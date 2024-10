HBO a aflat cine este misteriosul Satoshi Nakamoto, creatorul bitcoin. Comunitatea cripto nu dă doi bani pe documentar

Un nou documentar HBO îl identifică pe dezvoltatorul canadian Peter Todd drept Satoshi Nakamoto, enigmaticul creator al criptomonedei bitcoin.

Cullen Hoback, regizorul premiat din spatele documentarului, ajunge la această concluzie asamblând indicii vechi și noi, apoi confruntându-i cu dovezile atât pe Todd, cât și pe fondatorul Blockstream, Adam Back, o altă persoană suspectată că ar putea fi Satoshi. „Se pare că ai avut aceste cunoștințe profunde despre bitcoin la acea vreme?" îl întreabă Hoback pe Todd în finalul filmului. „Ei bine, da, eu sunt Satoshi Nakamoto", răspunde Todd.

Recunoașterea, totuși, nu este neapărat o dovadă irefutabilă. Todd, care este un susținător vocal al Ucrainei și al Israelului pe fluxul său X, este cunoscut pentru faptul că invocă afirmația „Eu sunt Satoshi" ca expresie a solidarității cu dorința creatorului bitcoin de intimitate. Într-un e-mail către CoinDesk înainte de lansarea documentarului, Todd ar fi negat că ar fi creatorul bitcoin: „Bineînțeles că nu sunt Satoshi", a spus el.

Dacă Todd este acceptat pe scară largă ca fiind creatorul bitcoin, dezvăluirea ar pune capăt la mai mult de un deceniu de speculații cu privire la identitatea unei persoane a cărei muncă a generat o nebunie globală, de miliarde de dolari, pentru monedele digitale: o manie care a împins înapoi frontierele finanțelor, dar a permis, de asemenea, fraude pe scară largă și alte activități ilicite.

Todd nu este un necunoscut pentru entuziaștii sistemului monetar fără stat. În calitate de dezvoltator de lungă durată al nucleului Bitcoin, cunoscut pentru faptul că a comunicat public cu „Satoshi" înainte de dispariția acestuia de pe forumurile cripto în 2010, numele său a avut întotdeauna greutate în comunitate. Dar rareori a fost considerat un suspect principal.

„Este unul dintre cei mai importanți bitcoineri, dintr-o perspectivă tehnică", a declarat partenerul fondator al Castle Island Ventures, Nic Carter, care a adăugat că îl cunoaște pe Todd din 2017. „În general, oamenii consideră că opiniile sale cu privire la bitcoin sunt foarte importante".

În vârstă de 39 de ani, absolvent al Ontario College of Art and Design din Toronto, Todd ar fi avut 23 de ani atunci când a fost finalizată faimoasa carte albă Bitcoin, care a prezentat pentru prima dată viziunea pentru sistemul monetar descentralizat. Todd a declarat anterior unui podcast că avea aproximativ 15 ani când a început să comunice cu influenceri cheie ai lumii cripto, cunoscuți sub numele de cypherpunks.

Industria bitcoin și cripto nu a fost prea convinsă de teoria Todd-Satoshi. Pe măsură ce știrile despre descoperirile documentarului apăreau, Jameson Lopp, co-fondator al companiei bitcoin Casa, a postat pe X că „oriunde s-ar afla Satoshi, îmi place să cred că râde de această ultimă rundă de prostii".

„Nu există un mister mai mare în istorie", a spus el ulterior, referindu-se la identitatea lui Satoshi, despre care se crede că deține o cantitate masivă de bitcoin. „Faptul că Satoshi a reușit acest lucru - este cu adevărat magic. Eu personal sper să nu aflăm niciodată cine este Satoshi".