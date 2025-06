Covrigarul Marcel, piatră de moară pentru PSD (I)

În media și pe rețelele de socializare a fost publicată zilele trecute o scrisoare de protest semnată de 13.800 de membri ai PSD, prin care conducerea actuală reprezentată de Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu este acuzată de degradarea continuă a imaginii partidului și de rezultate electorale dezastruoase, invocându-se inclusiv lipsa de viziune și mafiotizarea leadershipului social-democrat. Cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată.

Cu opt ani în urmă, după ce a fost propulsat de liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, vicepremier cu probleme speciale în guvernul condus formal de amicul Mihai Tudose, i-am adresat lui Ion Marcel Ciolacu, printr-un articol publicat în Cotidianul, vreo 20 de întrebări legate de studiile sale liceale și universitare, mediile generale de absolvire, mediile de bacalaureat și de licență, meserie sau profesie, locuri de muncă, afaceri derulate, statutul de doctorand la Academia SRI, amiciția cu afaceristul sirian Omar Hayssam, devenit teroristul nr.1 al patriei noastre, calitatea de informator al Miliției și Securității, dosarele penale în care a fost cercetat. Cu ocazia respectivă, i-am solicitat să-mi comunice numele a doi colegi și a doi profesori, precum și titlul lucrării de licență, de la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București, ale cărei cursuri susținea că le-ar fi urmat în perioada 1991-1995. Nu mi-a răspuns niciodată, nici nu mă așteptam, dar întrebările mele nu i-au sensibilizat nici pe colegii și șefii săi de partid.

În primăvara anului 2020, după ce Ciolacu a devenit președintele PSD, am efectuat o documentare jurnalistică în Buzău, orașul de origine și de domiciliu al noului star social-democrat, și am publicat în Cotidianul un articol întitulat "C(i)olac de salvare sau piatră de moară pentru PSD și pentru țară?!”. În această vizită am descoperit și covrigăria lui Ciolacu din piața centrală de legume, fructe și zarzavaturi (în care acorda și consultanță, probabil un gen de lobby mioritic), pe care a amenajat-o într-un spațiu comercial primit de la primărie în baza certificatului de revoluționar primit pe daiboj, fiindcă în Buzău nu a avut loc nicio acțiune revoluționară, Tot în baza acestui certificat a solicitat și a obținut nu unul, ci două locuri de veci pe gratis, dovedind hămeseală și megalomanie și dincolo de viață.

În articolul cu pricina am arătat că liderul PSD a avut o viață deocheată, conectată cu lumea interlopă, din fragedă tinerețe, Băiat de bani gata (tatăl a fost colonel de aviație și comandant al marii unități aeriene de la Bobocu, comună suburbană a Buzăului), Ciolacu fost informator al Miliției și Securității înainte de1989, iar ulterior colaborator al SRI. Înainte și după ce a intrat în politică a avut afaceri dubioase cu lapte praf, pește și vânat, alcool și tutun, benzină și motorină, terenuri, medicamente, energie, achiziții și construcții de locuințe. Am mai arătat că, potrivit CV-urilor depuse în calitate de deputat în 2012 și 2016 și de vicepremier în 2017, a avut primul loc de muncă la vârsta de 37 de ani, respectiv în toamna anului 2004, când a fost numit de Guvernul PSD prefect al județului Buzău, pentru trei luni.

În fine, am arătat că există mari incertitudini că noua stea a social-democrației autohtone ar fi obținut diploma de bacalaureat și diploma de licență în drept. Conform unei foste profesoare de la liceul pe care l-a absolvit la Buzău, fostul premier și lider al PSD ar fi susținut și picat de patru ori examenul de bacalaureat. Iar Universitatea Ecologică, care a devenit cunoscută drept o fabrică de diplome și a fost acreditată doar în anul 1995 (anul pretinsei absolviri) mi-a comunicat în 2020 că Ion Marcel Ciolacu ar fi susținut examenul de licență în drept în sesiunea iulie 2004 (după 9 ani de la pretinsa absolvire) și că i-ar fi eliberat o adeverință în acest sens (de care a avut nevoie când a fost numit prefect de Buzău în toamna anului respectiv). Este evident că această adeverință este nelegală respectiv falsă, cum ar fi și o eventuală diplomă de licență eliberată in baza acesteia, După aceste dezvăluiri, liderii centrali și locali ai PSD n-au avut nicio reacție, ci au făcut scut în jurul conducătorului iubit ajutându-l să devină președintele Camerei Deputaților, respectiv al treilea om în stat (în 2021), prim-ministru al Guvernului (în 2023) și, în vara anului trecut, candidatul PSD pentru funcția de președinte al României.

Pe parcursul precampaniei și campaniei electorale prezidențiale i-am adresat candidatului social-democrat Ion Marcel Ciolacu, prin intermediul ziarului Cotidianul, șapte interogatorii referitoare la trecutul și prezentul său imoral și infracțional, care au conținut peste 200 de întrebări, majoritatea retorice. La începutul precampaniei și la încheierea campaniei, Ciolacu a promis , în direct și la oră de vârf, că va prezenta alegătorilor diplomele de bacalaureat și de licență, de pe care ar fi găsit copii după îndelungi căutări. Niciun reprezentant al PSD nu s-a simțit jenat de calitatea precară și lamentabilă, chiar josnică a candidatului prezidențial al celui mai mare partid din țara noastră și nu a avut curajul să-i spună că funcția de președinte al României este o pălărie prea mare și nemeritată. Puținii intelectuali rămași în conducerea centrală a partidului nu numai că n-au zis nici pâs, dar i-au și ridicat osanale, în frunte cu ideologul Lucian Romașcanu, neosocraticul Mihai Tudose, teozoful Radu Moldovan, filologul și antropologul Dorel Fifor, educatoarea Natalia Intotero, il dottore Victor Viorel Ponta, PES-istul Victor Negrescu, sociologii Vasile Dâncu și Lia Olguța Vasilescu.

Nu au scos niciun cuvânt referitor la calitatea și oportunitatea candidatului social-democrat nici liderii istorici ai PSD, Ion Iliescu și Adrian Năstase, ambii fiind preocupați să obțină mici firimituri politice pentru pupili de-ai lor. Potrivit lui Ciolacu, Iliescu l-ar fi rugat să-l pună pe primul loc la Camera Deputaților în județul Ilfov pe protejatul său Ionuț Vulpescu, fiul defunctului amic Romulus Vulpescu, iar Năstase ar fi intervenit să-l pună pe prima poziție la Cameră în județul Dâmbovița pe discipolul său Victor Viorel Ponta. În câțiva ani, starul pesedist Ion Marcel Ciolacu a interlopizat și mafiotizat partidul după chipul și asemănarea sa, aspect pe care-l voi aborda în partea a doua a articolului.

Valer Marian