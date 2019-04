Operatiunea "Corveta Multirol": Ambasada Romaniei la Canberra i-a avertizat pe Melescanu si Fifor asupra "Mitei australiene" din filiera Naval Group. SNC si Bosinceanu joaca cu partenerii Rusiei

Continuam seria dezvaluirilor despre faptele de coruptie deosebit de grave si despre scandalurile internationale in care este implicata firma Naval Group, cea care in asociere cu Santierul Naval Constanta a participat la licitatia corvetelor multirol, si despre care exista suspiciuni, semnalate mai ales de MApN, in ciuda ministrului Gabriel Les care s-a antepronuntat in favoarea companiei din Franta, angajata in actiuni periculoase de atingere a sigurantei Nationale. Azi vom prezenta, intre altele si cazul de achizitii din Australia, dar si avertismentul Ambasadei Romaniei de la Canberra. De asemenea, aratam un document in premiera care poate arunca-n aer relatia noastra cu NATO.

Prim ministrul Australiei, Scott Morrison, este implicat intr-o afacere dubioasa in privinta achizitiei de armeament. Principalul consilier al premierului si amic apropiat al acestuia, David Gazard, a avut un rpofit de 50 de milioane de dolari de pe urma contractului pe care Australia l-a semnat cu statul francez, care detine santierul "Naval Group", aceeasi entitate economica asociata in Romania cu Santierul Naval Constanta, care a participat la licitatia corvetelor multirol si care este acuzata international de fapte de coruptie deosebit de grave.

Spaga australiana

Naval Group se afla in continuare sub investigare in Franta si in Malayesia pentru ca a mituit un fost conducator politic, Najib Razak, aporpiat de premierul local, cu suma de 128 milioane de dolari, in baza unui contract cu submarine Scorpene. In plus, Naval Group se afla sub aceleasi suspiciuni de mita in afacerea submarinelor din Pakistan, Agosta Bravo, despre care am scris in episodul precedent.

Cei 50 de milioane de dolari de pe urma contractului cu submrinele australiene ce ar trebui sa se deruleze in acest an au fost distribuiti, dupa cum scrie presa locala, catre mai multi membri ai Partifului Liberal. De asemenea, in Australia exista o ancheta inceputa in 2016, cu girul Senatului din Australia, cand au aparut primele suspiciuni de coruptie din acest caz, pornite de la dezvaluirile fostului CEO local al Naval Group, Sean Costello, care era si fost membru al Partidului Liberal si avea legaturi directe cu David Gazard, omul premierului Scott Morrison. la fel este si cazul lui Chris Jenkins, fostul CEO de la Thales, firma implicata in contractul de inzestrare militar australian. In urma dezvalurilor si a anchetei s-a dispus acuzarea Naval Group si Thales (fiind in fapt vorba despre aceeasi companie, Thales detinand parti importante din actiunile Naval Group).

Naval Group e cunoscuta pe plan internationala ca angajeaza consilieri locali pe post de consultanti economici, care sa inlesneasca mita in randul functionarilor publici de rang inalt. Firma are la dispozitie un fond de mai multe sute de milioane de dolari din care poate sa dispuna oricand pentru sume care se duc in conturi ale liderilor locali, constituind mita pentru diverse contracte si facilitati in contracte. La fel s-a intamplat, de pilda, pe filiera malayesiana, acolo unde premierul local si oamenii acestuia au fost mituiti pentru Contractul Scarpene, care a condus si la asasinarea unei translatoare, care a cerut partea ei de 500.000 de dolari din suma care a fost data ca spaga de Naval Group, caz despre care am scris intr-un episod precedent al anchetei noastre.

