Până la urmă, rușii lui Putin, sau oamenii lui Trump l-au propulsat pe orbita prezidentialelor pe Georgescu?

Ceva interesant: în noaptea de duminică spre luni, când numărătoarea voturilor la parlamentare era în toi, apare o postare pe Twitter. La 1:49 AM, Victor Ciutacu de la România TV anunța pe Twitter că în curând va ateriza la București șeful de campanie din 2020 al lui Donald Trump, Brad Parscale ("Ghici pentru cine...", ne lăsa Ciutacu în suspans).

După 13 minute - la 2:02 AM, ora României - Parscale dădea share la postarea lui Ciutacu, scriind asta:

"It's highly likely that Romania will be Great Again after next Sunday's election. I'm eager to see what @campnucleus achieves next. For Romanian media: I served as the Digital Director in 2016, Campaign Manager in 2020, and @campnucleus helped power 2024".

Ce putem înțelege noi din aceste rânduri:

* că Parscale nu neagă anunțul lui Ciutacu privind iminenta lui vizită la București;

* că ține să se prezinte, pe scurt, presei din România (hei, de ce?);

* că are deja un pronostic "highly likely" pentru duminică, 8 decembrie (un președinte "Make Romania Great Again");

* și că abia așteaptă să vadă ce "realizări va mai avea @campnucleus".

Pun cap la cap, mai jos, câteva informații:

I. Ce este @campnucleus (de la care Parscale așteaptă noi "realizări"):

E handle-ul de Twitter al companiei fondate de Parscale, Campaign Nucleus. În primăvară, Associated Press scria că Brad Parscale - digital director al campaniei lui Trump în 2016 și șef de campanie prezidențială în 2020 - lucra "sub radar" la campania din 2024 a fostului președinte. Și amorsa, susținea el, campanii ale candidaților conservatori din alte țări ("Beyond Trump, Parscale has said he's harnessed AI to supercharge conservative candidates and causes across the globe, including in Israel, the Balkans and Brazil").

Pe blogul Campaign Nucleus apărea în noiembrie, imediat după alegerile din SUA, o postare intitulată "Nucleus Victory in 2024: Presidential-Level Achievements". Niciun nume de candidat/partid, doar o poză cu steagul american și niște cifre și niște auto-felicitări [1].

AP a scris încă din primăvară despre compania lui Parscale și despre ceea ce el spunea despre "the power of technology in modern elections" [2]. Păstrez, pentru acuratețe, formulările în engleză (asteriscurile sunt ale mele). Ce spunea Parscale despre platforma lui:

- "It will dramatically overhaul not just polling, but campaigning. [Parscale's] AI-powered tools, he has boasted, will outperform big tech companies and *usher in a wave of conservative victories worldwide*";

- "Parscale has said Campaign Nucleus can send voters customized emails and use data analytics to predict voters' feelings. *The platform can also amplify ‘anti-woke' influencers who have large followings on social media, according to his company's documents and videos*";

- "Parscale said his company also *can use artificial intelligence to create ‘stunning web pages in seconds' that produce content that looks like a media outlets*, according to a presentation he gave last month at a political conference, where he was not advertised in advance as a speaker";

- "‘Empower your team to create their own news', said another slide, according to the presentation viewed by AP" .

Pe scurt, misiunea declarată a Campaign Nucleus este să creeze în lume un val de victorii ale conservatorilor folosind inteligența artificială, influenceri, site-uri care nu sunt publicații adevărate, cu echipe de jurnaliști adevărați, dar care totuți "look like a media outlets" - și, în final, instruind echipe de campanie "to create their own news". Practic, o întreagă ficțiune digitală servită electoratului înainte de actul - foarte analogic, altfel - al votului cu ștampila pe hârtie.

-----------

II. Brad Parscale a mai fost în România în 2019. Scurta lui excursie din 20-24 martie a iscat niște dezbateri etice la Washington DC: faptul că a acceptat să susțină un discurs pe bani într-o țară străină - în condițiile în care fusese desemnat deja șef al campaniei pentru realegerea lui Trump în 2020, deci parte din cercul de insideri al Casei Albe - a fost privit, de unii, drept un soi de conflict de interese [3].

