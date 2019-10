Nume de cod: ELSA. Veriga lipsa dintre Dan Barna si serviciile secrete - de unde a aparut pepiniera USR

In 4 mai 1981 se forma ELSA, o organizatie infiintata de cinci studenti la drept din Ungaria, Polonia, Germania de est, Austria si Germania de vest cu scop de cooperare impotriva regulilor Cortinei de Fier ce separa occidentul capitalist de partea est-europeana, comunista. ELSA isi propune ca intre studentiiambelor parti sa existe forme de cooperare, schimburi educationale si culturale, programe de lucru comune.

Organizatia ("The European Law Students Association") se dezvolta si ajunge rapid la 17 membri, apoi 50 etc. Apar primele semne ca ar fi fost infiintata sub obladuirea servicilor secrete din est si vest in mediul studentesc. Cativa agenti sub acoperire ai structurilor de informatii din Marea Britanie si Franta penetreaza reteaua si ofera date secrete catre puterile occidentale. La o prima vedere pare ca e vorba de o societate studenteasca de care se intereseaza la maxim serviciile AVH (Ungaria), SB (Służba Bezpieczeństwa - Polonia), HNaA (Austria), BND (Germania Federala), dar si in faza incipienta KGB (URSS), viitorul FSB (Rusia). Ideea de bază a celor patru servicii secrete initiatoare a fost aceea de a obține informații din zone greu de stăpânit și de valorificat în favoarea guvernelor lor sau doar pentru știința lor (vezi cazul Austriei care prin HNaA își spiona proprii miniștrii pentru a-i șantaja!) - pătura studențească devenea foarte expresivă în Vest și avangardistă în Est.

De altfel, conform informatiilor britanicilor, cei cinci studenti care au fondat organizartia erau toti racolati de serviciile din tarile lor, presupunerea fiind ca ELSA este de fapt o constructie a serviciilor secrete care doresc formarea unor studenti la drept, intr-un mediu paneuropean, viitoare cadre pozitionate in companii, magistratura, politicieni, pioni principali in parghii de putere. E-adevarat, daca ar fi sa alegi un domeniu studentesc care sa fie sub supraveghgerea stricta si racolarea serviciilor secrete acesta ar fi dreptul, avand cel mai mare potential. Asa ca ELSA se dezvolta ca o societate la vedere, dar cu regulament ocult, avand deseori statut de societate secreta europeana, asemanatoare Skuls & Bones din SUA, sau Aspen Institute, la alt nivel.

In 1985, ELSA se muta intr-o locatie stabila in Austria, la Viena, in centrul spionajului mondial recunoscut (acolo unde toti agentii tarilor europene fac schimb de informatii, acel intelligence trading), iar numarul total al membrilor trece de cateva sute, apar filiale mari in Germania, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Franta, Italia, Anglia si la scara mai mica in Spania, Portugalia si Tarile de Jos. In 1986 si 1987 apar date despre ELSA in rapoartele MI6, despre care se spune concluziv: "Sunt centre de recrutare".

Dupa 1989 se face filiala ELSA Romania. In 1990 se depun cererile de aderare, iar in 1993 Romania devine membru cu statut deplin al organizatiei. ELSA Romania ("Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drept") se afla sub atenta supraveghere a SRI cu Virgil Magureanu. In raportul SRI din 1993 apare pentru prima oara o succinta informare despre mediul studentesc intern si international si pericolul ca acesta sa fie penetrat de "forte oculte, cu interese opuse celor ale Romaniei, care doresc sa racoleze studentii, oferindu-le oportunitati de munca in tarile occidentale, cu salarii tentante." In 1994 se dezvoltat tema, vorbindu-se despre studentii facultatilor de drept, dar concluzionandu-se: "Serviciul Roman de Informatii a luat toate masurile ca mediul studentesc, in special cel al universitatilor de drept, sa fie protejat de interferentele ostile sigurantei nationale a Romaniei."

