Scandalul Macron-Leyen: Anchetă a firmelor de consultanță în administrația Macron. Firele duc la fiul șefei Comisiei Europene!

Parchetul Național Financiar (PNF) a anunțat miercuri că a deschis o anchetă preliminară pentru acuzația de „fraudă fiscală în formă agravată", după un raport al Senatului privind influența tot mai mare a firmelor private de consultanță asupra politicilor publice în timpul mandatului președintelui Emmanuel Macron.

Ancheta, deschisă la 31 martie, vizează firma americană McKinsey "pe tema statutului său fiscal în Franța", a aflat France Televisions dintr-o sursă judiciară. Firma McKinsey, care consiliază guvernul în ceea ce privește strategia privind vaccinurile, este vizată în mod special. Aceasta este acuzată de comisia de anchetă că nu a plătit impozite în Franța în ultimii 10 ani.

Anunțul survine cu numai patru zile înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care Macron este candidat din partea partidului Republica în Mișcare (LREM, centru). Sondajele din ultima săptămână îl creditează cu intenții de vot în medie de 27%, fiind urmat de Marine Le Pen (Reunirea Națională) cu 22% și Jean Luc Melenchon (Uniunea Populară) cu 15,5%.

În McKinsey este asociat David von der Leyen, fiul Ursulei von der Leyen. Firma a fost implicată într-un scandal cu contracte în perioada în care von Der Leyen a fost ministrul german al Apărării. De asemenea, McKinsey este implicata in unele afaceri cu Volodimir Zelensky in Ucraina, in corelatie cu Hunter Biden, fiul presedintelui SUA.