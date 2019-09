Fraude de miliarde de euro în bugetul de stat

De cativa ani buni viceguvernatorul BNR Florin Georgescu cat si alti experti financiari bancari avertizeaza public devalidarea bugetului national de catre banci prin intermediul societatilor recuperatoare de creante.

In fapt, aceste societati sunt infiintate in Luxemburg sau in alte paradisuri fiscale, tot de catre banci, care an de an nu raporteaza profit sau un profit foarte mic, nesemnificativ. Procedura este cat se poate de simpla: bancile vand creantele rezultate din credite neperformante, uneori chiar din credite performante, acestor societati nou infiintate cu 5-10% din valoarea crantelor, le trec la pierderi si le deduc din balanta fiscala, eludand astfel taxele catre stat, scrie Sorin Rosca Stanescu in corectnews.ro.

Societatile recuperatoare de creante care sunt infiintate tot de catre banci, cu ajutorul societatilor de practicieni in insolventa si deseori cu sprijinul judecatorilor sindici, provoaca lichidarea societatilor comerciale aflate in insolventa, societati care detin active extrem de valoroase. Cu sprijinul lichidatorilor judiciari le subevalueaza, le valorifica in dauna celorlalti creditori, inclusiv in dauna bugetului de stat care detine alte creante de miliarde pe aceste active din care nu incaseaza nimic. Institutiile statului care sunt abilitate sa ia masuri, raman pasive si in acest fel bugetul de stat este vaduvit de sume imense.

Luam un exemplu simplu, dintr-o procedura de insolventa a unei societati care detinea active de multe milioane de euro, in functiune, care putea sa faca un plan de restructurare si in acest fel sa-si plateasca datoriile, inclusiv cele catre bugetul de stat.

Societatea Total Consult International SA detinea active de peste 6 milioane de euro in functiune. Prin ilegalitatile comise de catre administratorul judicar Tudor Ion, iar dupa ce a fost arestat si inchis tot pentru fraude in proceduri de insolventa, ilegalitati continuate de catre sotia acestuia Tudor Liana Georgeta, titulara societatii de practicieni in insolventa CARPAT INSOLV IPURL, societatea Total Consult International SA a fost bagata in lichidare. Ilegalitatile comise de Tudor Ion si sotia acestuia Tudor Liana au fst validate de catre judecatoarul sindic Minca Luiza de la Tribunalul Ilfov.

Desi au fost facute plangeri penale impotriva lichidatorilor Tudor Ion si Tudor Liana si impotriva judecatoarei Minca Luiza, ilegalitatile au continuat.

APS DELTA, societatea recuperatoare de creante (cea mai mare societate in domeniu) sesizand scandalul care se declansa in aceasta procedura, si-a vandut creantele societatii Curatt Net SRL reprezentata de avocatul Doru Mihai Giugula si administrata de socrul acestuia Chelariu Gheorghe.

Impreuna cu Tudor Liana si cu obladuirea judecatoarei sindice Minca Luiza, intr-un timp foarte scurt, printr-o serie de infractiuni, imobilul a fost cumparat pe o suma modica fata de valoarea lui de peste 5 milioane de euro, desi pe rolul instantelor de judecata, atat la Tribunalul Ilfov cat si la Curtea de Apel Bucuresti, se afla pe rol judecarea mai multor contestatii printre care:

- Contestarea evaluarii in baza careia s-a facut vanzarea, ca fiind ilegala;

- Contestarea procedurii de licitatie ca fiind ilegala

- Contestarea contractului de vanzare ca fiind ilegal

Activele au fost subevaluate si evaluarea facuta in mod ilegal, deoarece cladirea din str. Mihai Eminescu, nr. 188 nu avea proces verbal de receptie definitiv, iar proprietatea nu era definita - conform raportului societatii de cadastru, cladirea de la nr. 188 intra inclusiv in proprietatea de la nr. 190

Desi evaluatorul specifica in evaluare ca imobilele din str. Mihai Eminescu, nr. 190 (proprietate a SC TOTAL CONSULT INTERNATIONAL SA) nu exista, fara a cerceta cartea funciara, acesta evalueaza terenul. Aceste imobile fusesera construite pe legea 112 si terenurile erau date in folosinta pe perioada existentei cladirilor construite, odata cu disparitia imobilelor terenul revenind statului.

Practic evaluatorul face o evaluare pe niste terenuri care apartin statului nu societatii TOTAL CONSULT INTERNATIONAL SA, iar lichidatorul judiciar care stia ca aceste constructii nu mai exista, le-a scos la licitatie in mod ilegal. Tot in mod ilegal a modificat conditile licitatiei ulterior adjudecarii acesteia de catre Curatt Net SRL.

Sesizand pericolul aceasta mentine in contractul de vanzare-cumparare cu avocatul Doru Mihai Giugula cele doua imobile ca si cand ele ar exista, desi amandoi aveau conostinta de faptul ca imobilele nu mai exista, inclusiv evaluarea care a stat la baza licitatiei specifica inexistenta acestor imobile.

Practic lichidatoarea a vandut ceea ce nu ii apartinea societatii Total Consult International SA si Curatt Net a cumparat ceva inexistent, numai pentru a intra in mod ilegal in posesia terenului de la nr. 190.

La final de procedura statul roman nu incaseaza nimic din creantele de circa 700.000 de euro si in plus pierde si terenul de pe str. Mihai Eminescu, nr. 190, teren care in drept ii apartinea, imobilele construite pe el fiind inexistente.

Lucrul cel mai frustant este ca desi toate dcoumentele enumerate sunt publice, majoritatea publicate in BPI, inclusiv sentintele ilegale ale judecatoare sindice Minca Luiza, institutiile abilitate de lege, desi au fost sesizate nu au luat nici o masura.

Alt caz de insolventa urmata de lichidare aflata tot pe rolul Tribunalului Ilfov de ani de zile este cel al societatii Captain Port Service SRL, urmare a unei fraude de proportii ale administratiei locale Snagov.

In anul 2007 Primaria Snagov scoate la licitatie pentru suma de 7.200.000 euro un teren care, conform contractului de vanzare cumparare si a certificatului de urbanism si PUZ, semnate de Primara Snagov, era teren de constructii cu regim P+4, POT 40-60%.

Cand s-a trecut la valorificarea terenului in cadrul unui proiect turistic, s-a constatat ca terenul era de fapt fond forestier, mai mult, terenul fiind al statului si nicidecum al Primariei Snagov, ceea ce a facut ca statul sa intre parte in procesul intentat Primariei Snagov. Conform aceluiasi procedeu, BRD trece creditul la capitolul pierderi pentru a diminua balanta fiscala si in acelasi timp, in proces se pozitioneaza de partea Primariei Snagov, desi banca, ca institutie, fusese fraudata deoarece creditul a fost acordat in baza documentelor ilegale eliberate de Primaria Snagov.

Conform procedurii descrise anterior, BRD incerca in acest fel sa mai obtina o suma consistenta pe creanta pe care o avea pe teren, desi toate documentele trimise in instanta de institutiile nominalizate chiar de judecator, arata falsurile facute de Primaria Snagov. Chiar statul roman, prin Romsilva, a depus documente prin care dovedeste ca terenul ii apartinea.

Din nou se incearca fraudarea statului, iar institutiile abilitate sa ia masuri nu le iau. (sursa: corectnews.ro)