Gabriela Firea minte de ingheata apa-n caloriferele bucurestenilor. Fostul primar Razvan Sava "ii dezgheata investitiile" cu documente incendiare!

Gabriela Firea s-a trezit dupa mai bine de trei ani de cand e "sefa" Capitalei si de cand a bagat Bucurestii in faliment sa dea vina pe "greaua mostenire". Actualul primar al Capitalei care tocmai ce a aruncat milioane de euro pe beculete si a "spanzurat" peste 5 milioane de euro in evenimente si concerte legate de Craciun si Revelion, acordate firmelor de casa cu parandarat, se plange in fata presei: "Am preluat ştafeta de la un primar PNL. Mi-a trebuit un an şi jumătate să dezgheţ investiţiile". Pe bune? Hai sa vedem cum minte Firea de ingheata apa in caloriferele bucurestenilor.

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat luni că încearcă să uite faptul că a preluat mandatul de un liberal, Răzvan Sava, şi că a găsit toate marile proiecte erau blocate. Ea a precizat că a durat un an şi jumătate să deblocheze investiţiile. „Pentru că se pune în ultima perioada discuţia ce ar fi mai bine pentru ţară, ce ar fi mai bine pentru Capitală, să guverneze central şi local dreapta sau stânga. Să va spun câteva lucruri, ce a însemnat dreapta în Bucureşti. (...) Să va spun ce am găsit eu, foarte pe scurt. La Primăria Capitalei, după guvernare locală de dreapta, toate proiectele mari de infrastructură blocate, toate îngheţate de minimum 2 ani de zile. Să nu uităm, eu am preluat ştafeta de la un primar general PNL, să nu uităm. Se crează o confuzie şi anume că aş fi preluat ştafeta de la domnul Oprescu, nu. Aproape un an de zile Bucureştiul a avut primar general PNL, Răzvan Sava, eu ştiu că acum se încearcă să se dea uitării un an de zile. Dar într-un an de zile s-a blocat totul în Bucureşti, toate marile investiţii şi din spitale, şi în infrastructură, şi din domeniul mobilităţii, şi din Educaţie, şi din protecţia mediului. Nu mai spun de resursă umană, de resursă socială, totul a fost blocat. Mi-a trebuit un an şi jumătate să dezgheţ toate şantierele şi toate investiţiile din domeniile pe care le-am menţionat anterior. Asta a însemnat dreapta în Bucureşti", a afirmat Gabriela Firea, luni, în cadrul conferinţei extraordinare a PSD Bucureşti. Firea a mai spus că Opoziţia „nu construieşte nimic, nu lasă nimic urmă, ci doar inventează tot felul de critici, de ştiri toxice, de etichete, chiar de porecle", iar aceste aspecte „nu fac bine bucureştenilor, pentru că nu asta înseamnă să ai un Bucureşti modernizat".

Ca urmare a acestor afirmatii l-am contactat pe fostul primar interimar al Capitalei, Razvan Sava, actualmente consilier local la Primaria Sectorului 4 si principal candidat al PNL la aceasta primarie de sector. Razvan Sava ne-a pus la dispozitie o intreaga lista de proiecte si programe care au fost aprobate de consiliul general si derulate cu succes, deasemenea si fondurile necesare. "Sunt minciuni grosolane ale Gabrielei Firea. Cei de la PSD, gașca asta care a pus stapanire pe Bucuresti, pe sectoare, nu stie decat sa minta, sa dezinformeze bucurestenii si sa caute scuze pentru incompetenta, pentru faptul ca devalizeaza bugetul general, ca si bugetele locale. Eu stiu ce spun pentru ca am fost si consilier general, mai apoi primar interimar al Capitalei, consilier local. La fel cum e la Firea la Capitala, la fel e si la Baluta la 4. Si din cate vorbesc si cu ceilalti de la alte sectoare, asa e si la 3 la Negoita, asa e si la 6 la Mutu, la 5 la Florea etc. Si cine e sefa tuturor? Gabriela Firea! Cea care a bagat Bucurestiul in faliment, care a cheltuit zeci de milioane de euro in decursul timpului total aiurea. Nu ca nu a stiut sa deblocheze situatia pe care i-am lasat-o, ci mai rau a incurcat-o, a abandonat proiecte, a comasat altele, a facut companii municipale ineficiente blocate de instanta, a aruncat banii pentru firmele de casa, a terminat si pus pe butuci termoficarea, practic a prabusit intreaga structura. Va dau documentele care certifica faptul ca spun adevarul iar Gabriela Firea e cea care minte in mod odios!"

Documente AICI si AICI.