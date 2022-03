Rusia a publicat documente despre existenta laboratoarelor pentru arme biologice din Ucraina. Victoria Nuland a recunoscut aseara in Congresul SUA!

Recunoașterea oficială a celor 27 de laboratoare din Ucraina, finanțate de către Pentagon, precum și admiterea potențialului acestora de ARME BIOLOGICE, au fost făcute chiar de către Victoria Nuland, cea care este bănuită că le-ar fi inițiat în mandatul de vicepreședinte al lui Joe Biden, ba chiar cu știința acestuia! Inclusiv acest lucru l-au reclamat azi noapte republicanii în Congresul American, unde a fost o ceartă uriașă, mai ales după dezbaterile publice.

Audieri Congres SUA - 8 martie 2022: "Câteva ore mai târziu, subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, i-a spus senatorului Marco Rubio, în timpul unei audieri, că laboratoarele există într-adevăr și că trebuie protejate de Rusia - care, așa cum a sugerat Rubio - ar putea organiza un atac biologic sau chimic sub steag fals pe care să îl pună pe seama Ucrainei.

"Ucraina are instalații de cercetare biologică, pe care, de fapt, suntem acum destul de îngrijorați că trupele rusești, forțele rusești ar putea încerca să obțină controlul asupra lor. Așa că lucrăm cu ucrainenii la modul în care pot împiedica ca oricare dintre aceste materiale de cercetare să ajungă în mâinile forțelor rusești, în cazul în care acestea se apropie."

Rubio a răspuns - "Sunt sigur că sunteți conștienți de faptul că grupurile de propagandă rusești difuzează deja acolo tot felul de informații despre cum au descoperit un complot al ucrainenilor de a lansa arme biologice în țară și cu coordonarea NATO. Dacă va avea loc un incident sau un atac cu arme biologice sau chimice în interiorul Ucrainei, există vreo îndoială în mintea dumneavoastră că 100% ar fi rușii cei care ar fi în spatele acestuia?"

La care Nuland a răspuns: "Nu există nicio îndoială în mintea mea, dle senator, și este o tehnică clasică a rușilor de a da vina pe celălalt ceea ce plănuiesc să facă ei înșiși.

BREAKING: Russia publishes documents which show Ukraine was working on biological weapons near russian borders — such as Anthrax and Plague & that the pentagon has instructed to destroy them — violating article 1 UN prohibition of biological weapons. — These are US funded labs