Lucian Bode a numit la Tarom un sef care se pricepe la pus tiglă metalică pe case si izolatii termice pe pereti

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a numit un nou director interimar la Tarom, pe Mihăiță Ursu, după demisia lui George Barbu. Surse din domeniu ne informeaza că Ursu vine pe filiera germano-austriacă, ca și Werner Wolff, prededesorul lui Barbu.

Este al 8-lea director din ultimii 3 ani care demisionează de la compania aeriană de stat. Directorul general al companiei Tarom, George Barbu, și-a prezentat demisia, marți, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, după cum a informat Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Demisia survine în contextul în care procurorii Direcției Națioanle Anticorupție (DNA) au declanșat o anchetă penală la Tarom, iar Consiliul de Administratie a fost informat de acest fapt. Barbu fusese numit in locul Madalinei Mezei, cea care a fost demisa in urma scandalului ce l-a implicat la acea vreme pe ministrul Razvan Cuc care i-a cerut sa retina la sol aeronavele care urmau sa aduca la votul pentru motiuea de cenzura parlamentari ai Opozitiei.

Demisia managerului general vine la scurtă vreme după ce Tarom a anunțat că va introduce noi rute interne, care să susţină repornirea turismului românesc, începând cu luna iulie, ceea ce ar fi fost atat in avantajul turismului, dar si benefic pentru compania aviatica romaneasca. Inainte de a fi numit la Tarom, Barbu a condus Scoala Superioară de Aviație Civilă. "Membrii Consiliului de Administrație al Tarom au luat act de demisia domnului George Barbu și l-au mandatat pe domnul Ursu Mihăiță să preia funcția de director general interimar pe o perioadă de 4 luni. Menționăm că domnul Mihăiță Ursu era membru al Consiliului de Administrație al Tarom", precizează Ministerul Transporturilor, în comunicatul de presa semnat de ministrul Lucian Bode.

Din CV-ul noului director interimar, Mihăiță Ursu, rezulta ca acesta nu are nicio specialitate de natura sa-l poata propulsa la managementul unei companii aviatice. A lucrat la Posta Romana si la un fons austriac de investitii, fiind specializat in sisteme complete de acoperisuri de tiglă metalică. In toata activitatea sa a lucrat fie in domeniul acoperisurilor fie in cel al izolatiei termice a incintelor, ceea ce e lesene de inteles ca nu are niciun fel de legatura cu aviatia. Ursu a fost numit in calitate de membru al CA Tarom in martie 2020, tot de Lucian Bode. Filiera "Posta Romana" - Ursu fiind anterior si in CA la aceasta institutie - este destul de puternic reprezentata in Ministerul Transporturilor inca de pe vremea binomului Lucian Sova - Elena Petrașcu si inca functioneaza cu spor după cum se vede.