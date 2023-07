Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, s-ar putea să fi fost "amețită" atunci când s-a înclinat cu fervoare în fața unui oficial chinez săptămâna trecută, după ce femeia în vârstă de 76 de ani a mâncat patru porții de jian shou qing, un tip de ciuperci sălbatice cu efecte psihedelice.

Potrivit CNN, care citează presa de stat chineză,Yellen a intrat într-un restaurant ocazional din Beijing imediat după aterizare, pe 6 iulie, unde a consumat ciuperci cu efect psihedelic, despre care se pare ca nu știa ca pot avea acest efect imprevizibil.

Apoi a făcut asta:

Janet Yellen keeps bowing repeatedly to the Chinese vice premier, who does not reciprocate even once.