Mai multe informatii despre cazurile de coruptie ale Naval Group si Thales in Australia se pot afla consultand cele scrise de presa locala AICI si AICI. Pe langa faptul ca in urma acestui contract s-a dispus o ancheta pentru luare si dare de mita, ca si in celelate cazuri prezentate de noi in episoadele precedente, Naval Group a tras de timp ani de zile cu derularea contractului, nerespectand termenii, de pilda in Pakistan a durat aproape 15 ani si tot nu s-a finalizat, iar in Malayesia, mai bine de 10 ani de la inceputul negocierilor. La fel se petrec lucrurile si in Australia, dupa cum se poate constata de pe urma raportului de AICI. Naval Group are, de asemenea, ani intregi de intarziere in livrari la contractele din Brazilia si Egipt, despre care vom scrie in urmatoarele articole, contracte cu aceleasi suspiciuni de coruptie, dar si, mai grav, ca beneficiarii sunt total nemultumiti de parteneriatul cu Naval Group.

Averismentul ambasadei de la Canberra

Romania a fost avertizata la finalul anului 2018 de catre Ambasada noastra din Canberra ca alegerea Naval Group ar fi una foarte riscanta, iar mai jos prezentam doua fotocopii de pe documetele oficiale in care se poate citi despre comunicarea catre MAE, ministrului Teodor Melescanu, dar si ministrului Apararii de atunci, Mihai Fifor, precum si alti oficiali, despre cazurile de coruptie din Australia, dar si despre alte suspiciuni legate de Naval Group si Thales, in contextul in care aceasta firma s-a asociat cu Santierul Naval Constanta (controlat de interesele Clanului Bosinceanu) si a participat la licitatia pentru corvetelor multirol destinate armatei romane. Prezentam mai jos scrisoarea catre MAE si MApN:

Pericolul turcesc si relatia Romaniei cu NATO

De asemenea, am intrat in posesia unui document, deosebit de important - si pe care il prezentam mai jos -, care arata fapte foarte grave in acest context. Santierul Naval Constanta s-a adresat unui santier naval din Turcia pentru a cere de acolo muncitori care sa lucreze in Romania la nave cu destinatie militara. Asta in conditiile in care Turcia este mână-n mână cu Rusia, iar americanii au oprit pe acest considerent livrarea de F35. Santierul Naval Constanta nu da doi bani pe siguranta nationala si vrea ca Turcia sa ne faca navele militare intrand in posesia proiectelor si detaliilor acestor produse strategice. Si inca ceva, prin solicitarea sa este evident ca SNC nu poate nici pe departe sa faca fata la productia acestor nave, inca o data Naval Group minte cand afirma ca partenerul din Romania este cel mai mare santier si singurul care poate produce aceste nave, dupa cum se poate citi AICI, intr-un interviu cu Massi Begous, reprezentantul Naval Group.

Este clar, din cele prezentate pana acum de ziarul nostru, pe parcursul mai multor episoade, ca atribuirea acestei licitatii catre Naval Group, asa cum a lasat sa se inteleaga ministrul Gabriel Les, cand s-a antepronuntat fara drept intr-un interviu pentru Defence Romania, este un atac la siguranta nationala, mai ales ca - asa cum am aratat intr-un episod anterior, Naval group a avut infiltrati in interiorul comisiei de evaluare.

Investigatiile Ziuanews starnesc reactii in MApN

Intre timp, ca urmare a articolelor noastre, generalul Nicolae Ciuca a fost reinstalat pe functia de sef al Marelui Stat Major al Armatei - dupa cum se poate citi AICI -, dupa ce fusese dat jos de interesele politice de care aminteam in primul episod al anchetei noastre, ceea ce a condus la faptul ca MApN s-a adresat procurorilor militari cu referire la suspiniuni de fapte de coruptie in ceea ce priveste licitatia corvetelor multirol. Speram ca Nicolae Ciuca sa fie un garant al corectitudinii pe mai departe in acest proces de achizitie al corvetelor.

De asemenea, in urma amenintarilor din partea Rusiei si a faptului ca armata lui Putin deruleaza operatiuni militare de amploare, NATO a decis - vezi AICI - ca prezenta Aliantei in zona sa fie sporita, ba chiar prin actiuni grabnice, la care sa participe toate tarile membre, inclusiv Romania, ceea ce inseamna ca inarmarea Romaniei din punct de vedere naval trebuie grabita, deci inclusiv cu fregatele si corvetele multirol.