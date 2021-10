INSP permite cu acte ca numarul deceselor de Covid sa fie umflat! Institutul incurajeaza ca medicii sa infecteze pacientii cronici cu Sars-Cov-2

A trecut total neobservata metodologia Covid-19 care se afla pe siteul oficial al INSP. Exista mai multe variante in decursul timpului, functie de evolutia bolii si alte cercetari stiintifice aparute, sau de folosirea vaccinarii etc. Ne vom referi in cele ce urmeaza la ultima varianta postata, updatata pe 23 septembrie 2021.

Vom gasi aici si "indicatia" referitoare la decesele de Covid: "Decesul cauzat de COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepţia situaţiilor in care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi in relaţie cu COVID-19 (ex. traumatism, hemoragie acută majoră, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral acut, septicemie cu germen identificat prin hemocultura etc.) şi la care nu a existat o perioadă de recuperare completă intre boală şi momentul decesului. Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecţiuni hematologice etc.) şi COVID-19 trebuie raportat ca şi cauză a decesului, independent de condiţiile medicale pre-existente care se supectează că au favorizat evoluţia severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menţionat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces."

Suntem de principiul ca intr-o astfel de situatie cum este cea pe care o traversam acum, cu sute de morti anuntati oficial zilnic, autoritatile nu trebuie sa lase loc niciunei suspiciuni, ci, dimpotriva, trebuie sa fie totul corect si, mai ales, transparent. Tocmai ca se vorbeste ca trebuie taxate fake-news-urile si teoriile conspiratiei, de aceea nu trebuie ca nimic din ceea ce se posteaza pe siteurile oficiale sa poata sa alimenteze voit aceste premize. Sa mai adaugam aici ca un fost ministru al Sanatatii a acuzat in urma cu cateva luni exact falsa raportare a cazurilor de imbolnaviri de Covid si a deceselor, fapt care a fost confirmat ulterior. In aceast caz nu ar trebui sa mai existe niciun fel de "bâlbâieli", dar iata ca ele persista.



De aici se deduce ca orice deces care nu e cauzat de traumatism sau de ceva acut, mai exact cele cronice, daca e depistat decedatul ca pozitiv pe orice fel de test PCR sau antigen e declarat ca fiind mort de Covid. Nu ne referim la cele unde e clar, pacientul vine cu simptome grave de gripa severa cu pneumonie etc. si are si boli asociate (comorbiditati), de inima, sau diabet, sau obezitate, sau de rinichi - de pildă - și moare pentru ca au fost factori agravanti, sau moare de la pneumonie severa. Ne referim la o parte din cei internați cu o boala cronica, dar nu cu simptome de Covid, apoi sunt depistati prin test ca au si Covid. Unii decedeaza deoarece mureau oricum și in afara conditiilor de pandemie. Astora li se atribuie moartea de la Covid indiferent (independent) de conditiile medicale preexistente si trebuie mentionat pe certificatul de deces ca au murit de Covid-19.

Mergem mai departe cu metodologia, care poate fi consultata integral pe siteul INSP AICI. Aflam in continuare ca exista categoria "Decese suspecte de covid", ceea ce se poate observa din primele cuvinte ale textului dintr-un articol al metodologiei: "De la decesele înregistrate la cazuri suspecte de COVID-19 se vor recolta probe necroptice de plămân care vor fi trimise la laborator pentru diagnostic virologic. Recoltarea nu este, de regulă, necesară pentru cazurile confirmate anterior, pe baza exsudatului nasofaringian, faringian sau a aspiratului traheo-bronşic şi nici la cazurile cu rezultat negativ pentru virus SARS-CoV-2 în aceste probe."

Din care aflam, ca atare, chestiuni uimitoare. Daca medicul constatator il "suspecteaza" pe decedat ca ar fi putut avea covid, atunci il poate declara direct mort de Covid. Nu facem referire la cei la care familia accepta sau cere autopsie, caz in care se poate trimite sa laborator proba din plaman. Daca nu se face autopsie si doar se suspecteaza ca a murit de Covid, chiar si in cazul unui test Negativ - retineți - daca medicul consideră sa-l declare mort de Covid o poate face!

