Legătura dintre un „academician", PSD și autostrada Ploiești - Brașov

În urmă cu exact doi ani Ministerul Transporturilor anunța finalizarea licitației pentru execuția unei bucăți de șase kilometrii din autostrada Ploiești Brașov. În aceiași perioadă, la București avea loc o conferință internațională de securitate informatică - SECITC. Între ambele evenimente există o legătură.

La conferința SecITC una dintre lucrările prezentate poartă semnătura lui George Teșeleanu și a Dianei Maimuț. „Secretly Embedding Trapdoors into Contract Signing Protocols" este un articol științific care tratează aspecte securitate informatică. Articolul apăruse în același an, în revista Asociației Internaționale de Cercetări Criptografice sub semnăturile celor doi.

În 2018 tandemul Maimuț - Teșeleanu publică în același loc articolul intitulat „A Unified Security Perspective on Legally Fair Contract Signing Protocols", material pe care îl prezintă și la ediția SecIT 2018.

Un articol științific despre atacurile de tip „slide" este publicat de Maimuț și Teșeleanu în revista Asociației Internaționale de Cercetări Criptografice. La finele lui 2019, George Teșeleanu participă singur la Conferința Internațională de Securitate a Comunicațiilor și Informațiilor care a avut loc la Lille în Franța. El prezintă un material despre felul în care generatoarele de numere aleatorii pot fi păcălite să se manifeste greșit.

Miner, ginere de baron și „cercetător științific"

George Teșeleanu este soțul deputatei PSD din Constanța, Cristina Dumitrache. Mai importantă ca soția este socrul: consilierul local Ion Dumitrache. Dumitrache senior este partener de afaceri cu fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe. Socrul lui Teșeleanu are o avere estimată de 55 de milioane de euro.

Revenind la performanțele intelectuale ale lui George Teșeleanu, acesta a absolvit în 1990 Institutul de Mine din Petroșani și în 1996 a luat o licență în economie la Roma. Din 2003, conform CV-ului oficial depus la Portul Constanța, este doctor în științe inginerești. Titlul este primit tot de la Universitatea din Petroșani. Aceleași studii sunt menționate și în CV-ul depus la Șantierul Naval Midia.

Niciuna dintre aceste insituții de învățământ nu ar fi putut să-l pregătească pe Teșeleanu în domeniul criptografiei și securității comunicațiilor.

Inginerul care predă la Facultatea de Medicină

Ciudățeniile intelectuale ale baronașului de Constanța continuă pe pagina sa oficială de internet. El se prezintă ca profesor de „Geodinamica UNESCO a Institutului de Geodinamica - Academia Romana". Din 2000 spune că a fost profesor vizitator al Universității Vasile Goldiș din Arad la catedra de, atenție, Management Sanitar.

Cea mai mare ciudățenie vine însă în 2010 - 2012 când Teșeleanu predă ca și profesor asociat la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Oradea.

Din 2015, ginerele lui Ion Dumitrache este membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România, membru al Academiei de Științe Miniere a Ucrainei și membru al Academiei de Științe Naturale a Federației Ruse.

