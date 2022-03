În timp ce Biden bate câmpii prin Europa, Rusia își întărește relațiile și sprijinul reciproc cu China și India pentru dominația în emisfera Estică

Sa intelegem cum se pozitioneaza Rusia in raport cu China si cu India, tari care impreuna detin aproape jumatate din populatia planetei, in emisfera estica, o emisfera ce devine tot mai dominanta in actualul dontext geo-politic:

1. Ministrul de Externe chinez a fost foarte activ saptamana trecuta, vizitand Pakistanul, Afganistanul, Nepalul si India. Vizita in India e surprinzatoare, fiind prima din aprilie 2020. Cele doua tari au divergente, la granita comuna, unde au avut loc si cateva confruntari.

2. Saptamana aceasta, Beijingul va gazdui o intalnire a tarilor care se invecineaza cu Afganistanul. O ocazie pentru ministrul rus de Externe, Lavrov, de a ajunge in China, pentru prima oara de la invadarea Ucrainei.

3. The Hindu, al doilea cel mai mare cotidian de limba engleza din India, gazduieste un interviu cu Hu Shisheng, expert in relatiile dintre India si China, consultantul ministrului de externe chinez Wang Yi. In continuare un fragment din interviu tradus pentru a vedea cum chinezii pozitioneaza India vs SUA/Occident vs Rusia:

"- Considerați criza din Ucraina ca având un impact asupra stadiului actual al relației dintre India și China?

Criza a dovedit și mai mult că instituțiile dominate de SUA nu sunt de încredere. Depinde acum de India, China și de țările non-occidentale să facă eforturi comune pentru a modera, sau chiar inventa instituții, pentru a ne proteja interesele naționale în timpul crizei. Este timpul ca noi, cei doi giganți, să facem ceva ieșit din comun, să ieșim din umbră... Datorită 'greutății' noastre de giganți, regulile și criteriile noastre vor deveni reguli și criterii internaționale.

- Cum vedeți poziția Indiei cu privire la Ucraina, având în vedere că, recent, mulți observatori din China au afirmat că India se află acum în totalitate în tabăra SUA. Aceștia s-au concentrat foarte mult asupra QUAD, numindu-l chiar un 'NATO asiatic', o etichetă pe care India o respinge. În acest sens, poziția Indiei a venit ca o surpriză?



Poziția Indiei este foarte asemănătoare cu cea a Chinei. Suntem foarte clari cu privire la motivele fundamentale care au stat la baza acestei crize umanitare actuale. Știm că lumea occidentală nu este complet nevinovată și că are unele motive ascunse. Atât China, cât și India nu doresc să vadă o Rusie mult slăbită, mult izolată, ceea ce înseamnă o ordine regională și globală mai vulnerabilă. Cel puțin în criza ucraineană, atât India, cât și China au multe puncte comune. Ar fi bine să discutăm acest lucru pentru a vedea ce putem face noi doi pentru a pune capăt acestei crize. Amândoi avem interese într-o Rusie stabilă și nu atât de izolată. Mulți cercetători chinezi nu cred că India va urma politica SUA și a aliaților săi împotriva Rusiei. Pur și simplu nu servește interesului național".

4. India si China au, impreuna, peste 2,8 miliarde de locuitori. In top 5 tari, dupa numarul populatiei, SUA e pe trei, cu 360+ milioane, Indonezia pe 4, iar Pakistan pe 5. In top 10 nu e nicio tara din Europa, cu exceptia Rusiei.

5. Am ajuns sa citesc presa din India dupa ce am vazut o analiza, saptamana trecuta, despre faptul ca Rusia nu se mai "oboseste" sa-si sustina propaganda in Occident, stiind ca e o cauza pierduta de ei si castigata de Ucraina, concentrandu-se pe Asia si Africa, in special India si Africa de Sud. Un exemplu de astfel de propaganda in fotografia acestui post.

6. SUA nu va accepta niciodata sa piarda suprematia in Pacific. Cei mai importanti aliati SUA din estul planetei sunt Australia, Japonia si Coreea de Sud. Premierul japonez a facut si el o vizita surpriza, acum doua saptamani, in India, unde a promis investitii de $42 de miliarde. Statele Unite folosesc Japonia pentru a investi in tarile unde capitalul american nu e dorit sau unde nu vor sa apara direct. China foloseste Singapore pentru asta.

7. Invazia din Ucraina pare ca a accelerat lucrurile si in Asia de Sud Est, iar lupta pentru a atrage India, in special, in sfera de influenta a SUA/China, a inceput. Sfera economica, desigur.

Orlando Nicoară