Regula nu e numai in spital. Sa presupunem cum se poate aplica si la (mai ales la) decedatii de la domiciliu declarati morti de Covid, despre care decedati acasa aflam ca sunt in numar destul de mare. Asadar, ca exemplu, moare o persoana acasa de boala cronică. Cine vine sa constate decesul intreaba familia tusea, stranuta, avea dureri de cap, eventual si putina febra. Familia nu vrea autopsie, iar defunctul nu avea test de Covid care sa-l fi facut anterior si sa fi fost Pozitiv. Sau daca a facut unul a iesti Negativ. Medicul, sau cine constata, in situatia asta, "suspecteaza" Covidul si conform indicatiilor INSP poate sa spuna fara nicio problemă ca decesul a survenit de la Covid.

Cu alte cuvinte, "tradus" de la coada la cap: cu toate ca era Negativ si nu i se mai poate lua nicio proba din plaman, din nas si nu avea vreun test ca sa fie confirmat ca Pozitiv, atunci ramane la latitudinea celui care constata moartea bolnavului ca fiind in categoria "decese suspecte de Covid" si atunci se incadreaza la numarul de morti de Covid.

Daca coroboram ultima fraza din articolul prezentat anterior cu articolul acesta atunci ramane, evident, cum a stabilit medicul legist, e la latitudinea lui, daca el presupune ca era Covid pentru ca tusea si stranuta il declara decedat de Covid, ca asa ii spune metodologia la capitoul "decese de covid", unde se da indicatia ca se declara decesul de Covid "independent" de alte boli cronice.

Si acum o alta chestiune "ciudata" din aceasta metodologie. De ce personalul vaccinat din spitale nu e testat? Pentru ca si acestia s-a constat stiintific ca raspandesc boala, ba chiar, dupa cum afirma specialistii, unii dintre exponentii personalului medical fiind asimptomatici, imprastie boala si mai tare, la pacientii de orice fel de boli, multe cronice, considerate comorbiditati. Personalul medical vaccinat este o sursa de infectare directa pentru pacientii nevaccinati sau vaccinati din spitale.

"În vederea supravegherii, prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale cu SARS-CoV-2, personalul medico-sanitar si auxiliar asimptomatic care face parte din una din categoriile: nevaccinat împotriva SARS-CoV-2 sau cu schema de vaccinare incompletă si care nu a avut niciodată boala; nevaccinat împotriva SARS-CoV-2 sau cu schema de vaccinare incompletă si care a trecut prin boală, dar la care au trecut mai mult de 180 zile de la data primului test pozitiv, se va testa prin test rapid antigenic la interval de 3 zile sau prin test RT-PCR o data la 7 zile. Conducerea unitatii medico-sanitare are obligatia verificarii rezultatului testarii si a instituirii masurilor care se impun. Testarea periodică poate înceta dacă personalul face dovada vaccinării complete."

De aici observam si o chestiune care ridica un semn de intrebare: de ce la personalul medical si la cel auxiliar nevaccinat e valabila testarea antigen la 3 zile si cea PCR la 7 zile, iar la "muritorii" de rând, pentru certificatul verde e valabil testul antigen la 2 zile (48 de ore) si cel PCR la 3 zile (72 de ore)? Medicii se presupune ca stau chiar in focarul de infectie, se pot contamina cu mult mai usor. Pot transmite boala mai departe, medicii, asistentele etc. contribuind la propagarea focarului.

La finalul metodologiei aflam ca prima de pe lista care o aproba e Dr. Adriana Pistol, careia nu-i contestam competentele de specialist epidemiolog, dar ca o coincidenta ea e și membra Aspen Institute Romania, organism condus de Mircea Geoana, secretarul adjunct al NATO. Ca fapt divers, Aspen Institute, cu sediul central in SUA - unde a absolvit Geoana - e considerat o "pepiniera" de cadre globala al unui grup secret de interese, iar cei care trec pe aici sau pe la filialele din tarile membre sunt instalati in posturile cheie guvernamentale locale si internationale, institutul fiind banuit de presa ca o organizatie dupa "model masonic", ce isi promoveaza pe cai oculte membrii in posturi importante ale statelor.