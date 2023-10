Generalul israelian în retragere care și-a salvat familia din mâinile Hamas, comparat cu personajul lui Liam Neeson din „Taken"

Salvarea de către un general israelian în rezervă a familiei fiului său din mâinile luptătorilor Hamas care au atacat un kibuț este comparată cu cea a personajului interpretat de Liam Neeson în seria „Taken".

Jurnalistul premiat Amir Tibon se afla acasă în Nahal Oz, un kibuț la granița cu Gaza, când Hamas a atacat comunitățile de-a lungul graniței, pe 7 octombrie.

Pe măsură ce zgomotele focurilor de armă s-au apropiat de camera de siguranță pe care familia lui Amir o avea, și-a sunat tatăl, pe Noam Tibon, un general-maior pensionar în vârstă de 62 de ani, care locuiește în Tel Aviv.

La aflarea veștii, bunicul, specializat în combaterea terorismului, i-a răspuns fiului său: „Ai încredere în mine, voi veni."

„Știa că voi veni. Aceasta este profesia mea, nimeni nu mă poate opri", a declarat Noam pentru NBC Nightly News.

El a părăsit imediat Tel Aviv-ul împreună cu soția sa, înarmat doar cu o armă, și a condus spre sud hotărât să-și salveze familia, luptându-se cu oamenii înarmați ai Hamas pe drum, salvând supraviețuitorii masacrului festivalului de muzică și ajutând soldații israelieni răniți.

Fiul său, Amir, a spus pentru The Atlantic: „După 10 ore, auzim o bubuitură puternică în fereastră și vocea tatălui meu. Galia, fiica mea cea mare, spune: „Saba higea" - „Bunicul este aici". Și atunci am început să plângem cu toții. Am știut că suntem în siguranță."

Curajul remarcabil al lui Noam a fost salutat pe rețelele de socializare, utilizatorii declarându-l un Bryan Mills din viața reală, un fost specialist în operațiuni negre interpretat de Liam Neeson în filmul din 2008 „Taken", care își salvează fiica adolescentă de răpitorii traficanți de persoane.

Mulți au comparat comentariul lui Tibon: „Aceasta este profesia mea, nimeni nu mă poate opri", cu replica des citată de la Mills către răpitorul fiicei sale: „Dacă tu cauți răscumpărare, pot să-ți spun că nu am bani. Dar ceea ce am sunt un set foarte special de abilități, abilități pe care le-am dobândit de-a lungul unei cariere foarte lungi, abilități care mă fac un coșmar pentru oameni ca tine."

Într-un interviu pentru The Atlantic, Amir a descris în detaliu modul în care tatăl său l-a salvat pe el și familia lui.

Amir, soția lui Miri și cele două fiice ale lor dormeau la kibuț-ul lor când au auzit zgomotul unui obuz de mortier pe cale să explodeze, în jurul orei 6 dimineața.

Cuplul a fugit în camera lor sigură, construită pentru a rezista loviturilor directe de la mortiere sau rachete, unde și-au culcat în fiecare noapte fiicele. Galia, în vârstă de trei ani, și Carmel, în vârstă de un an.

Apoi, Amir a descris focuri de armă pe care le-au auzit de pe câmp drept „cel mai înfiorător zgomot" pe care l-a auzit în viața lui. În cele din urmă, el și soția sa și-au dat seama că militanții Hamas s-au infiltrat în kibuț-ul lor.

Tibonii și fiicele lor așteptau împreună în tăcere și în întuneric, nesiguri dacă venea cineva să-i salveze. Amir le-a scris un mesaj părinților săi „Sunt teroriști afară".

Părinții lui s-au urcat în mașină în Tel Aviv și au ajuns în orașul Sderot iar pe drum au găsit oameni care mergeau desculți pe drum. Erau tineri care fugiseră de la festivalul de muzică pe care teroriștii Hamas îl atacaseră devreme în acea dimineață, masacrând 260 de persoane. „Părinții mei au pus supraviețuitorii în mașina lor și i-au dus mai departe de graniță", a spus Amir.

Cuplul a continuat apoi prin zona de război, ridicând un soldat de pe drum. Curând, au dat peste luptă între forțele israeliene și o „celulă Hamas".

"Tatăl meu avea un pistol cu ​​el, iar el și soldatul adunat de pe drum s-au alăturat forțelor care luptau. Au ajutat la uciderea teroriștilor, și au continuat spre kibuț-ul meu", a povestit Amir.

Dar în urma luptelor doi soldați au fost răniți. Noam i-a urcat în mașina lui, iar mama lui Amir i-a dus apoi pe soldații răniți la spital.

Bunicul a luat armele soldaților răniți și a continuat drumul.

Apoi, în mijlocul haosului, Amir a povestit că tatăl său a dat peste un alt fost general în retragere, Israel Ziv, care își îmbrăcase uniforma și s-a îndreptat imediat spre locul unde aveau loc lupte cu Hamas.

„Acești doi bărbați cu vârsta de peste 60 de ani au condus o mașină obișnuită, așa cum oamenii merg în drum spre serviciu", a spus Amir pentru The Atlantic.

Bunicul Noam s-a alăturat unei cohorte de soldați israelieni trimiși să elibereze kibuț-ul.

„Când am ajuns în zona casei fiului meu, erau cel puțin cinci cadavre de teroriști și un soldat israelian curajos. Când am intrat în apartamentul lor, am bătut la fereastra de securitate și am spus „Amir. Este tata, poți deschide".