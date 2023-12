Ies la iveală nereguli pe bandă rulantă, de la Ferma Dacilor: Adjunctul IGSU face dezvăluirile zilei

Adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Benone Duduc, a prezentat mai multe nereguli constatate în urma controlului făcut în urma incendiului de la pensiunea Ferma Dacilor, arătând că fostul adjunct al inspectorului şef de la ISU Prahova s-a implicat în acţiunile de control din 2019 de la acea unitate, deşi legal nu avea dreptul, iar în urma verificărilor au fost date avertisemente.

Duduc a precizat că Ferma Dacilor avea nevoie de autorizaţie de securitate la incendiu şi că vor fi reluate demersurile către Ministerul Economiei de modificare a normelor de clasificare a structurilor de primire turistică. El a mai anunţat că va fi sesizat Inspectoratul de Stat în Construcţii cu privire la legalitatea emiterii de către autoritatea locală în 2020 a certificatului de edificare pentru Ferma Dacilor.

"Vicierea actului de autoritate exercitat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, prin implicarea fără drept a comenzii inspectoratului în activitatea de control, în particular a prim-adjunctului inspectorului şef pe funcţie la acel moment. Acesta a fost semnatarul fără drept al procesului-verbal de control întocmit în luna iulie 2019, la Ferma Dacilor. (...) Prim-adjunctul inspectorului şef nu a făcut şi nu face parte din inspecţia de prevenire şi, prin urmare, nu poate desfăşura efectiv activităţi care reprezintă forme ale autorităţii de stat, respectiv realizare, autorizare, control de prevenire, constatare şi sancţionare a controlului", a explicat Benone Duduc, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că o altă constatare se referă la "impunerea unui stări de temere şi presiunea asupra inspectorilor care se împotriveau stilului de conducere practicat în scopul realizării unor interese personale. Este un aspect constatat în urma discuţiei purtate cu inspectorii de prevenire".

Benone Duduc a adăugat că o altă neregulă găsită la ISU Prahova a fost legată de modificarea discreţionară a planurilor individuale de control pentru inspectorii de prevenire.

Duduc a afirmat că echipele care au făcut verificări au constatat că "aceste planuri au fost modificate în scopul care să corespundă unui eventual control ierarhic cu activităţile efectiv desfăşurate şi cu documentele de control care se regăsesc la nivelul unităţii, iar aici putem vorbi şi de un fals în documente".

Adjunctul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că organizarea controlului la Ferma Dacilor a fost realizată prin încălcarea documentelor de planificare şi neasigurarea pregătirii acestei verificări.

"În fapt, prim-adjunctul inspectorului şef a sistat activitatea de control derulată de un inspector de prevenire la un alt obiectiv şi a dispus participarea acestuia la efectuarea verificărilor la Ferma Dacilor fără a asigura pregătirea controlului", a transmis Benone Duduc.

El a explicat că înainte de a realiza o asemenea verificare un inspector trebuie să se documenteze, dacă a fost emisă o autorizaţie de securitate la incendiu, dacă funcţionează fără această autorizaţie, ce sancţiuni au mai fost date, care au fost constatările anterioare şi planul de măsuri luat, dar aceste lucruri nu au putut fi realizate.

Benone Duduc a mai afirmat că prim-adjunctul inspectorului şef al ISU Prahova a fost cel care a stabilit sancţiunile în cazul Ferma Dacilor.

"Stabilirea unilaterală de către prim-adjunctului inspectorului şef a deficienţelor care au fost consemnate în procesul-verbal de control şi a sancţiunilor contravenţionale, aşa cum s-a reţinut, au fost aplicate doar avertismente. (...) Neplanificarea ulterior controlului a aspectelor privind obligativitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendii ceea ce atrăgea, potrivii legii, sancţionarea pentru funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendii. În momentul controlului s-a constatat faptul că nu au fost puse la dispoziţie documente din care să se constate obligativitatea legală de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, însă ulterior nu s-au făcut demersuri pentru obţinerea acestor documente", a explicat adjunctul şefului IGSU.

El a mai anunţat că informaţiile primite de IGSU despre Ferma Dacilor erau eronate.

"Obiectivul în cauză necesită obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi trebuie echipat de sisteme de detecţie şi semnalizare", a explicat Benone Duduc.

El a prezentat justificarea ISU Prahova de a nu mai face controale la Ferma Dacilor.

"Nu s-au efectuat controale ulterioare, nici pentru edificarea aspectelor rămase neclare, nici pentru determinarea încadrării intrării în legalitate. Justificarea ISU Prahova a fost legată de apariţia pandemiei COVID şi ulterior a unui dosar penal", a mai afirmat adjunctul şefului IGSU.

Benone Duduc a anunţat că în funcţia de şef al Inspecţiei de Prevenire la ISU Prahova a fost împuternicit adjunctului şeful Inspecţiei de la ISU Braşov, iar comanda ISU Prahova a fost preluată de inspectorul şef al Direcţiei de Planificare şi Exerciţii din cadrul IGSU.

De asemenea, Benone Duduc a susţinut că vor fi reluate demersuri către Ministerului Economiei pentru modificarea normelor de clasificare a unităţilor turistice.

"O altă măsură este reluarea demersurilor iniţiate în prima parte a acestui an către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pentru modificarea normelor de clasificare a structurilor de primire turistică, în sensul reincluderii autorizaţiei de securitate la incendiu ca document obligatoriu pentru obţinerea respectivului certificat. Până în anul 2011, potrivit normelor în vigoare la acea perioadă, obţinerea certificatului de clasificare avea la bază şi autorizaţia de securitate la incediu. După ce, la nivelul autorităţii publice centrale de specialitate, ni s-a solicitat în anul 2010 şi nu am fost de acord, să excludăm anumite tipuri de de structuri de primire turistică, între care pensiunile, de la obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, în anul 2011, normele de clasificare au fost modificate de autoritatea de resort, prin excluderea acestui act de autoritate din lista documentelor necesare", a explicat adjunctul şefului IGSU.

El a precizat că va fi sesizat şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.

"O altă măsură este sesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii cu privire la legalitatea emiterii de către autoritatea locală a certificatului de edificare. În anul 2020, aşa cum probabil ştiţi, s-a obţinut din partea autorităţii locale certificatul de atestare a edificării construcţiei, care reprezintă o formă de intrare în legalitate prevăzută de legislaţia recent modificată, în cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire. Modul în care a fost emis certificatul de edificare la intrarea în legalitate a construcţiei ridică semne de întrebare din partea instituţiei noastre. (...) Din informaţiile noastre, emiterea certificatului de atestare privind edificarea construcţiei în cazul Ferma Dacilor avea la bază o expertiză tehnică doar pe cerinţa de rezistenţă mecanică şi stabilitate, nu şi pe celelalte cerinţe de calitate prevăzute de Legea 10 privind calitatea în construcţii, care sunt în număr pe şase, inclusiv cea privind securitatea la incendiu şi care ne interesează. Mai mult, tot legea 50 stabileşte că în situaţia în care expertiza tehnică constată neîndepinierea tuturor cerinţelor de calitate nu se eliberează certificatul de atestare privind edificarea construcţiei", a mai declarat Benone Duduc.