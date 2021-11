Miza numirii lui "Ciucă al nostru": "Certificatul verde" pentru americani si Damen in Afacerea "Corveta multirol"

Pe scurt, numele lui Nicolae Ciuca a fost mereu amestecat in afacerea banoasa a corvetelor multirol. Inca de la inceputuri. De cand "operatiunea" implica doi presedinti de stat, unul in functie - Klaus Iohannis, unul fost - Traian Băsescu, dar și mai multi premieri "cozi de topor" - Ciolos, Tudose, Dancilă, Orban, Cîțu, sefi de partide - Dragnea, Cioloș, Orban, servicii secrete - de la DGIA, SRI si SIE, ministri ai Apărării, ai Economiei si de Finante (chiar si ai Transporturilor), sefi de Stat Major etc., pentru niste conracte totale de 1,6 miliarde euro.

Ciuca a fost chiar suspendat din functia de sef de Stat major (la acea data, scandal care a ajuns pana la Curtea Constitutionala) pentru ca se punea in calea intereselor lui Liviu Dragnea si a camarillei acestuia de a da afacerea catre francezii de la Naval Group, care erau sustinuti inca de pre vremea "fracofilului" Dacian Julien Cioloș, cu toate ca firma respectiva era angrenata in afaceri mondiale care implicau chiar si asasinate, asa cum Ziuanews a devoalat intr-o serie de articole stranse in ancheta "Operatiunea Corveta Multirol" (care pot fi citite AICI, AICI, AICI, AICI si AICI). Tot cu francezii merge si Iohannis si tot cu ei mergea si Traian Băsescu, amic vechi cu Gheorghe Bosânceanu, seful Santierului Naval Constanta. Si uite asa, Iohannis, Basescu, Dragnea si cu Ciolos isi dadeau mana pentru francezii care ofereau si cea mai mare spaga. Cand zicem spaga (comision mascat) ne referim la dezvaluirile din presa franceza care sunt mentionate in linkurile pe care le-am oferit mai sus cititorilor, spunand in plus ca Naval Group nu face niciun secret din asta, aratand public un cont special al firmei pentru "cadouri si bonificatii".

Ciuca, insa, nu era cu "grupul celor 4", ci cu americanii. De ce? Pentru ca armamentul oferit pentru corvetele in varianta Naval Group, chiar daca tot in cadrul NATO, erau fabricate de o companie europeana, tot cu capital partial francez, tinand tot de Naval Group, si tot pe baza de comisioane grase si frumoase. Corvetele in varianta Damen - la santierele de la Galati si Mangalia - ofera inarmare de la firme americane. Dar batalia "maxima" este ca pe langa inarmare exista si contractele de intretinere, intretinere care se face de minimum 4 ori pe an si costa la randul lor milioane de euro. Plus "consumabilele", nu numai munitie aferenta, care este la randul ei costisitoare. Si mai e o problema, de care se "cramponeaza" americanii. Santierul Naval Constanta are actionariat majoritar (94,8%) o firma privata, SIF Muntenia (statul) detinand doar 5,2%. In Santierul Mangalia, dupa plecarea coreenilor de la Daewoo, statul roman a devenit actionar majoritar iar Damen Shipyard secundar. Americanii sustin daca aceste corvete ar putea fi construite de o firma particulara, in ceea ce priveste inarmarea si intretinerea trebuie sa fie neaparat o firma a statului roman, intrucat e vorba de secrete NATO iar controlul trebuie sa fie la statul roman, care e partener nord-atlantic.

Ciucă - singur impotriva tuturor, dar "cu americanii"

