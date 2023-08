Blackrock, Vanguard, State Street, Larry Fink, Larry Page și, în cele din urmă, George Soros... acestea sunt entitățile care controlează procesele politice. Acestea sunt entitățile care controlează politica.

Discuția video dintre Joe Rogan și Patrick Bet-David este importantă și indică cine controlează cu adevărat lumea, cum și de ce. Toată lumea trebuie să urmărească cel puțin primul segment video de 14 minute al acestei discuții, care include cea mai semnificativă și uluitoare parte a analizei lui Bet David.

De ce avem războaie constante? De ce spitalele noastre sunt mereu pline? Ce putere are cu adevărat un președinte? De ce i s-a spus doctorului Paul Alexander de către birocrații guvernamentali că președintele Trump nu are nicio putere și că ei conduc de fapt guvernul? Pentru cine lucrează cu adevărat președinții? Cine are, de departe, cea mai mare putere din lume? Care este rolul banilor în conducerea lumii? La aceste întrebări și la multe altele răspunde Bet-David. De fapt, totul este de bun simț, bazat pe cunoștințe ușor de obținut și pe punerea cap la cap a două și două - dar aproape nimeni nu a făcut acest lucru.

Pe baza a tot ceea ce am aflat în ultimii ani despre minciunile și manipulările nesfârșite legate de COVID, schimbările climatice, războiul din Ucraina și multe altele, răspunsurile lui Bet-David par rezonabile și extrem de îngrijorătoare. După ce citiți și vizionați acest lucru, s-ar putea să considerați că este fără speranță să încercați măcar să îi învingeți pe acești oameni. Cu toate acestea, cunoașterea este începutul înțelepciunii, iar cunoașterea este putere.

Adică, dacă nu devenim conștienți de aceste lucruri, nu vom putea înțelege niciodată tot ceea ce ni se întâmplă și nici măcar nu vom putea începe să ne schimbăm viitorul în bine. Aceste elite ale puterii, care se consideră de fapt zei, sunt doar oameni. Ele sunt muritoare și, în timp, se întâmplă lucruri care le dau peste cap planurile lor care par de neînvins. Dumnezeu oferă oportunități neașteptate ca răspuns la fidelitatea, rugăciunile și sacrificiile noastre. Un creștin este prin definiție mereu plin de speranță și nu trebuie să se ascundă niciodată de adevăr.

Timp de 13 ani, Conservative Treehouse a adunat datele care arată cum tot ceea ce se învârte în jurul lumii evenimentelor culturale și politice poate fi încapsulat cu termenul "economia lucrurilor". Acest citat nu se referă la schimburile aplicate de comerț sau producție, ci mai degrabă la un alt mod de a privi vechiul adagiu "urmărește banii" și "cel care controlează banii". Diferența dintre cele două afirmații se regăsește în cazul instituțiilor financiare masive care achiziționează cele mai mari acțiuni ale companiilor.

"Economia lucrurilor" conduce la un punct cheie, și anume că problemele culturale, țesătura sociologică și rezultatele politice sunt determinate de mecanismele câtorva persoane care controlează construcțiile sistemului economic: în esență, controlul corporațiilor. Aceasta este problema din spatele realității noastre actuale, pe care Conservative Treehouse a prezis-o în urmă cu 15 ani.

Blackrock, Vanguard, State Street, Larry Fink, și aș adăuga Larry Page (Google) și, în cele din urmă, George Soros (pur ideologic), formează rețeaua financiară masivă din spatele celei de-a doua fraze: "Sunt trilioane în joc". Acestea sunt entitățile care controlează procesele politice. Acestea sunt entitățile care controlează politica. Acestea sunt entitățile care controlează RNC/DNC.

Bet-David vorbește cu Joe Rogan și începe să realizeze cu ce se confruntă președintele Donald Trump:

De fapt, este plăcut să vezi că oamenii încep să se ridice suficient de sus pentru a vedea problemele pe care le semnalăm pe aceste pagini de 15 ani. Din păcate, aceste tipuri de treziri și împărtășirea ulterioară pe scară largă către o audiență mai mare, reprezintă o parte din motivul pentru care Conservative Treehouse are o țintă atât de mare pe spate.

Nu conținutul pe care îl punem la dispoziția oamenilor pentru a fi absorbit prezintă un risc pentru structura de putere, ci contextul pe care îl aplicăm conținutului.

Conținutul este disponibil pe scară largă, nu este contestat, de aceea lucrăm cu sârguință pentru a furniza citatele. Conținutul nu este niciodată problema, ci contextul în care luăm punctul de date momentan și îl aplicăm ca o piesă din puzzle la o imagine mai amplă, ceea ce este potrivnic intereselor deținătorilor puterii.

Spiderii Alphabet/Google nu se târăsc cu AI-ul lor îmbunătățit în căutarea cuvintelor, frazelor sau a problemelor de conținut. Inteligența artificială (AI) îmbunătățită le-a dat păianjenilor capacitatea de a căuta contextul. Noii păianjeni cu AI de la Alphabet/Google se târăsc pe internet în căutarea informațiilor furnizate cu un context dăunător și precis. Cei care aplică un context veridic sunt vocile subversive care trebuie vizate. Țineți minte acest lucru.