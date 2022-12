Investigatie specială: CIA dirijează atacuri de sabotaj pe teritoriul rusesc!

CIA a folosit serviciile de informații ale unei țări europene din NATO pentru a conduce atacuri de sabotaj în interiorul Rusiei de la invazia din februarie a Ucrainei, a relatat sâmbătă jurnalistul de investigație Jack Murphy, citând foști oficiali americani anonimi din serviciile de informații și din armată.

Raportul a precizat că niciun membru al personalului american nu se află pe teren în Rusia, dar că operațiunile sunt dirijate de CIA. SUA se folosește de serviciile de informații ale unui aliat pentru a adăuga un nivel suplimentar de negare plauzibilă, iar un fost oficial american din cadrul operațiunilor speciale i-a declarat lui Murphy că acest nivel a fost un factor important pentru ca președintele Biden să aprobe atacurile.

Murphy a declarat că nu a numit țara NATO ale cărei servicii de informații au fost folosite în raport, deoarece "făcând acest lucru ar putea pune în pericol securitatea operațională a celulelor care sunt încă operaționale în interiorul Rusiei".

Raportul a apărut pe site-ul personal al lui Murphy, iar într-o notă la finalul articolului, acesta a explicat de ce nu a fost publicat de o instituție media. "În timp ce lucram cu editorii unor publicații mainstream, mi s-a cerut să fac lucruri ilegale și lipsite de etică într-un caz, iar într-un alt caz am simțit că un oficial de rang înalt al CIA a reușit să-mi editeze articolul prin declarații neoficiale, înainte de a divulga o știre către The New York Times pentru a submina acest articol", a scris el.

Potrivit raportului, campania secretă în interiorul Rusiei a fost pregătită de ani de zile. Doi foști oficiali militari au declarat că serviciile de spionaj ale țării NATO au ascuns un depozit de explozibili și echipamente în Rusia în urmă cu mai bine de un deceniu, iar unele dintre aceste echipamente au fost folosite recent.

Un fost oficial american pentru operațiuni speciale și o persoană din SUA informată despre campanie au declarat că CIA nu s-a implicat în operațiunile țării NATO în interiorul Rusiei până în 2014. Prima dată când au intrat în Rusia celule adormite care au fost dirijate atât de CIA, cât și de serviciul de spionaj al aliatului NATO a fost în 2016, iar în anii următori au intrat mai multe în țară.

Aliatul NATO a furnizat agenților sub acoperire povești pentru a explica prezența lor în Rusia și documente care să le susțină. Raportul a precizat că, în jurul momentului în care Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie, serviciul de spionaj al aliatului NATO și-a activat celulele latente din interiorul Rusiei folosind comunicații secrete, iar acestea erau pregătite să primească ordine cu privire la ce ținte să lovească.

Nu este clar pentru câte atacuri au fost responsabile celulele adormite, dar a existat o serie de explozii misterioase la instalațiile militare, centralele electrice și căile ferate rusești de la invazie. Raportul a sugerat că sabotorii ar fi putut fi în spatele unui incendiu din aprilie la institutul de cercetare al Forțelor de Apărare Aerospațială ale Rusiei, care a ucis peste 20 de persoane.

Operațiunile de sabotaj pe care CIA le supraveghează necesită o constatare prezidențială. Președintele Obama a semnat o constatare înainte de a părăsi mandatul, care a permis acțiuni secrete împotriva Rusiei în urma acuzațiilor că Moscova ar fi intervenit în alegerile din 2016, o afirmație care nu a fost niciodată dovedită.

Potrivit The Washington Post, constatarea lui Obama permite "plantarea de arme cibernetice în infrastructura Rusiei, echivalentul digital al unor bombe care ar putea fi detonate dacă Statele Unite s-ar afla într-un schimb de replici tot mai intens cu Moscova". Murphy a citat un fost oficial CIA care a declarat că această constatare permite, de asemenea, operațiuni de sabotaj împotriva Rusiei, deși alți foști oficiali cu care a vorbit au declarat că operațiunile actuale ar fi necesitat un amendament sau o constatare complet nouă.

Un purtător de cuvânt al CIA a negat acuzațiile făcute în raport, dar Murphy a subliniat că agenția de spionaj poate nega legal existența operațiunilor sale secrete.

Faptul că CIA dirijează sabotaje în interiorul Rusiei riscă o escaladare majoră între NATO și Rusia și ar putea duce la o escaladare nucleară. Ucraina și-a intensificat recent propriile atacuri în interiorul teritoriului rusesc și, potrivit The Times, Pentagonul a aprobat tacit recentele atacuri cu drone care au lovit baze aeriene aflate în adâncimea teritoriului rusesc, ceea ce sporește riscul de escaladare.

În nota sa de la sfârșitul reportajului, Murphy a declarat că a publicat articolul pentru a informa publicul:

"Într-adevăr, guvernul rus știe foarte bine cine sponsorizează aceste lovituri de sabotaj. Mai mult, comunitatea serviciilor de informații vrea ca ei să știe. Singura parte lăsată în întuneric este publicul larg, lăsat în necunoștință de cauză de războiul din umbră care are loc în spatele scenei", a scris el.

Murphy a precizat că articolul "a trecut printr-un proces viguros de verificare a faptelor și a fost considerat la fel de demn de știri ca și bombardamentele strategice din Laos și Cambodgia sau campania secretă de drone a CIA în Pakistan".