Acum se poate intelege foarte clar care sunt mizele acestei afaceri "a la long", care depaseste cu mult cele 1,2 miliarde de euro, doar in prima instanta, în fapt 1,6 miliarde, iar cu tot cu intretinerea pe numai un an se ajunge la 2 miliarde, plus "consumabile" de 500 de milioane de euro, adica 2,5 miliarde de euro. Comisionul la 2,5 miliarde de euro pentru o astfel de afacere e urias. Se poate deduce de ce - functie de cum s-a schimbat puterea in Romania, dar si de cum au fost chemati "la ordine" ba la Bruxelles, ba la Washington, s-a semnat sau nu (pentru ca a fost imediat blocat, in mai multe randuri) contractul cu Naval Group ("afiliat" UE), in detrimentul olandezilor de la Damen ("afiliati" SUA). Ciuca, fireste (singur impotriva tuturor, dar cu americanii "in spate") a facut tot ce se poate ca sa blocheze "orizontul francez", boicotand inclusiv la Directia de Inzestrare a Armatei, punand talpi serviciilor de informatii care aveau "un om acolo" aservit celor de la Naval Group (toate aceste informatii sunt in serialul Ziuanews).

"Ministrul Apărării, generalul Nicolae Ciucă, a anunțat că nu va semna contractul până când nu se vor finaliza toate procesele deschise de compania Damen, unul dintre participanții la licitație. Pe rolul instanțelor se află trei procese deschide de Damen, însă doar unul mai are legătură directă cu licitația adjudecată de francezi. Întâmplător sau nu, olandezii de la Damen au decis în primăvara acestui an să-l numească în funcția de director general al Damen România pe generalul Gheorghe Savu, fostul șef al Direcției de Informații a Armatei și prieten cu ministru Nicolae Ciucă.", scria Ziuanews in urma cu un an, inaintea alegerilor parlamentare.

Sa nu uitam, deci ca americanii l-au propulsat pe Nicolae Ciuca in functii importante inca de la inceputuri, de cand era "omul lor" in Afganistan, dar si in perioada cand facea afaceri "pe numele sotiei". Recent, seful Pentagonului a venit la Bucuresti si s-a intalnit in particular doar cu Iohannis si cu Ciuca. Dupa acesta intalnire, Iohannis a facut surprinzator prima nominalizare a lui Ciuca pentru premier (acesta a mai fost premier interimar la inceputul anului dupa demisia lui Orban, pana la instalarea lui Cîțu). Lui Iohannis i se mai ceruse in 2020 punerea lui Ciuca la sefia guvernului, numai ca presedintele a cedat cerintelor de la Bruxelles, pe fondul pandemiei si a mega afacerilor cu vaccinuri de peste 3 miliarde de euro sustinute de Ursula von der Leyen, mentinandu-l pe Cîțu sef al guvernului, manipulantul de fonduri europene, de super-imprumuturi pe dobanzi uriase etc. Tot madam Ursula - fosta ministreasa a Apararii in Germania si beneficiara de comisioane de la fondul de inarmare, conform dezvalurilor din presa germana, care a jucat si cu francezii -, la cererea "baietilor" lui Macron a cerut "eliberarea" contractului cu Naval Group. Tot Ursula il trimite mai nou in Romania pe Thierry Breton, comisarul pentru Piata Interna al UE, pe fondul "ingrijorarii" pandemiei de Covid, cu misiunea de a supra-vaccina romanii (pentru ca vin din urma transele din cele 120 de milioane de doze de vaccin) si de a forta "certificatul verde" la locurile de munca, dar si de la rezolva cu corvetele, francezul intalnindu-se nu numai cu ministrul Sanatatii, dar si cu cel al Apararii, fix Nicolae Ciuca. Breton soseste ca emisar dupa seful Pentagonului. Vom vedea, asadar, cum va imbina Ciuca afacerile "Vaccinarea" si "Corvetele" si pentru cine va juca, mai ales ca monopolul productiei vaccinurilor ARN mesager sunt tot ale americanilor (Pfizer si Moderna), in vreme ce tehnologia (BionTech) este a Germaniei Ursulei von der Leyen.

