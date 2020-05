Liberalul Vîlceanu, un nou tun de la stat: 39 miliarde de la CE Oltenia. În 2016 a mai luat 63 de miliarde

39 de miliarde de lei vechi. Atât i-a dat Sorinel Boza lui Dan Vîlceanu, pe un contract de frunizare de tablă, încheiat zilele trecute de CEO cu TREFO SRL, firmă deținută de mama presedintelui PNL Gorj si condusă de tatal acestuia, pesedistul Eugen Vîlceanu.

"De ce i-a dat Boza atatia bani? Ca sa-l tina in functie. Dar de ce atat de multi? Pentru că Vîlceanu, ca sa-si creasca șpaga, il amenintase in direct, la Tele 3, pe Boza, că-l schimbă a doua zi după ce PNL-ul vine la guvernare. Si totusi, de ce atat de multi bani, intr-o singură tranșă?", a scris pe facebook jurnalistul gorjean Narcis Daju. Dan Vîlceanu este șeful PNL Gorj și parlamentar și a încasat mulți bani din contracte cu CE Oltenia în ultimii ani.

CE MAI AFIRMĂ NARCIS DAJU:

Pentru că acelasi Vilceanu a numit in CS niste râși, ca Răzvan Ionescu, membru MISA si specialist in ... nutritie, care n-au nicio treabă cu mineritul si energia si care nu ies din cuvantul lui.

Dar pe firma asta, TREFO, nu s-au emis facturi false, către firme ale unor tigani din țară, pe care-i cheamă, pe toti, Stănescu?

Ba da.

Si n-au făcut Finațele sesizare penală la DIICOT?

Ba da.

Păi și Vîlceanu nu s-a răzbunat, după ce-a ajuns la guvernare?

Ba da.

Cum?

Păi l-a mutat pe seful Finantelor, Marin Ciumag, la Galați, si pe seful structurii de control din Finante, Alin Ionel Goleanu, la Bucuresti.

Păi înseamnă că e tare Vîlceanu, da?

Nu.

Vîlceanu e o mizerie de politruc, dintr-o mizerie de partid, care-a supt măduva de la CEO, adunând zeci de milioane de euro, si nu se dă dus de pe hoitul companiei până nu face și gargară cu toată rugina.

Dar BMW-ul ăla nou-nouț (F15 X5 XDRIVE 25D) cu care umblă Vîlceanu, nu apartine firmei TREFO, pe care-si ia el șpăgi de la Boza?

Ba da.

Păi Vîlceanu n-a zis de-atâtea ori că el nu mai face afaceri cu CEO si că nu are legaturi cu firmele familiei sale care-ncasează, in continuare de la CEO?

Ba da.

Dar masinile unei firme nu se incredinteaza strict in scopuri economice care profită acelei firme?

Ba da.

Dar Vîlceanu nu primeste bani de transport si de la Parlament?

Ba da.

Dar lucrurile acestea nu le-am probat eu pe 10 ianuarie, seara, la TV SUD?

Ba da.

Păi si de ce niciun ziar, niciun radio si nicio televiziune - nici măcar aia la care am spus aceste lucruri - n-au făcut nicio stire?

Le e frică proprietarilor de presă din Gorj că-i mută Vîlceanu la Galați, sau vor si ei din ce ia Vîlceanu de la Boza?

Da și da.

CE A MAI DEZVĂLUIT PRESA DESPRE DAN VÎLCEANU:

Deputatul PNL de Gorj Dan Vîlceanu și o rudă a lui de gradul I au încheiat doar în 2016 cu Complexul Energetic Oltenia contracte a căror valoare totală depășește 63 de miliarde de lei vechi, scrie jurnalistul gorjean Narcis Daju pe facebook.

Dan Vîlceanu este unul din comunicatorii de bază ai PNL.

Succesul în afaceri al președintelui PNL Gorj este invers proporțional cu "succesurile" din activitatea lui politică. La alegerile parțiale de duminica trecută din comuna Telești, candidatul PNL Gorj, desemnat de Vîlceanu, a obținut doar 157 de voturi, dintr-un total de 1544 de voturi exprimate. Așadar, nu se poate spune că vreo felie din profitul pe care-l face Vîlceanu din contracte cu statul este folosit pentru consolidarea inexistentei opoziții din Gorj. Și totuși, în ultima declarație de avere depusă la Parlamentul României Vîlceanu a scris că nu are niciun ban, în niciun cont. Avem încă o dovadă că, în Gorj, PNL e doar o platformă de făcut bani, și de prostit proștii. Din fericire, proștii care pun botul la vrăjeala lui Vîlceanu sunt din ce în ce mai puțini, mai scrie Daju.