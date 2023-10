Legătură între Războiul dintre Israel şi Hamas şi atacul "terorist" din Franța: Ministrul de interne a făcut anunțul

Ministrul francez de Interne Gérald Darmanin a făcut vineri seara o legătură între războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza şi atacul cu cuţitul de vineri de la Arras, soldat cu un mort şi doi răniţi grav, într-o intervenţie la postul TF1.

"Potrivit informaţiilor noastre (clasificate), există o legătură între ceee ce s-a petrecut în Orientul Mijlociu şi acest act terorist", a declarat el.

"De sâmbătă, au fost arestate 12 persoane care se pregăteau să treacă la fapte", a declarat ministrul francez de Interne la Journal Télévisé al postului TF1.

"Nu-mi tremură mâna. Am dejucat 43 de atentate. Am pus sub ascultare 6.000 de indivizi şi expulzăm", a declarat Gérald Darmanin.

Referitor la alerta de "urgenţă de atentat", ministrul a subliniat că acest lucru înseamnă desfăşurarea a numeroase efective de poliţie.

"DGSI L-A ARESTAT IERI" PE AUTORUL ATACULUI, DAR N-A GĂSIT "NICIO AMENINŢARE, NICIUN INDICIU" PRIVIND UN ACT TERORIST

"Poliţia a intervenit în patru minute", a subliniat ministrul.

Suspectul "era sub supraveghere de câteva zile. DGSI (Direcţia Generală a Securităţii Interne) a arestat ieri această persoană, pentru a se uita în telefonul său şi a vedea dacă avea arme. Dar nicio ameninţare, niciun indiciu" nu a lăsat să se întrevadă o trecere la fapte imediată, a subliniat la TF1 Gérald Darmanin.

"El era sub ascultare telefonică", dar potrivit interceptărilor, "nu prevedea niciun atentat".

"FOARTE MULTE INVESTIGAŢII ÎN CURS"

Procurorul Republicii de la Parchetul Antiterorist (PNAT) Jean-François Ricard a anunţat tot vineri seara că "sunt în curs foarte multe investigaţii".

"Foarte multe investigaţii sunt în curs şi urmează să fie continuate", a anunţat el.

"La această oră, înregistrăm o victimă ucisă şi alte trei victime rănite" de către suspect, născut în Rusia, a precizat Jean-François Ricard.

Autorul atacului era cunoscut serviciilor de informaţii, a precizat el.

Mohammed Moguşkov, în vârstă de 20 de ani, pe numele căruia exista o fişă S, a scăpat unei expulzări care a vizat întreaga sa familie, în 2014.

Procurorul s-a sesizat cu privire la asasinat şi tentativă de asasinat în legătură cu o întreprindere teroristă şi asociere criminală de răufăcători terorişti.

OPT ARESTAŢI PREVENTIV, INCLUSIV ATACATORUL

Opt persoane au fost arestate preventiv în urma atentatului de la Arras.

Atacatorul era interogat, vineri seara, de către autorităţi.

REUNIUNE DE SECURITATE LA ELYSEE

Preşedintele francez a prezidat o reuniune pe teme de securitate la Palatul Elysée, după atacul cu cuţitul de la Arras, în care un profesor a fost ucis, iar alte două persoane au fost grav rănite, pe fondul importării condlictului între Israel şi Hamas.

Mai mulţi miniţtri, între care miniştrii de Interne Gérald Darmanin, al Justiţiei Eric Dupond-Moretti şi Educaţiei Gabriel Attal au particpat la reuniune.

Şeful Statului Major Thierry Burkhard şi coordonatorul naţional al informaţiilor şi luptei antiteroriste Pascal Mailhos au participat la reuniune, dar şi secretarul apărării şi securităţii naţionale Stéphane Bouillon, directorul Direcţiei Generale a Securităţii Externe (DGSE) Bernard Emié şi al DGSI Nicolas Lerner.