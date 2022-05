O luăm de la capăt: A înviat Bill Gates! Previziunile sumbre ale "medicului-șef" al planetei care lansează mâine o carte despre următoarea pandemie

Pentru co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, pandemia nu s-a încheiat încă. Previziunile sumbre ale lui Bill Gates cu privire la următoarea pandemie sunt mai mult negre decât negre. Bill Gates se bazează pe apariția unei noi variante de Covid-19 care este "și mai contagioasă și mai mortală". El lansează maine, pe 4 mai, cartea "Cum să prevenim următoarea pandemie".

Într-un moment în care multe țări speră la o revenire la o viață normală, iar liderii lor încep să ridice măsurile sanitare instituite pentru a controla pandemia. Pentru OMS - care va deveni in curand primul minister global, cu puteri depline si cu un buget urias, care intenționează să vaccineze 70% din populația planetei în acest an -, nu poate fi exclus scenariul cel mai pesimist al apariției unui virus mai virulent și mai transmisibil. O astfel de situație va forța autoritățile sanitare și companiile farmaceutice să dezvolte noi vaccinuri. Bill Gates, care face parte din consiliul de administrație al GAVI și CEPI, ar dori să impună această strategie a vaccinurilor cât mai curând posibil. Ca întotdeauna, totul începe cu strategia fricii. Apariția unei noi variante este suficientă pentru a evoca amenințarea unui nou val. Scopul este de a convinge oamenii să accepte vaccinarea completă, scrie Le Courrier des Strateges.

Într-un interviu acordat Financial Times, co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, a anunțat că pandemia de coronavirus este încă printre noi și este departe de a se fi încheiat. El a spus că "coșmarul este departe de a se fi terminat. Există un risc mai mare de 5% ca o variantă și mai virulentă, contagioasă și mortală să fie generată. Rețineți că în 2015, șeful Microsoft a avertizat asupra unei pandemii. În cadrul conferinței TED Talk din 2015, intitulată: "Următoarea epidemie? Nu suntem pregătiți", a vorbit miliardarul despre apariția unui super-virus. În acest interviu acordat Financial Times, el a reiterat faptul că încă nu am văzut ce a fost mai rău în privința virusului și că este urgentă crearea unui ser care să blocheze virusul cu o durabilitate mai mare.

Mogulul din domeniul tehnologiei a mai spus că "cei din domeniul bolilor infecțioase au această teamă față de virușii respiratori de origine umană". Cu toate acestea, având în vedere această interacțiune ridicată între oameni și animalele sălbatice, riscul de apariție a bolilor zoonotice este în creștere. Multimiliardarul a făcut câteva recomandări pentru a se pregăti mai bine împotriva posibilei apariții a unui virus și mai virulent. El pledează pentru crearea unei echipe mondiale de răspuns la epidemii, care va fi compusă din epidemiologi și modelatori pe calculator și va fi condusă de Organizația Mondială a Sănătății sau OMS. Acești profesioniști vor avea sarcina de a detecta amenințările cât mai devreme posibil, de a crea un sistem de control și de a optimiza coordonarea internațională.

În ceea ce-l privește pe șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus e de părere că doar o vaccinare echitabilă ar permite să se controleze pandemia, dar și să se prevină viitoarele amenințări. Un susținător al vaccinurilor, Bill Gates pledează, de asemenea, pentru crearea unor vaccinuri mai durabile și mai eficiente, ca o chestiune de urgență. Potrivit fostului șef al Microsoft, Fundația Bill și Melinda Gates a investit deja peste 1,75 miliarde de dolari în achiziționarea de vaccinuri împotriva Covid.

Bill Gates speră, fără îndoială, în complicitate cu OMS (al cărei obiectiv este de a vaccina 70% din populația mondială până în finalul lui 2022), să continue marea operațiune de vaccinare, în special în Africa, un continent care a fost cruțat de Covid. În interviul său, Gates spune că este conștient de complexitatea situației cu războiul din Ucraina, care acaparează atenția țărilor bogate și a organismelor internaționale. Cu toate acestea, el consideră că nu se investesc suficienți bani în lupta împotriva Covid. El consideră că este nevoie de mai multe investiții în lupta împotriva pandemiei.

În viitoarea sa carte "Cum să prevenim următoarea pandemie", care va fi lansată mâine, pe 4 mai 2022, cofondatorul Microsoft prezintă câteva acțiuni practice menite să prevină reluarea pandemiei sau apariția unui alt "super-virus". Este surprinzător, însă, că, în calitate de filantrop, nu a denunțat niciodată vaccinarea copiilor, nici efectele grave ale acesteia, nici aplicarea unor reglementări stricte care creează un fel de discriminare între cetățeni, fapte care încalcă drepturile omului. Ca și OMS, nu a luat niciodată în considerare natura experimentală și neterminată a vaccinurilor propuse.