Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a dat cu vastu' la Caraiman de milioane de euro: holtere EKG, cu dedicație, fără număr, pe motiv de COVID-19!

Ziarul Libertatea, intr-o ancheta complexa, ne anunta ca dintr-o dorinta nestapanita, ca să lupte împotriva pandemiei de coronavirus, o investiție de 2.700 de holtere cardiace a fost aprobată de Primăria Sectorului 1, pentru complexul de sănătate Caraiman. Asta după ce, în august 2019, primarul Tudorache a dat 8.750.000 de lei pentru 50 de holtere EKG 12 canale, 250 de holtere EKG 3 canale, 3.000 de telefoane mobile cu brățară SOS wireless și o "amenajare call center" despre care nu se spune nimic.

Cele 300 de holtere au fost aduse de firma Minimed Solutions, deținută de fostul consilier PSD Mihai Peptan, același care a câștigat contractul de 7,5 milioane de euro pentru CT și RMN, investiție supraevaluată, potrivit comparației realizate de specialiști în episodul anterior al investigației jurnalistice a Libertatea despre afacerile de la Centrul Caraiman. Pe 10 martie 2020, cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a stării de urgență, primarul Dan Tudorache și ministrul Victor Costache au anunțat că au semnat un memorandum prin care persoanele suspecte de COVID-19 și izolate la domiciliu să fie monitorizate cu ajutorul holterelor EKG, așa-numitele "electrocardiograme ambulatorii", aparate care monitorizează bătăile inimii, folosite, în mod normal, de cardiologi.

"Deci, noi l-am achiziționat pentru persoanele cu probleme cardiace din sector, dar ulterior am aflat că se poate folosi cu rezultate foarte bune la monitorizarea persoanelor care sunt suspecte de coronavirus", a declarat primarul Tudorache. Ministrul Victor Costache a declarat, la aceeași dată, că aparatele pot fi folosite și pentru "terapia ulterioară" a celor infectați, fără să dea prea multe explicații. Se referea, probabil, la monitorizarea bolnavilor COVID-19 cu forme ușoare, care să nu fie internați în spitale. Primele 300 de astfel de aparate erau deja în proprietatea primăriei, după ce au fost achiziționate în august 2019.

Libertatea a luat legătura cu un cardiolog de la un mare spital bucureștean. Acesta a spus că nu a auzit niciodată ca un spital, cu atât mai puțin un centru modest de sănătate al unei primării, să cumpere 300 de holtere. Holterul este dedicat monitorizării problemelor cardiace. Monitorizarea temperaturii este o găselniță. Nu cumperi 3.000 de holtere să monitorizezi sau să previi COVID-19. Greu de crezut că există 3.000 de holtere în toate spitalele publice din România!

Investiția a fost sesizată și în interiorul Primăriei Sectorului 1, unul dintre angajații cu funcție de răspundere declarând că "este iresponsabil să dai banii pe așa ceva, folosind alibiul crizei COVID-19". Prețul din piață al unui holter EKG variază sensibil, în funcție de complexitate. Astfel, holterul poate costa de la 500 de lei până la 18.000 de lei, conform unui alt specialist consultat de Libertatea. Cele mai scumpe holtere cardiace, de 18.000 de lei, sunt de regulă achiziționate de spitale, dar în cantități extrem de mici - până în 10 bucăți, nicidecum 300, așa cum s-a întâmplat încă din august 2019 la Centrul Multifuncțional Caraiman.

În plus, conform memorandumului cu Ministerul Sănătății semnat în martie, complexul se pregătește să mai achiziționeze 2.700 de EKG-uri, sub pretextul COVID-19. Memorandumul este valabil până la 31 decembrie 2020. cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților sau pe întreaga perioadă a situației de urgență. În august 2019, conform anunțului publicat pe SEAP, Caraiman a achiziționat, sub titlul "sistem integrat de telemedicină", următoarele: 50 de holtere EKG 12 canale; 250 de holtere EKG 3 canale; 3.000 de telefoane mobile cu brățară SOS wireless.

Caietul de sarcini menționează, în treacăt, "inclusiv amenajare spațiu call-center" pentru acest sistem. La fel s-a întâmplat în achiziția CT și a RMN, nu s-au oferit detalii nici consilierilor primăriilor, nici cetățenilor și nici ziarului, când le-a solicitat. E metoda clasică de achiziție în care costurile sunt mascate unul în celălalt.

Valoarea contractului din august 2019, fără TVA, se ridică la 8.750.000 de lei, iar câștigătoare este firma Minimed Solutions, a fostului consilier local PSD Mihai Peptan, aceeași care a cumpărat un CT și un RMN și a amenajat spațiile, contract de 7,5 milioane de euro, supraevaluat, potrivit tuturor comparațiilor cu investițiile din piața medicală și din spitale și expus de Libertatea.

La prețul de piață, e mai ușor de estimat cât costă un telefon mobil GSM cu brățară SOS wireless, având exact aceleași specificații indicate de cei de la Caraiman. La prețul de 370 de lei bucata, brățara fiind inclusă în preț, poți cumpăra telefonul mobil GSM Maxcomm MM715BB cu brățară SOS wireless, de pe eurogsm.ro. 3.000 de telefoane nu ar fi trebuit să coste mai mult de 1.110.000 de lei. Scăzând prețul telefoanelor din valoarea totală a contractului, reiese că la Caraiman s-a plătit peste 7 milioane de lei, adică pentru cele 300 de holtere și amenajarea unui spațiu de call-center care însă nu este descrisă în caietul de sarcini.