fost infiintata in 2008 a fluctuat anual intre 2-6 angajati, cu o exceptie, in 2012, cand a avut 20 de angajati si lucrari primite pentru Planul Urbanistic General al Bucurestiului. Acum, firma doreste sa-si mute activitatea in curtea lui Robert Serban, care a inteles rapid ca societatea formata sub pulpana lui Oprescu stie "ce si cum" e cu banul si cum se intorc serviciile.