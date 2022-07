Monumentul reducerii populației mondiale la 500 de milioane de oameni a fost aruncat în aer!

Un monument din Georgia, numit și „ US Stonehenge", a fost bombardat miercuri înainte de răsăritul soarelui, într-un atac care a care a condus la distrugerea totală a celor panourilor din granit, informează Washington Post. Monumentul era înalt de aproape 6 metri și este format din 6 placi de granit, cântărind în total aproape 110 tone și avea îngropată în mijloc, la o adâncime de 6 picioare, o „capsulă a timpului".

Biroul de Investigații din Georgia a oferit filmarea cu explozia monumentului care susținea eliminarea a miliarde de oameni și păstrarea doar a unui număr de 500 de milioane, prin metode de control a reproducerii. Monumentul ”Georgia Guidestones” de lângă Elberton a fost avariat initial doar in parte de un dispozitiv exploziv, a declarat Biroul de Investigații din Georgia. Agenția de gestionare a situațiilor de urgență din comitatul Elbert a declarat că explozia a fost văzută pe camerele video la scurt timp după ora 4 a.m., ora locală. Imagini și înregistrări video aeriene arată panoul distrus la sol.

”Georgia Guidestones” a fost construit în 1979-1980 din granit local, la comanda unei persoane sau a unui grup necunoscut sub pseudonimul R.C. Christian. „Acest lucru a învălut pietrele monumentului de mister în jurul lor, deoarece identitatea și intenția persoanelor care le-au comandat sunt necunoscute", a declarat Katie McCarthy, care cercetează teoriile conspirației pentru Liga Anti-Defăimare. „Și astfel, acest lucru a ajutat de-a lungul anilor să alimenteze o mulțime de speculații și teorii ale conspirației cu privire la adevărata intenție a pietrelor de ghidaj.", mai scrie WP.

Panourile înalte de 5 metri (16 picioare) poartă un mesaj în 10 părți, în opt limbi diferite, cu îndrumări pentru a trăi într-o „Eră a rațiunii". O parte solicită menținerea populației mondiale la 500 de milioane sau mai puțin, în timp ce o altă parte solicită „ghidarea cu înțelepciune a reproducerii - îmbunătățirea formei fizice și a diversității", în mare preceptele Marii Resetări. Acesta servește, de asemenea, drept cadran solar și calendar astronomic. Dar tocmai menționarea de către panouri a eugeniei, a controlului populației și a Guvernului Mondial a făcut din ele o țintă a „conspiraționiștilor de extremă dreapta", scrie Washington Post.

Notorietatea monumentului a luat amploare odată cu apariția internetului, până când a devenit o atracție turistică la marginea drumului, cu mii de vizitatori în fiecare an. Situl a primit o atenție reînnoită în timpul alegerilor primare pentru postul de guvernator din Georgia din 24 mai, când candidatul republican de pe locul al treilea, Kandiss Taylor, a afirmat că pietrele de hotar sunt satanice și că demolarea lor face parte din platforma sa. „Dumnezeu este Dumnezeu și este Unul. El poate face TOT ce vrea să facă", a scris Taylor miercuri pe rețelele de socializare. „Asta include doborârea pietrelor de orientare satanice".

Ce stătea scris pe pietrele oculte (traducere activenews.ro):

Pe piatra de deasupra se află cuvintele „Fie ca acestea să fie pietre călăuzitoare spre o Epocă a Rațiunii", scrise în greacă veche, sanscrită, hieroglife egiptene și cuneiforme babiloniene.

Pe pietre se mai află înscrise zece „reguli", „sfaturi" sau „porunci", în funcție de cum le înțelege fiecare. Au fost scrise în engleză, swahili, ebraică, spaniolă, rusă, arabă, chineză și hindi.

Cele zece „porunci" pentru o nouă „Epoca a Rațiunii", care se potrivesc perfect ideologiei Marii Resetări a Noii Ordini Mondiale și a BBB, sunt urmatoarele:

„1. Mențineți umanitatea sub 500 de milioane de persoane, în echilibru permanent cu natura.

2. Ghidați reproducerea cu înțelepciune - îmbunătățind aptitudinile și diversitatea.

3. Uniți umanitatea cu o nouă limbă vie.

4. Controlați sentimentele - credința - tradițiile - și toate lucrurile printr-o judecată temperată.

5. Protejați oamenii și națiunile prin legi și tribunale juste.

6. Lăsați națiunile să-și rezolve problemele interne singure, rezolvând doar pe cele externe într-un tribunal mondial.

7. Evitați legile meschine și funcționarii inutili.

8. Găsiți echilibrul între drepturile individuale și datoriile cetățenești.

9. Prețuiți adevărul - frumusețea - iubirea, căutând armonia cu infinitul.

10. Nu fiți un cancer pentru Pământ - lăsați loc și naturii - lăsați loc și naturii."

