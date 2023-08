Guvernul britanic a recunoscut pe șest că 92% din decesele cauzate de COVID au fost cauzate de tripla vaccinare! DOCUMENTE

Guvernul britanic a recunoscut în mod discret că majoritatea deceselor cauzate de COVID provin de la persoane care au primit trei sau mai multe vaccinuri cu ARNm pentru acest virus.

Guvernul britanic a publicat recent cifrele oficiale privind decesele cauzate de Covid în 2022. Datele arată că populația vaccinată a reprezentat 92% din decesele cauzate de Covid-19 pe parcursul întregului an 2022. Cifrele arată, de asemenea, că 9 din 10 decese Covid din Anglia în ultimii doi ani au primit trei sau mai multe vaccinuri mortale.

Conform raportului: Pe 21 februarie 2023, Oficiul Național de Statistică (ONS), o agenție guvernamentală din Marea Britanie, a publicat în mod discret datele privind decesele în funcție de statutul de vaccinare în Anglia până la 31 decembrie 2022.

Setul de date întârziat de la ONS se intitulează "Decese cauzate de vaccinare, Anglia, 1 April 2021 la 31 December 2022." Datele pot fi accesate pe siteul ONS AICI si pot fi descarcate de AICI.

Tabelul 1 din cel mai recent set de date conține cifre privind ratele de mortalitate în funcție de statutul de vaccinare pentru toate cauzele de deces, decesele care implică COVID-19 și decesele care nu implică Covid.

Și tot aici putem stabili statutul de vaccinare al tuturor celor care au murit din cauza Covid de la începutul lunii aprilie 2021 până la sfârșitul lunii decembrie 2022.

Iată cum prezintă ONS cifrele pentru luna octombrie 2022:

După cum puteți vedea din cele de mai sus, marea majoritate a deceselor cauzate de Covid au avut loc în rândul celor care au primit trei sau mai multe doze de injecție Covid în luna respectivă. Totuși, aceasta nu este o anomalie.

Următorul grafic prezintă decesele Covid înregistrate de ONS pe lună în funcție de statutul de vaccinare în Anglia între 1 aprilie 2021 și 31 decembrie 2022, o perioadă de 21 de Luni:

Graficul de mai sus sugerează că injecțiile cu Covid nu sunt eficiente.

În luna mai 2021 s-a înregistrat cel mai mic număr de decese cauzate de Covid, cu 205 în rândul populației vaccinate și doar 84 în rândul populației nevaccinate. Dar avansează rapid cu un an și constatăm că decesele cauzate de Covid au crescut vertiginos cu 450%, cu 1.494 în rândul populației vaccinate și doar 96 în rândul populației nevaccinate. Cu siguranță, dacă injecțiile cu Covid ar fi fost eficiente, ne-am fi așteptat să vedem că decesele ar fi scăzut de la an la an, nu că ar fi crescut.

În schimb, ceea ce aflăm din date este că decesele cauzate de Covid în rândul populației nevaccinate au devenit aproape neglijabile. Între timp, decesele în rândul populației vaccinate au devenit mai semnificative pe măsură ce trece timpul. De exemplu, între 1 aprilie și 31 decembrie 2021, s-au înregistrat 17.150 decese Covid, dintre care 13.116 în rândul populației vaccinate și 4.034 în rândul populației nevaccinate.

Acest lucru înseamnă că 76,5% din decesele cauzate de Covid au fost în rândul celor vaccinați, în timp ce 23,5% din decese au fost în rândul celor nevaccinați. Apoi, între 1 aprilie 2022 și 31 decembrie 2022, au existat 17 161 decese Covid, ceea ce reprezintă o creștere de doar 11 decese. Dar diferența este că doar 970 dintre aceste decese au fost în rândul celor nevaccinați, în timp ce 16.191 au fost în rândul celor complet vaccinați.

Acest lucru înseamnă că am trecut de la 76,5% din decesele cauzate de Covid în rândul celor vaccinați și 23,5% din decese în rândul celor nevaccinați în 2021, la 94% din decesele cauzate de Covid în rândul celor vaccinați și doar 6% din decese în rândul celor nevaccinați în 2022.

Următorul grafic prezintă numărul total de decese în funcție de statutul de vaccinare între 1 aprilie 2021 și 31 decembrie 2022:

În total, în Anglia, între 1 aprilie 2021 și 31 decembrie 2022, s-au înregistrat 45.191 de decese cauzate de Covid în Anglia, iar 38.884 dintre aceste decese au avut loc în rândul populației complet vaccinate. Între timp, au existat doar 6.307 decese au fost în rândul populației nevaccinate. Acest lucru înseamnă că populația complet vaccinată a reprezentat 86% / 9 din 10 decese Covid în douăzeci și una de luni.

Din nefericire, campania de vaccinare de "rapel" Covid în masă din iarna anului 2021 nu a făcut absolut nimic pentru a atenua numărul uriaș de decese în rândul populației vaccinate. De fapt, datele sugerează că campania de rapel a înrăutățit de fapt lucrurile.

Următorul grafic arată numărul total de decese Covid în funcție de statutul de vaccinare pe parcursul anului 2022:

În total, în Anglia au avut loc 28.041 decese Covid în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022. 25.758 dintre aceste decese au avut loc în rândul populației complet vaccinate. Doar 2.273 decese au fost în rândul populației nevaccinate. Acest lucru înseamnă că populația complet vaccinată a reprezentat 92% din toate decesele Covid pe parcursul anului 2022.

Și, în ciuda faptului că o a cincea doză de injecție Covid-19 este oferită publicului înainte de sfârșitul anului, cei care au primit cele mai multe doze sunt cei care reprezintă majoritatea deceselor în rândul celor vaccinați. Acestea nu sunt genul de cifre pe care te-ai aștepta să le vezi dacă injecțiile Covid sunt într-adevăr eficiente în proporție de până la 95% în prevenirea deceselor.