Ciuca poate sa reia licitatia pentru Corvete

In caz ca Nicolae Ciuca va juca in continuare pe mana Pentagonului, asa cum este de presupus, atunci va da curs cererii de reluare a licitatiei pentru corvetele multirol. Cerere care nu e o noutate. Pe rorlu instantelor sunt acum inca trei dosare in derulare bazate pe contestatii de la Damen, inclusiv cererea de reluare a licitatiei. În cursa pentru contractul de 1.6 miliarde de euro pentru cele patru corvete multirol pus la bătaie de autoritățile noastre sunt, practic, francezii de la Naval, care s-au asociat cu șantierul naval din Constanța - si care sunt, oficial, castigatorii licitatiei, dupa cum anunta la vremea respectiva ministrul Leș al Apărării, venit după Fifor pe filiera Dragnea, dar blocati ulterior de instanta -, olandezii de la Damen, care sunt, cum spuneam, într-un proces de asociere cu statul român la șantierul naval din Mangalia. Cei de la Damen au venit cu modelul Sigma 10514 cu soluții de înarmare americane de la Raytheon, francezii de la Naval Group oferă varianta lui Gowind 2500 și cu soluții oferite de MBDA pentru înarmare, nemții propun modelul de navă K130 Braunschweig, iar italienii de la Fincantieri vin cu un model de corvetă multirol bazat pe cele din clasa Abu Dhabi și soluții de apărare europene oferite de cei de la MBDA.

Reamintim că licitaţia a fost organizată de Ministerul Apărării Naţionale şi câştigată de francezii de la Naval Group în colaborare cu Șantierul Naval Constanța. Oferte depuse de cele trei companii: Fincantieri, din Italia, a propus un contract de 1,34 miliarde de euro, Damen, din Olanda - 1,255 miliarde de euro şi Naval Group, din Franta - 1,2 miliarde de euro. Compania olandeză a contestat procedura de atribuire după ce contractul a fost câştigat de către Naval Group.

Pe 13 iulie 2020, Curtea de Apel s-a pronunțat definitiv „Admite recursul formulat împotriva încheierilor de şedinţă din 08.08.2019 şi 13.08.2019. Casează încheierile de şedinţă din 08.08.2019 şi 13.08.2019 şi în rejudecare constată că reclamanta datora o cauţiune în cuantum de 220.000 lei. Respinge, în rest, recursul, ca nefondat. Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 101/2016, ca inadmisibilă. Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare în ceea ce priveşte soluţia dată excepţiei de neconstituţionalitate. Definitivă, în rest. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.07.2020", se arată în hotărârea Curţii de Apel Bucureşti. Compania olandeză a formulat recurs, la Curtea Supremă, invocând excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 101/2016.

Magistrații Înaltei Curți de Casație au respins pe 3 februarie, acțiunea. În octombrie 2019 Tribunalul București, la nivel de fond, a respins contestația Damen, care deține șantierul Galați și administrarea șantierului naval Mangalia, privind rezultatul procedurii prin care MApN a acordat contractul de construcție a celor 4 corvete multifuncţionale către asocierea dintre Naval Group şi Șantierul Naval Constanţa.

Americanii fac presiuni si pe partea tactică pentru corvete

Generalul Frederick Hodges, care a comandat forțele americane în Europa, în prezent Pershing Chair în cadrul Center for European Policy Analysis a făcut aprecieri interesante despre raportul de forțe dintre Rusia și Nato în regiunea Mării Negre: „Flota rusă de la Marea Neagră beneficiază de superioritate numerică în regiune și acest lucru nu este probabil să se schimbe, chiar și în cazul unei crize, din cauza restricțiilor impuse prin Convenția de la Montreux, care stabilește regimul juridic al strâmtorilor Bosfor și Dardanele, și dorinței Turciei de a se concentra pe Marea Egee'', a precizat Frederick Hodges.

Revenind la scandalul corvetelor, MApN a anunțat că va depune toate eforturile pentru finalizarea tuturor dosarelor aflate pe rolul instanțelor în conexiune cu acest program esențial de înzestrare, astfel încât procedura de achiziție să poată fi finalizată în cel mai scurt timp posibil. Scopul acestui program de înzestrare este achiziția a patru corvete multifuncționale pentru Forțele Navale și achiziția de muniții și a suportului logistic inițial aferent navelor (pentru primii doi ani de la livrarea fiecărei nave). Corvetele vor fi capabile să execute misiuni în următoarele domenii de luptă: AAW (lupta împotriva amenințărilor aeriene), ASuW (lupta împotriva navelor de suprafață), ASW (lupta împotriva amenințărilor submarine), EW (război electronic), NGS (sprijin cu foc la litoral).