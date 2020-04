Procesul milionarului Gruia Stoica: Cum s-a incercat intimidarea judecatoarei care l-a condamnat la 4 ani de inchisoare!

Intr-o precizare transmisa mass-media, Tribunalul Iasi dezvaluie cum a esuat pe 25 februarie incercarea de a amana procesul in care milionarul Gruia Stoica era judecat pentru mai multe infractiuni economice. Totul se intampla la ultimul termen din acest caz.

Miza: tergiversarea judecarii acestui dosar pana la prescrierea faptelor. Pe 10 aprilie, magistratul Georgiana Livia Stefan de la Tribunalul Iasi l-a condamnat pe milionarul Gruia Stoica la 4 ani de inchisoare. Cazul urmeaza sa ajunga la Curtea de Apel Iasi care va da decizia definitiva.

In seara de 25 februarie a fost o sedinta care a durat mai multe ore, iar avocatii au incercat din rasputeri ca acest caz sa fie amanat. La un moment dat, unul dintre avocatii din oficiu, Gheorghe Potomeanu (70 de ani), care il reprezenta pe Vasile Didila, fratele lui Gruia Stoica, a sustinut ca i s-a facut rau si a solicitat sa plece din sala de judecata. Cererea a fost facuta cand trebuia sa puna concluzii in acest caz.

Georgiana Livia Stefan i-a respins cererea, iar avocatul a stat in sala in continuare. Trebuie spus ca anterior acsetui eveniment, avocatii lui Didila o recuzasera pe judecatoare de trei ori!

Potomeanu a mai iesit de cateva ori pe sala Tribunalului, apoi a plecat. Ulterior, avocatul a facut plangere impotriva judecatoarei la Baroul Iasi si a cerut sesizarea CSM si a Inspectiei Judiciare. Avocatul sustinea ca a lesinat in sala de judecata si ca ar fi fost luat cu salvarea.

In mass-media au aparut imediat articole cu titluri ca: "Eminent avocat salvat de la moarte in sala de judecata. Cruzime si exces de zel: Instanta l-a amendat", "Un avocat in varsta a cerut sa plece din sala de judecata pentru ca ii era rau, judecatoarea l-a amendat. Mi s-a pus in pericol viata de o maniera brutala" sau "Atentat la viata comis de judecatoare".

Simultan, si judecatorul Georgiana Livia Stefan a adresat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de aparare a reputatiei profesionale.

Imediat dupa ce scandalul a izbucnit, Tribunalului Iasi a demarat o serie de verificari administrativ-interne, dispunand inclusiv conservarea inregistrarilor video din sala de judecata si din apropierea acesteia, cat si de pe traseul parcurs de parti si avocati in acea zi, de la accesul in cladire pana la sala de judecata. Au fost solicitate probe si de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi.

Sefii instantei au decis sa nu faca nimic public pana la pronuntarea sentintei din cazul lui Gruia Stoica.

Conform Tribunalului Iasi, avocatul Potomeanu "a invocat o stare de rau, abia dupa ce instanta acordase deja cuvantul in dezbateri, mai exact chiar prealabil momentului in care urmau a fi puse concluzii pentru inculpatul Didila Vasile, solicitand instantei de judecata permisiunea de a parasi sala."

La momentul discutiilor cu presedintele de complet, tonul vocii avocatui ar fi fost unul ridicat, iar starea sa fizica nu denota vreo stare de sanatate degradata. Instanta a respins solicitarea sa si i-a pus in vedere acestuia sa ia loc in banca, de mai multe ori.

"Avand in vedere tonul vocii, insistenta si conduita domnului avocat Potomeanu Gheorghe, pe care le-a apreciat ca fiind ireverentioase, instanta a dispus amendarea sa.

Precizam faptul ca, in pofida starii de rau invocate, domnul avocat Potomeanu Gheorghe a ramas in sala de judecata, pana la finalul sedintei de judecata (inca cca. 2 ore), interval de timp in care a iesit si a revenit in sala, de cateva ori.

Pe parcursul sedintei de judecata din data de 25 februarie 2020 nu s-a constatat, in niciun moment, ca domnul avocat Potomeanu Gheorghe sa fi lesinat fie in sala de sedinta, fie pe holurile instantei, aceste aspecte reiesind si de pe inregistrarile video din sala de sedinta si de pe holurile Tribunalului Iasi," precizeaza instanta.

Analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale instantei de pe traseul de la intrarea in Palatul de Justitie din Iasi si pana la sala de judecata, cat si din sala de judecata nu ar fi evidentiat momente din care sa reiasa ca avocatului i s-ar fi facut rau si, cu atat mai putin, ca ar fi lesinat.

"De asemenea, analiza acelorasi imagini nu releva ca domnului avocat i s-ar fi acordat ingrijiri medicale specifice sau ca acestuia i s-ar fi administrat vreun medicament oral sau injectabil, deplasarea domnului avocat Potomeanu Gheorghe, atat la intrarea in sediul instantei, cat si la iesire (dupa terminarea sedintei), inclusiv pe holurile instantei, fiind una normala.

In zilele imediat urmatoare sedintei de judecata din data de 25 februarie 2020, domnul avocat Potomeanu Gheroghe a fost prezent in incinta Palatului de Justitie, participand ca avocat la judecarea altor cauze," conchide Tribunalul Iasi.

Precizarile instantei pot fi acessate pe site-ul CSM.