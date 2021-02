Piți de la Apele Române: Ospătăriţa care ne apără de inundaţii nu ştie cum se măsoară debitul unui râu!

Jurnaliştii de la „Recorder" au făcut dezvăluiri despre angajările care se fac în instituţiile statului, descoperind de această dată o ospătăriţă din Iaşi, care a ajuns inginer la Apele Române.

Tânăra angajată la Apele Române nu a reuşit să răspundă unor întrebări banale, puse de un director tehnic. Simona Iancu a fost angajată trei zile la o primărie din judeţul Suceava, pentru a putea fi detaşată la Apele Române.

Chiar dacă are studii superioare în domeniul Chimiei, Simona Iancu nu a reuşit să răspundă unor întrebări simple, pentru un inginer care ar trebui să salveze România de inundaţii. Tânăra nu ştie care este unitatea de măsură a debitului de apă, care mal este stângul şi care e dreptul sau după ce lege funcţionează Administraţia Naţională Apele Române.

Directorul ABA Prut - Bârlad, Petru Avram, a declarat că treaba tinerei detaşate este să primească date din teren, să le introducă în sistem şi să le trimită altora. Nu este treaba ei să ştie detalii tehnice, de ele se ocupă echipele şi responsabilii de la faţa locului, a ţinut să precizeze Avram.

Neştiinţa tinerei angajate a fost scoasă la iveală de Gabi Musteaţă, , director tehnic la Apele Române, ABA Put-Bârlad, care pentru „tupeu" a fost pur şi simplu înlăturat din funcţie. Metoda, una subtilă: desfiinţarea postului.

„Colegii au întrebat-o: <<totuşi, nu aţi mai lucrat după terminarea facultăţii?>>, întrebare la care ea a răspuns că a lucrat cinci ani la master. Totuşi, cam mult cinci ani pentru master. De fapt, ea lucrase la un club care se numea aşa", a declarat Gabi Musteaţă.

Redăm, mai jos, o parte a dialogului pe care Gabi Musteaţă l-a avut cu Simona Iancu.

G.M.: - La calculator ştiţi să lucraţi? Ce ştiţi să lucraţi?

S.I.: - Ăăă, da...PDF...ăăă, nu am mai lucrat de mult, am lucrat în timpul facultăţii.

G.M.: - Am înţeles, dar aţi mai lucrat în ultimul timp sau nu pe calculator?

S.I.: - În programe, nu...

G.M.: - Dacă v-ar vorbi despre azot, azotaţi, azotiţi, aţi şti?

S.I.: - Chiar dacă am făcut Facultatea de Chimie, nu am făcut...nu m-am axat pe elemente chimice.

G.M.: - De ce aţi ales Apele Române, v-aţi simţit atrasă?

S.I.: - Da, am lucrat foarte mult în vânzări şi am zis că trebuie să mă gândesc şi la ceea ce am terminat.

„Acolo te trezeşti cu fenomene meteo periculoase, te trezeşti cu creşteri rapide într-un timp foarte scurt. Timpul ăla înseamnă vieţi omeneşti", a mai spus Gabi Musteaţă.

G.M.: - Ştiţi să spuneţi care este malul stâng şi care este malul drept la un râu?

S.I.: - Am făcut în anul doi de facultate, legat de ştiinţa solului...dar nu în aprofunzime.

Şeful ABA o apără pe tânăra angajată

Situaţia nu l-a impresionat pe şeful ABA Put-Bârlad, care o apără pe tânăra angajată. „Domnul director care a făcut acest lucru (n.r. Gabi Musteaţă, care care a intervievat-o pe Simona Iancu) este puţin subiectiv, pentru că a umilit-o în faţa celorlalţi colegi. Fata mi-a spus că a fost hărţuită şi umilită", a declarat Petru Avram, director ABA Prut - Bârlad.

Gabi Musteaţă i s-a opus lui Avram când acesta i-a cerut să o pregătească, spunând că el nu face meditaţii pentru clasele 1-4 şi pentru noţiuni care se învaţă la gimnaziu. Întâmplător sau nu, ulterior postul lui Gabi Musteaţă a fost desfiinţat, iar pe data de 8 februarie este ultima sa zi la departamentul care coordonează apărarea împotriva inundaţiilor

Administraţia bazinală ABA Prut - Bârlad acoperă şapte judeţe, iar zona este printre cele mai afectate de inundaţii din toată ţara. Simona Iancu a fost angajată la dispecerat, în cadrul Serviciului de Apărare Împotriva Inundaţiilor.