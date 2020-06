Presiunile de la ASF pe care le fac serviceurile auto se reflecta la Curtea Constitutionala a Romaniei

Echipa "de actiune" din zona asigurarilor are si alte forme de presiune, nu numai asupra sefilor companiilor, asa cum am aratat in episodul precedent al anchetei noastre jurnalistice despre ce s-a petrecut la Sofia, in Bulgaria, cu compania Euroins, parte a grupului Eurohold, acolo unde binomul Pandele - Muntean s-a dus sa "intervina" pentru recuperarea de bani in favoarea Auto Grup.

De data asta facem referire la presiunile interne, directe, in scopul de favorizare si prioritizare a anumitor companii care sa efectueze lucrarile de reparatii pe baza de RCA. Conform surselor din cadrul companiei, care au dorit deocamdata sa-si pastreze anonimatul pentru publicul larg, dar care se pot pune oricand la dispozitia organelor de ancheta, funcționarii din ASF se simt terorizați de prezența reprezentanților service-urilor in relatiile lor contractuale.

De pilda, acelasi Florin Pandele, care este seful retelei de serviceuri Auto Grup, dar si vicepresedinte COTAR, mai nou, profitand de girul noilor săi prieteni (chiar și de cel al Vicepreședintelui Cristian Roșu, care il are consilier direct pe Crisian Muntean, fost sef al ASSAI si amic de matrapazlacuri cu Pandele) are acces in sediul ASF fără a mai fi nevoie să prezinte documente la intrare in vederea privind scopul și durata vizitei.Nu numai ca intra in sediul ASF ca la el acasa, dar face presiuni directe asupra functionarilor publici ca sa fie tratat preferential si cu "mare celeritate".

Angajații ASF se plâng de regimul de teroare la care sunt supuși, prin instigările la ilegalități în sprijinul fără fond și formă a service-urilor considerate "Clienti-Consumatori" pentru societățile de asigurare, asa cum este si Auto Grup al lui Florin Pandele din Voluntari, cel considerat a fi unul din cei mai mari scamatori ai fondurilor de asigurari RCA. Si asta pentru ca la schimb cu tratamentul preferential, Pandele si o intreaga retea de service-uri practica tarife umflate artificial, nu numai dublate dar exista cazuri cand aceste tarife sunt de 10 ori mai mari decat e nornalul pietei. De aici incolo sigur ca societatile de asigurare, conform actualei legi a RCA deconteaza sume impresionante in favoarea binomului Pandele - Muntean, dar, se pare cu avantaje substantiale si pentru sefimea ASF.

Intrând pe portalul Curții Constituționale a României se poate lesne constata ca au fost înregistrate interpelări de la peste 50 de instanțe și judecătorii din Romania care au considerat că este de competența CCR să se pronunțe in legătură cu sesizările transmise de către companiile de asigurări cu privire la legalitatea practicării de tarife de orice nivel.

Asta in timp ce tot mai multe decizii ale instanțelor de judecată devin favorabile copaniilor de asigurare. Sesizând pericolul situației, Pandele - cum spuneam, patron al Autocar Grup 1, Standocolor, Autocar&Trucks, Vicepreședinte COTAR, susținător ASSAI si ASF (undercover) -, încearcă disperat strămutarea cauzelor sale către judecătorii din județul Ilfov, acolo unde are sustinerea necesara din partea magistraturii locale, despre care presa a scris in nenumarate randuri ca este capabila de fapte de coruptie inimaginabile.

(va urma)