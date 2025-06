Mesele principale te ucid! S-a descoperit cel mai bun principiu de a te hrani daca vrei sa fii frumos si sanatos si sa traiesti mult

Dr. Vernon Coleman sugerează că a lua trei mese principale pe zi este nenatural și poate duce la creșterea în greutate și la probleme stomacale. Mai mult, scurteaza considerabil durata de viata. El recomandă consumul de mini-mese, care implică consumul de mese mici frecvent pe parcursul zilei, atunci când vă este foame, în loc de mese la ore fixe. Această abordare poate ajuta la controlul greutății, la reducerea riscului de boli de inimă și la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Consumul a trei mese principale pe zi este demodat și dăunător pentru sănătate. Orele de masă nu sunt naturale. Ele au fost inventate pentru că se potrivesc cu modul în care majoritatea dintre noi lucrăm și trăim. Dacă consumați majoritatea caloriilor de trei ori pe zi, la ore fixe, atunci este aproape sigur că veți ajunge să aveți exces de greutate. Caloriile care nu sunt arse imediat vor ajunge să se depună pe șolduri. În plus, nu există nicio îndoială că veți deveni mai predispus la probleme stomacale. Mesele mici sunt mai bune decât mesele mari regulate. Mâncând regulat, veți contribui la eliminarea unei părți din acidul din stomac. Dacă mâncați neregulat, acidul din stomac nu va avea ce să digere.

Am pierdut arta de a ști când am mâncat suficient. Majoritatea dintre noi facem greșeala de a termina întotdeauna mâncarea din farfurie, deoarece am fost învățați că risipirea mâncării este greșită. Stomacul tău va fi mult mai sănătos (și mult mai puțin predispus la stres) dacă restabilești controlul asupra centrului de control al apetitului, mâncând când ți-e foame și oprindu-te când te simți sătul - și consumând mese mai mici și mai frecvente, în loc să te îndopi ocazional cu mese copioase.

Modul sănătos de a mânca este să consumi mini-mese - și să mănânci puțin și des. Probabil că tu consideri asta ca fiind ciugulit. Experții în marketing numesc acest lucru „păscut", deoarece este modul în care mănâncă animalele sălbatice. Indiferent cum îi spui, consumul de numeroase mese mici este mult mai bun pentru tine - în mai multe moduri - decât consumul a doar trei mese mari. Dacă mănânci puțin - în loc să te îndopi cu trei mese mari pe zi - vei avea un nivel mai scăzut al colesterolului și vei fi mai puțin predispus la boli de inimă. Și cred că stomacul și tractul intestinal îți vor fi deosebit de recunoscători.

Toate dovezile disponibile arată clar că, dacă mănânci mini-mese ori de câte ori ți-e foame, corpul tău va arde caloriile pe care le consumi. Distribuind aportul energetic pe parcursul zilei, nu vei simți niciodată foamea sau amețeala. Și vei fi mult mai puțin predispus să te îngrași decât cineva care mănâncă trei mese copioase pe zi.

Majoritatea dintre noi mâncăm la ore fixe. Mâncăm la micul dejun, la prânz și din nou seara. Dar, din punctul de vedere al organismului, acesta este un mod bizar, nenatural și complet irațional de a mânca. Organismul tău nu are nevoie de hrană doar de trei ori pe zi. Are nevoie de energie pe tot parcursul zilei. Alegând să mănânci la ore fixe, îți creezi probleme.

Când mănânci la ore fixe, mănânci indiferent dacă ți-e foame sau nu. În loc să asculți centrul de control al apetitului încorporat în corpul tău, mănânci pentru că ceasul arată că este ora mesei. Controlul intern al apetitului din corpul tău poate asigura că nu te îngrași niciodată - dacă îl lași să funcționeze. Dar consumul de mese la ore fixe înseamnă că centrul tău natural de control al apetitului nu are șansa să funcționeze corect.

Când mănânci la ore fixe, ai tendința să mănânci ceea ce este disponibil, ceea ce ai pregătit sau ceea ce ți s-a dat - indiferent dacă ai nevoie sau nu. Este ușor să mănânci alimentele nepotrivite - și să mănânci prea mult. Deoarece tu și corpul tău știți că vor trece câteva ore până când vei lua următoarea masă copioasă, există tendința de a mânca în exces. Corpul tău stochează apoi excesul de alimente sub formă de grăsime, astfel încât să poți trăi din rezervele de grăsime în timp ce nu mănânci. Dar, deoarece probabil că ronțăi puțin între mese, corpul tău nu va avea niciodată nevoie să ardă grăsimea stocată - în plus, următoarea masă fixă va veni probabil chiar înainte ca corpul tău să înceapă să ardă depozitele de grăsime stocate.

Încearcă să-ți formezi obiceiul de a mânca doar când ți-e foame. Și nu uita că ceea ce eu numesc dieta mini-meselor va funcționa cel mai bine dacă lași un interval de 60-90 de minute între mini-mese. Mai mult, dieta cu mini-mese nu te va ajuta doar să slăbești, ci și să trăiești mai mult. Când vei începe să mănânci mini-mese, probabil vei observa că ești mai pretențios în ceea ce privește alimentația și vei mânca doar ceea ce are nevoie corpul tău.

Mâncând doar ceea ce are nevoie corpul tău, vei arăta mai tânăr, te vei simți mai energic, te vei simți mai sexy, vei evita infecțiile și bolile precum artrita și vei trăi mai mult. Cercetările efectuate în Okinawa, Japonia, au arătat că oamenii care locuiesc acolo sunt cu 40% mai puțini decât alți japonezi - ei au, de asemenea, rate mai mici de cancer, boli de inimă, diabet și boli mintale. Și s-a constatat că mai mulți oameni din Okinawa au trăit până la 100 de ani decât din orice altă parte a Japoniei. Reducerea consumului de alimente vă va crește probabil speranța de viață și vă va reduce susceptibilitatea la imbolnavire.