Fapt e că Parscale a susținut în 2019, de la pupitrul din aula Academiei Române, un discurs intitulat "Making Political Marketing Great Again" (a fost introdus publicului de președintele Academiei Române, Ion-Aurel Pop, și de Dan Dungaciu, pe atunci șeful institututului "Ion. I. C. Brătianu"). Accesul la conferință s-a făcut "exclusiv pe bază de invitație nominală", a anunțat Academia, care a specificat însă că în sală vor fi "importante personalități publice și politice".

Parte dintre personalități - vreo 40, cf. Washington Post - ar fi participat apoi la un dineu în onoarea lui Parscale. Printre acestea, fostul premier Adrian Năstase, care a scris o postare pe blogul personal în care îl numea pe șeful de campanie al lui Trump "o legendă" care urma să se ocupe de o campanie de 1 mld.$, cu foarte-foarte mulți voluntari - o campanie "care implică și o utilizare masivă a mijloacelor electronice de comunicare" (frumos spus, "mijloace electronice de comunicare"). Într-un PS la postare, Năstase menționa că i-a dăruit lui Parscale una dintre cărțile lui, "s-o răsfoiască în avion". Vedeți poza cu Năstase, Parscale și cartea pe blogul ex-premierului pușcăriaș invitat la evenimentul exclusivist găzduit de Academia Română.

Apoi omul a fost invitatul lui Mihai Gâdea la Sinteza Zilei pentru ceea ce Antena 3 a numit, atunci, un "interviu-eveniment" (îl găsiți pe Youtube, are două părți).

După care a fost primit de însuși Patriarhul Daniel. Nu e clar de ce s-ar întâlni un patriarh cu un marketer politic, dar e evident de ce un marketer politic s-ar întâlni cu un patriarh. Fapt e că o poză cu Parscale și soția lui - încadrați de Dungaciu, ante-mergător al speech-ului de la Academie, și Adrian Thiess, organizatorul vizitei - a fost publicată pe basilica.ro, organul de presă al Patriarhiei.

Din articolul de pe basilica.ro: "Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a exprimat aprecierea pentru faptul că domnul președinte Trump este un protector și un promotor al valorilor religioase și morale tradiționale, în special, al valorilor creștine. De asemenea, Patriarhul României apreciază faptul că președintele Donald Trump este un bun patriot, care își iubește poporul și țara, respectând, în același timp, pe toți cei care apără valorile lor naționale, deodată cu promovarea cooperării internaționale" [4].

-------

III. Parscale n-avea, pe vremea aia, nicio treabă și niciun interes special pentru România. Se vede din interviurile pe care le-a dat. Pare că a venit cu soția lui într-o excursie în care cineva i-a plătit costurile, plus că l-a plătit să susțină un speech la Academie. Găsiți pe Youtube o înregistrare audio a conferinței, n-am cum să-i verific autenticitatea (calitatea înregistrării e mizerabilă, dar atât am găsit disponibil [5]).

"Cineva" l-a invitat aici. "Cineva" e Adrian Thiess, reiese din presa vremii - unul dintre cei doi organizatori care apar în poza cu patriarhul Daniel. Thiess e un mix de operator politic și om de afaceri care "aduce" în România tot felul de personalități, de la Mihail Gorbaciov la fondatorul Wikipedia.

A fost consilierul președintelui Ion Iliescu când avea 20+ ani și șef de campanie pentru alegerea primarului Bucureștiului, Sorin Oprescu. În 2010 a fondat cotidianul Puterea.

În ianuarie 2022, apăreau pe net știri cu titluri precum "AUR și-a ales strategul pentru viitoarele alegeri prezidențiale din România în persoana lui Adrian Thiess". (Ce scria stiripesurse.ro atunci, citând, evident, surse: "Se pare că Thiess a pătruns în cercul decizional al AUR *prin intermediul viitorului candidat la prezidențiale susținut de partid, Călin Georgescu*. Persoane din cercul apropiat al lui Călin Georgescu își amintesc despre faptul că, inițial, viitorul candidat al AUR a primit cu suspiciune și rezerve solicitarea lui Thiess de a se întâlni pentru discuții" [6].

