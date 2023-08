George Friedman: România ar putea cere o pace mai rapidă în Ucraina, din cauza prezenței ruse din Marea Neagră

O ursoaică de aproximativ 180 de kilograme, supranumită Hank The Tank, care spărgea case, împreună cu cei trei pui ai săi, de peste un an, fără să facă victime, speriind locuitorii, a fost prinsă "în deplină securitate" împreună cu puii, vineri, în nordul Californiei, relatează The New York Times.