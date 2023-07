Hunter Biden apare dezbracat împreună cu o prostituată în plenul Camerei Reprezentanților SUA

Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat și în posturi indecente au fost făcute publice în cadrul unei audieri în Camera Reprezentanților. Fiul cel mare al președintelui Joe Biden este acuzat că ar fi încălcat legile federale atunci când ar fi plătitit o prostituată din conturile unei firme, transmite ProTv care citează DailyStar.

Audierea specială a avut loc ieri, miercuri, 19 iulie 2023, iar cea care a făcut publice imaginile cu Hunter Biden dezbrăcat este reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene. Înainte de a prezenta imaginile cu fiul președintelui Biden în acțiune cu o prostituată ea a avertizat persoanele prezente că „se recomandă discreție parentală", adăugând: „Următoarele imagini sunt deranjante".

Marjorie Taylor Greene a folosit imaginile pentru a-l întreba pe un reprezentant al Fiscului (IRS), Joseph Ziegler, dacă în imaginile prezentate Biden a încălcat sau nu Legea Mann din 1910, care interzice deplasarea femeilor peste granițele statului „în scopul prostituției sau al desfrâului, sau în orice alt scop imoral".

Reprezentanta republicană a arătat apoi o chitanță de bilet de avion United Airlines, rezervată de o femeie, într-un zbor de la Los Angeles la Aeroportul Dulles din Virginia de Nord, în iunie 2018.

Biletul a fost descoperit în celebrul laptop al lui Hunter, după cum a dezvăluit New York Post: Droguri, sex, băuturi, prostituate - Aproape 9.000 de noi fotografii au fost găsite pe laptopul lui Hunter Biden

Marjorie Taylor Greene a distribuit apoi imagini cenzurate cu femeia care pare să presteze activități sexuale cu Hunter Biden: „Deci, când Hunter Biden a plătit pentru ca această femeie să facă acest lucru cu el pentru a călători peste granițele statului din California la Washington DC, pe 15 iunie - aceasta este o încălcare a Legii Mann. Aceasta a fost prostituție", a spus ea.