Ne mutam la finalul anului 1995 si inceputul anului 1996. Dan Barna, actualul presedinte al USR devine vicepresedinte ELSA Romania. Cel putin asa isi anunta in propiul CV. Tot aici mai mentioneaza ca devine presedinte al organizatiei in 1998. Cu toate ca a terminat facultatea in 1998 mai ramane presedinte inca doi ani pana in 2000. Cu toate ca nu mai era student, se ocupa de managementul societatii inca un an. Despre asta in CV Dan Barna: "Implicat direct din 1996 în procesul de creare şi în planul de dezvoltare pentru asociaţie. În 4 ani, ELSA s-a extins de la 2 filiale locale lipsite de activităţi la 8 filiale active". ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 1.000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

Foarte interesant este ca la conducerea societatii studentesti ii urmeaza Cristian Seidler, iar asta n-o aflam de la Barna sau din CV-ul lui Seidler (care a ascuns total apartenenta la ELSA, organizatie a carei sef a fost dupa Dan Barna), acelasi Cristian Seidler care acum este vicepresedinte la USR. Impreuna cei doi au construit pepiniera USR, in cele opt filiale din tara. Un USR fabricat pe structura ELSA Romania, care isi trage radacinile dintr-o constructie supervizata de SRI-ul condus de Virgil Magureanu, dar si sub obladuirea SIE, o buna parte din timp condus de Ioan Talpes, care a activat in mediul occidental "conserve" si "cartite" din mediul studentesc, penetrand marile companii de afara, din Europa, SUA, Canada. Sub o explozie de migratie a studentilor romani in occident (fie ca studenti cu burse, fie ca absolventi care gasesc de munca la marile companii multinationale) serviciile secrete romanesti SRI si SIE infesteaza in perioada 1991- 2001 piata occidentala. Cele opt filiale ale ELSA din tara, trimit din 2000 in strainatate la training viitoarele cadre ale USR, racolate de servicii.

Este explicatia unui fapt care a surprins multa lume. S-au intrebat mai multi cum de "la un moment dat", "ca la un semnal", o mare parte din romanii care aveau joburi importante peste hotare si care castigau sute de mii de euro si-au lasat banii, familiile, locurile de munca la firme importante, magistratura etc., si se intorc masiv in tara, mai intai pentru "a salva Bucurestiul" sub aripa lui Nicusor Dan, mai apoi pentru "a salva Romania", sub directivele lui Dan Barna. Este fix principiul de lucru al "cartitelor" (infiltrate in companii etc. si care ofera informatii) si al "conservelor" (care se activeaza la un moment dat, la un semnal, pana atunci actionand ca oameni "normali" in mediul in care au fost "depozitati").

Exact asa s-a intamplat cu USR si cu venirea masiva in tara a membrilor acestei structuri de tip neo-marxist. Caci neo-marxismul este noua teorie care se propaga in ELSA, iar in ELSA Romania sunt mai bine de 1.000 de studenti membri, înregimentați în Societatea Elitistă cu rădăcini securiste. Cazul Roxana Wring, care s-a dovedit (de catre CNSAS) a fi o colaboratoare a Securitatii este elocvent. Precum si un alt caz mentionat de presa romaneasca, in mai multe cotidiane, dar inca neconfirmat de CNSAS. Vor mai urma si altele. Despre USR s-a scris in presa ca este o inventie a securistilor si ca alaturi de PLUS, formatiunea lui Dacian Ciolos (nepotul "Vulpii" Virgil Ardelean, fostul sef de la "Doi s'un sfert") a vechilor securisti, se doreste confiscarea mediului politic si a jocurilor pentru puterea politica din Romania.

De ce a mintit, totusi, Dan Barna. Conform CV oficial afișat de Barna pe portalul Parlamentului rezultă că: a devenit Vicepreședinte al ELSA România în 1996, în timp ce era student în Anul III la Facultatea de Drept din București (1994-1998); Barna a deținut funcția până în 1999 deși a absolvit Dreptul în 1998. Intresant este că apoi, deși nu mai era student, Dan Barna a fost Președinte ELSA România din 1999 până în 2001. Dar Conform portalului ELSA, Dan Barna NU a fost niciodată presedintele ELSA România. A fost: Vicepreședinte Seminarii în 1997-1998; a fost Director financiar între anii 1998-2000. În schimb, cum spuneam, îl găsim pe același portal ELSA ca presedinte pe Cristian Seidler, care acum este vicepreședintele USR, omul care-l taloneaza pe Dan Barna. Seidler a mai fost: Vicepreședinte Seminarii în 2000 - 2001; Președinte în perioada 2001-2003. De ce a mințit Barna în CV-ul oficial? De ce Seidler NU își afișează niciunde CV oficial? Acestuia din urma ii este rusine cu ELSA? In vreme ce Barna se supraevalueaza.