-------

IV. Vara trecută, Gândul publica "în exclusivitate" că Parscale, cel care în noaptea alegerilor scria că "it's highly likely that Romania will be Great Again after next Sunday's election", a revenit în România și s-a întâlnit cu Adrian Thiess, adăugând în text niște fotografii (paparazzi-style, desigur) și o declarație a lui Thiess: "Brad Parscale a venit la invitația mea în România. Brad, între timp, a creat mai multe companii care au un succes impresionant. Combină inteligența artificială în campaniile electorale, pe platforme extrem de interesante. *Nu pot să spun, punctual, cu ce personalități din lumea politicului lucrează în momentul de față, dar lista este impresionantă*.

Ideea este aceea de a începe o colaborare, inclusiv pe piața din România și nu numai, e vorba despre întreaga regiune. Validarea succesului acestor platforme o vom vedea în ciclurile electorale care urmează în România, avem, totuși, patru cicluri electorale anul viitor" [7].

Bun, deci în 2023 Thiess îl aducea în România "pentru a începe o colaborare". OK.

În vara lui 2024, diverse publicații scriau că Thiess "negociază venirea lui Donald Trump Jr. la București". În septembrie, fiul lui Donald Trump aterizează la București pentru a participa la o conferință economică organizată de România TV, "Trump Business Vision 2024". Aterizarea este transmisă în direct de România TV, iar Victor Ciutacu găzduiește în emisiunea sa un interviu cu Donald Trump Jr. [8] [9].

------

V. Ieri, după decizia CCR de anulare a primului tur al prezidențialelor, Donald Trump Jr. scrie pe Twitter: "Wow, look at what's happening in Romania! The Constitutional Court just canceled the first round of their presidential election. Another Soros/Marxist attempt at rigging the outcome & denying the will of the people. She's going to lose, and they know it".

--------

VI. Asta e. Partea bună: o nouă campanie electorală înseamnă noi oportunități de afaceri pentru cei care livrează candidaților "artificial intelligence to create ‘stunning web pages in seconds' that produce content that *looks like* a media outlet". Adică propagandă pe post de jurnalism.

În imagine, Brad Parscale și soția lui în vizită la Patriarhie. În stânga, Dan Dungaciu. În dreapta, Adrian Thiess. FOTO: basilica.ro.

Autor: Mona Dîrțu

În imagine, Brad Parscale și soția lui în vizită la Patriarhie. În stânga, Dan Dungaciu. În dreapta, Adrian Thiess. FOTO: basilica.ro.------[1] CAMPAIGNNUCLEUS.COM, NOIEMBRIE 2024: "Nucleus Victory in 2024: Presidential-Level Achievements" [https://shorturl.at/JMQlR][2] ASSOCIATED PRESS, MAI 2024: "Brad Parscale helped Trump win in 2016 using Facebook ads. Now he's back, and an AI evangelist" [https://shorturl.at/NXwcQ][3] WASHINGTON POST, APRILIE 2019: "Trump's campaign manager gave a paid speech in Romania, prompting ethics concerns" [https://shorturl.at/Lt5f4][4] BASILICA.RO, MARTIE 2019: "Domnul Brad Parscale în vizită la Patriarhia Română" [https://shorturl.at/Ueqxz][5] YOUTUBE / NEVERIFICAT: "Brad Parscale in Bucharest, Speech and Q&A at The Romanian Academy" [https://shorturl.at/a9pXl][6] STIRIPESURSE.RO, IANUARIE 2022: "AUR și-a ales strategul pentru viitoarele alegeri prezidențiale din România în persoana lui Adrian Thiess" [https://shorturl.at/jg3JL][7] GÂNDUL, IULIE 2024: "EXCLUSIV | Vizită-surpriză la București. Culisele întâlnirii dintre Brad Parscale, omul din spatele lui Trump, și consultantul politic Adrian Thiess" [https://shorturl.at/5c6S6][8] ROMÂNIA TV, SEPTEMBRIE 2024: "Donald Trump jr. a aterizat la Bucureşti" [https://shorturl.at/Ua2sc][9] ROMÂNIA TV, SEPTEMBRIE 2024: "PUNCTUL CULMINANT, cu Victor Ciutacu, 24.09.2024. Donald Trump Jr., interviu exclusiv la România TV" [https://tinyurl.com/mr44m3nr]